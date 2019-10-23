 Аеропорт "Київ" скасував кілька рейсів через туман

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу аеропорту.
У зв'язку з несприятливими погодними умовами скасовано рейси: Варшава LO755 (LOT), Барселона VY7750 (Vueling Airlines), Мінськ 2847 (Belavia).
Повідомляється, що станом на 9:00 горизонтальна видимість сягала 200 м, вертикальна - 50 м.
"Рейси, які були перенаправлені на запасний аеродром у Бориспіль: Ганновер W66108 (Wizz Air), Рим AZ590 (Alitalia), Лісабон W66192 Wizz Air, Катовіце W1277 (Wizz Air), Рига W6280 (Wizz Air), Відень W6128 (Wizz Air)", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що Рейс 275 Неаполь-Київ (Ernest) приземлився в аеропорту Львова. На внутрішніх рейсах авіакомпанії Motor Sich скасовано ранковий рейс в Одесу, затримуються рейси в Запоріжжя та Львів.
Усім пасажирам, які мали летіти зворотними рейсами, було надано трансфер в аеропорт "Бориспіль".
Як повідомлялося, у Львові через сильний туман два літаки не змогли приземлитися.
Лисичанск без воды - в городе объявлен режим ЧП. Отложены даже операции в больницах.
Прилуки - без работы. Остановлен завод BAT. Собираются останавливаться и другие табачники.
в Днепре - останавливается "Петровка" (завод Петровского)
в Каменском (Днепродзержинск) - тоже останавливается завод
у Киева - зе-уряд забирает 4.000.000.000 гривень. Об этом написано на странице КМДА (прощайте, инфраструктурные проекты! Прощайте, новые станции метро, парки, дороги!)