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 Усі члени фінансового комітету мають пройти перевірку на детекторі брехні, - Зеленський

Усі члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook написав президент Володимир Зеленський.

"Напевне, багато хто думає, що міжнародний візит Президента у далеку країну – зручна нагода дискредитувати фракцію "Слуга Народу" та посіяти розбрат і розкол, який надто сподобається нашим ворогам – і зовнішнім, і внутрішнім. Хочу сказати цим людям: якщо ви так насправді думаєте, то глибоко помиляєтеся. Я в курсі всіх подій, тримаю руку на пульсі. Жодна заява, жодна інформаційна операція повз мене не проходить. І я не допущу, щоб хтось зсередини фракції чи ззовні міг кидати тінь на політичну силу, яка отримала мандат більшості від народу України", - заявив Зеленський.

"Тому вважаю, що всі члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні. Якщо цією перевіркою буде встановлена хоча б найменша вірогідність того, що хтось із депутатів брав гроші за голосування на комітеті, цими депутатами мають зайнятися антикорупційні органи. Чесне та неупереджене розслідування має зняти всі питання і дати відповіді – хоч би якими гіркими вони були. Так само вважаю за необхідне вчинити і стосовно депутата, який вів сумнівну переписку щодо "вирішення питань" (В'ячеслав Медяник. - Ред.). І якщо підозри виправдаються – ми з такими депутатами попрощаємось", - зауважив президент.

"Механізм, як на мене, простий і прозорий. А тому – набагато кращий, ніж з‘ясування стосунків через соціальні мережі і телеграм-канали. Ми йшли на вибори під лозунгом "Зробимо це разом!" Я вірив і продовжую вірити в кожне слово з цього лозунгу. Разом – то разом. Разом робити, разом відповідати. Не намагаючись бути святішими за інших", - резюмував Зеленський.

Читайте також: Єдиний метод відновити довіру до нардепів від СН - загальне проходження поліграфа, - Арахамія

Раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "Щодо цукру з Трепаком поговорю". Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "щодо цукру ". А Генпрокурор Рябошапка застеріг нардепів від спроб "вирішити питання" в прокуратурі:"наступні листування будуть про сухарі".

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Усі члени фінансового комітету мають пройти перевірку на детекторі брехні, - Зеленський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155419
 
   
 Топ коментарі
 
когда нет хлеба, должны быть зрелища


пиплу вкунули дней на несколько тему Полиграф Полиграфыча
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Не пише преЗедент ,наскільки в захваті від хору Вірьовки разом з лисим, сам вичитував текст стьобу? Все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5847
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т е в любом случае детектор их оправдает, зебоба?))))
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ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!Если есть сомнения в честности надо проверять .Так в Америке,так в цивилизации.Мы же не кацапы
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Я бы и головного ЗЕбуина на полиграф с вопросами как Коломойский способствовал приходу на трон сцаря
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это как ты анализы сдавал? Так и не сдал , что бы никто не узнал что нарик.
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Разброд,шатания ,симбиоз с мафией демонстрируют троянские кони мафии в СН.Не первая ласточка это.Скоро будут перевыборы отдельных макжоритарщиков от СН,я думаю..
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Уууу, як мене бомбить. У нього внутрішні вороги у всьому винні. Тінь кидають на "святих" слуг. А відповісти МЗС паРаші на вчорашні заяви про визнання Криму не українським слабо. Якщо коротко, то гордон він спражній, тільки з одною іншою літерою.
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Шо, слугі урода, "началі *********", як і передбачав бородатий урод?
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Поверю, если полиграфологи будут не от СН, а от противоположного лагеря.
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чухня. ничего депутаты зеле не должны.
тем более, что детектор лжи не доказательство в суде.
до выборов надо было проверять, а то набрали всякое говно, а теперь удивляются.
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вопрос как эта шобла сможет побороть корупцию, ответ - никак
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