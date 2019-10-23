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Все про:аеропорт (404) Київ (6643) туман (13)

 Аеропорт "Київ" скасував кілька рейсів через туман

Через сильний туман і низьку видимість аеропорт "Київ" імені Сікорського скасував кілька рейсів, які мали вилетіти сьогодні, 23 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу аеропорту.

У зв'язку з несприятливими погодними умовами скасовано рейси: Варшава LO755 (LOT), Барселона VY7750 (Vueling Airlines), Мінськ 2847 (Belavia).

Повідомляється, що станом на 9:00 горизонтальна видимість сягала 200 м, вертикальна - 50 м.

"Рейси, які були перенаправлені на запасний аеродром у Бориспіль: Ганновер W66108 (Wizz Air), Рим AZ590 (Alitalia), Лісабон W66192 Wizz Air, Катовіце W1277 (Wizz Air), Рига W6280 (Wizz Air), Відень W6128 (Wizz Air)", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Рейс 275 Неаполь-Київ (Ernest) приземлився в аеропорту Львова. На внутрішніх рейсах авіакомпанії Motor Sich скасовано ранковий рейс в Одесу, затримуються рейси в Запоріжжя та Львів.

Усім пасажирам, які мали летіти зворотними рейсами, було надано трансфер в аеропорт "Бориспіль".

Як повідомлялося, у Львові через сильний туман два літаки не змогли приземлитися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В аеропорту "Одеса" через сильний вітер не змогли приземлитися 8 літаків

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155417
 
 
 Топ коментарі
 
Может супрун подскажет, что делать с этой бедой? Аэропорт "Киев" отменил несколько рейсов из-за тумана - Цензор.НЕТ 4190
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У Киева пусть забирают,тамошнее ворье нехай немного отдохнет от отгрузки прибыли в офшоры.
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Аеропорт називається"КИЇВ" чи ви російські ЗМІ, Цензоре?
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несколько из всего десятка? так это уже никто никуда не летит. новость важная однако.
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Якраз сиджу у відні, посадку затримали більше ніж на дві години. Про туман дізнався саме з новин. За прогнозом у Києві стоїть сонячна погода.
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сонце в тумані , не путать із сонцем в бокалі Аэропорт "Киев" отменил несколько рейсов из-за тумана - Цензор.НЕТ 1124
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"Вести с полей".

Лисичанск без воды - в городе объявлен режим ЧП. Отложены даже операции в больницах.

Прилуки - без работы. Остановлен завод BAT. Собираются останавливаться и другие табачники.

в Днепре - останавливается "Петровка" (завод Петровского)

в Каменском (Днепродзержинск) - тоже останавливается завод

у Киева - зе-уряд забирает 4.000.000.000 гривень. Об этом написано на странице КМДА (прощайте, инфраструктурные проекты! Прощайте, новые станции метро, парки, дороги!)
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У Киева пусть забирают,тамошнее ворье нехай немного отдохнет от отгрузки прибыли в офшоры.
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Все хорошо. Владимир Александрович прекрасно справляется со своей задачей.
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Может супрун подскажет, что делать с этой бедой? Аэропорт "Киев" отменил несколько рейсов из-за тумана - Цензор.НЕТ 4190
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Аеропорт називається"КИЇВ" чи ви російські ЗМІ, Цензоре?
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