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 Шість автомобілів зіткнулися в Одесі: двох людей госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Аварія за участю шести автомобілів сталася сьогодні вранці на Іванівському мосту в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Думская".

За даними патрульної поліції, близько 08:00 водій Mazda 626, рухаючись в напрямку "7 кілометра", виїхав на зустрічну смугу і врізався в автомобіль Toyota RAV4, а потім продовжив рух і зіткнувся з Toyota Previa.

Шість автомобілів зіткнулися в Одесі: двох людей госпіталізовано 01

Після цього "Мазда" ще й лоб в лоб зіткнулася з Toyota Corolla. Останню відкинуло на BMW, який їхав іззаду. А BMW від удару налетів на Mitsubishi Eclipse.

В результаті аварії були травмовані водії "Мазди" та Toyota Corolla. Вони доставлені в лікарню.

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Шість автомобілів зіткнулися в Одесі: двох людей госпіталізовано 02
Фото: Думская

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155420
 
 
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В Одесі останні дні страшенні затори, просто катастрофічні. Потрібно негайно розширювати об'їзну дорогу в Одесі щоб рятувати ситуацію! Потрібно будувати на об'їзній дорозі в Одесі багаторівневі дорожні розв'язки! Потрібно будувати естакади по місту! Потрібно будувати надземне метро! Влада 28 років нічого не робить ані в Одесі ані навколо Одеси і місто просто задихається від великої кількості автівок, маршруток та вантажівок! Одесі потрібен новий мер та державне фінансування розвитку інфраструктури навколо Одеси, Чорноморська, Южне.
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Приміські населені пункти навколо Одеси потрібно включити в територію міста рішенням Верховної Ради і зобов'язати владу Одесу вкладати гроші в розвиток інфраструктури навколишнії населених пунктів.
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