 Кабінет Міністрів пропонує посилити кримінальну відповідальність за контрабанду, - нардеп Гончаренко

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив народний депутат (фракція "Європейська Солідарність") Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Гончаренко зазначає, що в статтю 201 Кримінального кодексу України "Контрабанда" пропонується внести такі зміни:
- незаконне перевезення зброї, культурних цінностей, отрут, вибухівки, спеціальної техніки для отримання інформації каратиметься позбавленням волі від 3 до 7 років;
- за повторне порушення передбачено покарання від 5 до 12 років з конфіскацією майна;
- якщо контрабанда здійснювалася групою осіб і в особливо великих розмірах, передбачено покарання від 8 до 15 років з конфіскацією майна.
"Крім цього Кабмін пропонує зменшити поріг з визначення контрабанди. Контрабанда вважатиметься у значних розмірах, якщо вартість перевищує у п'ятсот і більше разів неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великих розмірах - якщо у дві тисячі і більше разів за неоподатковуваний мінімум, в особливо великих розмірах - якщо в п'ять тисяч разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум", - повідомив Гончаренко.
відкиньте забобони і подивіться навкруги:
в магазині вас най..ть? це кацапи?
на базарі вас най.ть? це татари?
на пішохідному переході вас чавлять це чурки?
серед білого дня підривають гранати в містах --це хто???
і лише на велике християнське свято --великдень --ціни на все, щоб і жебраки почули свято "скидають" українці.
суди , менти, прокурори вас захищають, не глядячи на ранги кривдників.
навіщо мені зброя для якогось самозахисту, за який іще і строк впаяють, --я щасливе життя прожив в СВОЇЙ країні.
Созданы-реформированы: НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМК, ГБР, ВАКС, СФР..
Все эти органы в казну вернули около 4 миллионов долларов, от ВСЕХ(!) коррупционеров Украины