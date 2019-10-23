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 Політика України, Суспільство
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Все про:хабар (2781) поліграф (39) Слуга народу (361) Качура (10)

 На мою адресу лунають звинувачення в лобіюванні та корупції. Вирішив сам пройти детектор брехні, - нардеп від СН Качура

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура готовий пройти детектор брехні після звинувачень на його адресу і колег по партії в отриманні хабаря в $30 тис.

Про це парламентарій написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В останні декілька днів на мою адресу лунають звинувачення в лобіюванні та корупції. Я як людина слова завжди відповідаю за свої дії та вчинки. Тому вирішив сам пройти детектор брехні", - заявив Качура.

Він додав, що процес перевірки транслюватиметься в прямому ефірі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі члени фінансового комітету мають пройти перевірку на детекторі брехні, - Зеленський

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

За словами джерел УП, керівник фракції "СН" Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з вимогою про проходження поліграфа нардепами від "СН" до нього телефонував президент. Самі ж депутати з комітету сприймають такі вимоги в штики, критикують своїх колег Андрія Мотоловца, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

На мою адресу лунають звинувачення в лобіюванні та корупції. Вирішив сам пройти детектор брехні, - нардеп від СН Качура 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155421
 
 
 Топ коментарі
 
детектор лжи можно обмануть, самое простое средство выпить успокоительное типа валиума или т.п, а для социопатов, у которых ложь - это обычное состояние тоже не прокатит, а многие депутаты патологические лжецы или ходят под кайфом, там любой полиграф сдуреет
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Вони його будуть проходити так же, як бубочка аналізи здавав. Рейтинг падає. "Хліба та видовищ". Хліб, наріду, замінюють видовищем
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Вопрос №2 классный. Скажешь нет соврешь Коломойский вынесет из Вр, скажешь да тоже вынесут из Рады но уже другие. Вопрос действительно классный.
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И кондитера не мешало бы, да? Ну-ка возмутись. В мой адрес звучат обвинения в лоббировании и коррупции. Решил сам пройти детектор лжи, - нардеп от СН Качура - Цензор.НЕТ 8658
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суд только суд,если суд установит невиновность-тогда привлечение клеветника,если он конечно по сегодняшним законам не аноним(стукач) с полиграфом лохам втирайте
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Надо через детектор всех пропускать, кто так или иначе имеет доступ к гостайнам и финансам.
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детектор лжи можно обмануть, самое простое средство выпить успокоительное типа валиума или т.п, а для социопатов, у которых ложь - это обычное состояние тоже не прокатит, а многие депутаты патологические лжецы или ходят под кайфом, там любой полиграф сдуреет
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Вони його будуть проходити так же, як бубочка аналізи здавав. Рейтинг падає. "Хліба та видовищ". Хліб, наріду, замінюють видовищем
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кошерные 30 тысяч фэ какая гадость какие же они все дебильны клоун клавишный кричит мол все политики гады продажные живут в своей системе моральных координат мол я привел людей не из политики только ЗЕ забыл свой же Сериал про Слугу когда дорогами поставили руководить простую бригадиршу дорожников тетю Машу и та воровала больше всех классических чиновников, по- простому, по- бандитски... а тут цена вопроса 365 млн. гривен в год 15 миллионов долларов США почти.. а они продались за 30 серебряников 30 тысяч даже себя как проститутки продать не смогли дешевка такие у нас говорят в Одессе о проститутках как пучке редиса по 50 копеек опт на Окружной...

***плохой совет по ВАЛИУМУ.. только вкупе с детектором лжи обычно берутся срезы ногтей волос анализ крови и мочи на наличие энергетиков психитропов транквилизаторов барбитуратов легких наркотиков и аналгетиков.... во тогда картинка веселая… кстати тот кто не принимал Валиум (международное название и лечебный компонент вещество ДИАЗЕПАМ) могут- получит навпаки серьезные проблемы- начиная с нерегулируемой тахикардией, резким падением давления вплоть до обмороков и реанимации с апноэ остановка дыхания падения пульса до брадикардии опять же реанимация и до состоянии реактивного парадоксального психоза вместо успокоительного наступает парадокс эффекта человек становиться агрессивным, невменяемым, способным принести себе и иным вред -как жизни, так и здоровью.... В мой адрес звучат обвинения в лоббировании и коррупции. Решил сам пройти детектор лжи, - нардеп от СН Качура - Цензор.НЕТ 2999
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И шо все эти высеры слуг уродов изменят? Они (слуги) станут честными? кАлопомойский перестанет грабить Украину и руководить действиями ***********? Все зеленожопые вдруг прозреют- что команда вазелиновых во главе с беней сливает всеми правдами и неправдами Украину в помойку? 73% дебилоидов пойдут Родину защищать? Страна превратилась за полгода в бл...й цирк , куда не кинь- везде полный беспросвет и беспредел, а нам с г+г, ньюзвоней и др. говноканалов вещают про "щастя" и благоденствия страны, слуги уродов- сплошные ватники, предатели, воры и фрики просто с космической скоростью уничтожают страну и дискредитируют Украину по всем направлениям. Нас всех готовят к позе раком перед рашей, все как нравится конченному кловану. Вам еще в 13 году сказали- страна- проститутка, дядя вова- забери нас, а чуть позже- я стану на колени! вот этот сутенер хренов и ставит страну по быстряку на колени перед горячо любимым ******. А хрен получат все! В неограниченном количестве во все места!
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Традиционный детектор лжи можно легко обмануть тем, кто постоянно врет, или причинять себе искуственную боль на заранее правдивых вопросах. Уже есть метды распознавания лжи скнируя мозг, вот этот обмануть невозможно.
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Те, що зараз відбувається було прогнозовано десь на грудень. Але скажений принтер випереджає графік - шобло СН починає ділити владу. Все, монобільшість пішла в рознос і нас чекає грандіозне шоу. От тільки чи держава то витримає? А зЕбіли, ви як там думаєте? Хоча, про що то я, зЕбіли думають?
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а чего они так на "детектор лжи" рвутся? нужно чтобы детекторы будет изготавливал завод по производству утюгов и паяльников - тогда будет без обману.
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Есть такой сопособ самовнушения АУТОТРЕНИНГ. Кто им владеет, може сам себе повышать температру, тем более обмануть детектор лжи.
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А те шо собирались ночью и прголосовали 11 законопроектов по земле за 10 минут и выбрали самый латифундистский? Они еще не брали по 30 тыс или брали по 50 тыс. Это же вопросы в белый свет как в копеечку. Кто платит тот и заказывает полиграф. Не ориганально да и поздно пить боржоми.
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Ще один дебілоїд зібрався проходити поліграф, вони там всі жахнуті чи тільки половина!?
На хрін ви треба із своїм поліграфом, він не має ніякої юридичної сили, лише консультативну!
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Я вже також на це звернула увагу, що детектор не є доказом вини сам по собі, а це шоу розгортають тільки щоб порозважати народ і відволікти від всіх тих "зашкварів" які нова влада генерує в турборежимі.
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Полиграф и вопросы это до опозиции, тогда есть хоч какой то смысл. Остальное постановка и извечные вопросы,а судьи кто.
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И в баночку пописять не забудьте.
В клинике "Богдан".
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детектор лжи не работает на идиотах, маньяках, людях с отклонениями в психике и профессиональных лжецах.
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Якщо шось ходить як качка,крякає як качка і виглядає як качка - значить це і є качка...Перефразовуючи цю відому американську поговірку можна сказати - якщо хтось поступає як хабарник - то він хабарник і є...Не проголосував всупереч власній же позиціі і на користь бандитам - значить взяв бабло...І не треба жодних поліграфів...
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Я только не понял, как он решил сам пройти тест? Сам себе сделает тест на детекторе лжи, да ещё и в прямом эфире? Или есть есть некая служба или фирма "Правда и Ложь", которая проводит тесты на полиграфе по просьбе депутата-заказчика, что ли? Представляю себе вопросы типа "Вы получали подкуп за голосование по такому-то закону?" Лохотрон какой-то, да ещё и в прямом эфире.
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