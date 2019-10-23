EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  1305  18
Все про:зміни (42) Конституція (308) децентралізація (251) Корнієнко (46)

 Процес внесення змін до Конституції в частині децентралізації буде інтенсивним, - Корнієнко

Заступник голови депутатської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що зміни до Конституції в частині реформування місцевого самоврядування (децентралізації) будуть ухвалені "інтенсивно".

Про це Корнієнко заявив на презентації змін до Конституції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Процес (внесення змін до Конституції в частині децентралізації. - Ред.) буде інтенсивним. Минулого тижня ми презентували ці зміни нашим іноземним партнерам. Минуло шість днів, і сьогодні ми обговорюємо ці зміни в широкому форматі... Усе буде інтенсивно. Не пів року і не рік. Можливо, наприкінці грудня або в січні ці зміни будуть проголосовані у Верховній Раді. Але головне, щоб уже на цій сесії ми направили ці зміни в КСУ", - сказав він.

За словами Корнієнка, разом зі змінами до Конституції готується новий пакет законопроєктів: про префектуру, про місцеві вибори, про державну службу та інші.

"Ми готові дискутувати, вести діалог, але наміри наші тверді", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, для внесення змін до Основного Закону необхідно два голосування 226 голосами на двох сесіях Верховної Ради України та рішення 300 голосами - конституційною більшістю - для остаточного ухвалення рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із питанням можливого отримання хабаря в $30 тис. нардепами від "СН" має працювати НАБУ, - Корнієнко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155429
 
 
 Топ коментарі
 
оскільки кадрів нема - буде простий срач.
 показати весь коментар
 
Криворізька автономія кловунів.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
кадрів --хоч греблю гати, іх предостатньо було у всіх зрадах і чорних і червоних.
фахівців обмаль --це інше,
 показати весь коментар
 
 
команду Зе сцкунів вибрали Зе переглядачі тв серіалів з голобородьковатністю мізків, ви зробили себе разом! Процесс внесения изменений в Конституцию в части децентрализации будет интенсивным, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8707
 показати весь коментар
 
 
заодно внесут изменения в Конституцию как будет удобно Зеленскому, например срок президенства не 5, а 25 лет.. простым движением руки как говорится)
 показати весь коментар
 
 
особый статус-автономия например
 показати весь коментар
 
 
Це обов'язково. Пуцин чекає руку подавати не хоче.
 показати весь коментар
 
вот оно че! изменения в Конституцию,без обсуждения и бегом
 показати весь коментар
 
 
Та хто б сумлівався. Поки нарід не вчухав шо до чого, потрібно встигнути все розвалити.
 показати весь коментар
 
 
та нема чого валити, уже до вас все украли.(с)
 показати весь коментар
 
А есть ли у них 2/3 голосов, что бы принимать изменения в конституцию. Боюсь, что с изменениями прийдется подождать.
 показати весь коментар
 
Хто дав право депутатам від "СН" здійснювати конституційний переворот ? Бо по інакшому це назвати НЕ можливо ! Хто не прийде з олігархів чи їх представників до влади - обов'язково під себе робить "зміни " до Конституції ! ЦЕ ж не гостьова книга для записей в готелі ... Її, - Конституцію , Виконувати Треба ! А більше нічого ...
 показати весь коментар
 
 
палата лордів в шоці. 200 років було стабільно, а тут на святе зазіхають!!! ой вей!
 показати весь коментар
 
Интенсивно - главное не проскочить Украину!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору