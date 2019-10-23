 Із питанням можливого отримання хабаря в $30 тис. нардепами від "СН" має працювати НАБУ, - Корнієнко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Моя особиста позиція, вона може не збігатися з позицією фракції, що нам треба залучати терміново Національне антикорупційне бюро до цієї ситуації. Писати туди звернення. Я думаю, що найближчими днями, може навіть сьогодні, в цьому напрямку теж почнемо працювати", - сказав Корнієнко.

Він також вважає, що не можна маніпулювати таким серйозним інструментом, як поліграф.

"Я не криміналіст, але я хотів би всіх попередити не маніпулювати поняттям "поліграф" і не так вільно його використовувати, тому що це - серйозний інструмент оперативно-розшукової діяльності для встановлення будь-яких обставин, і ми не є якоюсь слідчою групою", - зазначив Корнієнко.

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Він також додав, що проходження поліграфа главою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією і заступником керівника комітету з питань фінансів Олександром Дубінським - "їхня особиста ініціатива".

Раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "Щодо цукру з Трепаком поговорю". Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "щодо цукру ". А Генпрокурор Рябошапка застеріг нардепів від спроб "вирішити питання" в прокуратурі:"наступні листування будуть про сухарі".

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.