 Процес внесення змін до Конституції в частині децентралізації буде інтенсивним, - Корнієнко

Про це Корнієнко заявив на презентації змін до Конституції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Процес (внесення змін до Конституції в частині децентралізації. - Ред.) буде інтенсивним. Минулого тижня ми презентували ці зміни нашим іноземним партнерам. Минуло шість днів, і сьогодні ми обговорюємо ці зміни в широкому форматі... Усе буде інтенсивно. Не пів року і не рік. Можливо, наприкінці грудня або в січні ці зміни будуть проголосовані у Верховній Раді. Але головне, щоб уже на цій сесії ми направили ці зміни в КСУ", - сказав він.

За словами Корнієнка, разом зі змінами до Конституції готується новий пакет законопроєктів: про префектуру, про місцеві вибори, про державну службу та інші.

"Ми готові дискутувати, вести діалог, але наміри наші тверді", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, для внесення змін до Основного Закону необхідно два голосування 226 голосами на двох сесіях Верховної Ради України та рішення 300 голосами - конституційною більшістю - для остаточного ухвалення рішення.

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