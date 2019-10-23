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 Політика України
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Все про:НАБУ (2146) поліграф (39) Слуга народу (361) Корнієнко (46)

 Із питанням можливого отримання хабаря в $30 тис. нардепами від "СН" має працювати НАБУ, - Корнієнко

Перший заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що питанням можливого зацікавленого голосування членів Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики має займатися Національне антикорупційне бюро України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Моя особиста позиція, вона може не збігатися з позицією фракції, що нам треба залучати терміново Національне антикорупційне бюро до цієї ситуації. Писати туди звернення. Я думаю, що найближчими днями, може навіть сьогодні, в цьому напрямку теж почнемо працювати", - сказав Корнієнко.

Він також вважає, що не можна маніпулювати таким серйозним інструментом, як поліграф.

"Я не криміналіст, але я хотів би всіх попередити не маніпулювати поняттям "поліграф" і не так вільно його використовувати, тому що це - серйозний інструмент оперативно-розшукової діяльності для встановлення будь-яких обставин, і ми не є якоюсь слідчою групою", - зазначив Корнієнко.

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Він також додав, що проходження поліграфа главою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією і заступником керівника комітету з питань фінансів Олександром Дубінським - "їхня особиста ініціатива".

Раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "Щодо цукру з Трепаком поговорю". Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "щодо цукру ". А Генпрокурор Рябошапка застеріг нардепів від спроб "вирішити питання" в прокуратурі:"наступні листування будуть про сухарі".

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155428
 
   
 Топ коментарі
 
навіщо? 95 квартал з лисим -достатньо. Вопросом возможного получения взятки в $30 тыс. нардепами от "СН" должно заниматься НАБУ, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6019
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Дебати на стадіоні, аналізи (не всі) під камери, пресконференція на базарі, поліграфф на Привозі Г+Г, зобри фракції будуть у бані - ОДЕСЬКИЙ ПРИВОЗ на сцені, поки Бєня розшарює країну...
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Молодцы что не прячете свои проблемы!Именно так их и надо лечить!
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Полстраны бы ходило с отрубленными руками. Коррупция и кумовство в Украине в крови, увы
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Но только, если полиграфологи будут с Запада
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Это маразм, для народа польза "0". Законность тоже нулевая. Это только возможность для руководства держать своих слуг в рабстве.
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так уже САП занимается!
САП расследует возможное получение взятки в $30 тыс. нардепами от "Слуги народа" Вопросом возможного получения взятки в $30 тыс. нардепами от "СН" должно заниматься НАБУ, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8800
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Дубинский уже ответил. Цирк продолжается.

Із питанням можливого отримання хабаря в $30 тис. нардепами від "СН" має працювати НАБУ, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9680
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Как скомандует Игорь Валерьевич, или Портнов, или Богдан.
НАБУ ж не само принимает решение кого расследовать.
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Самый надежный полиграф это - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТУЛ.
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Дебати на стадіоні, аналізи (не всі) під камери, пресконференція на базарі, поліграфф на Привозі Г+Г, зобри фракції будуть у бані - ОДЕСЬКИЙ ПРИВОЗ на сцені, поки Бєня розшарює країну...
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А тепер як Мосийчук зпланує тему на своємоу шоу на Г+Г , якими маніпуляціями прикрие скандали Влади і її дєржатєля БЄ?Пора вже й програму назвати не Право на Владу а СКАНДАЛЬНА ВЛАДА
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Hellis‏ @13Hellis_13 58 мин.58 минут назад

Із питанням можливого отримання хабаря в $30 тис. нардепами від "СН" має працювати НАБУ, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2087

как я вчера и предположила, поездка Вовы в Японию имела три причины:
1. отдохнуть всем семейством, включая детей
2. удрать из Украины, где он ни хрена не понимает и ему страшно
3. встретиться на нейтральной территории с Штайнмайером (говорят, что встреча имела место быть)
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