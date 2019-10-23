EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  872  20
Все про:ВР (5930) Кабмін (3220) контрабанда (1018) Гончаренко (213)

 Кабінет Міністрів пропонує посилити кримінальну відповідальність за контрабанду, - нардеп Гончаренко

Кабінет Міністрів України пропонує внести зміни в статтю 201 Кримінального кодексу України "Контрабанда". Крім цього, Кабмін пропонує зменшити поріг з визначення контрабанди.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив народний депутат (фракція "Європейська Солідарність") Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Гончаренко зазначає, що в статтю 201 Кримінального кодексу України "Контрабанда" пропонується внести такі зміни:

- незаконне перевезення зброї, культурних цінностей, отрут, вибухівки, спеціальної техніки для отримання інформації каратиметься позбавленням волі від 3 до 7 років;
- за повторне порушення передбачено покарання від 5 до 12 років з конфіскацією майна;
- якщо контрабанда здійснювалася групою осіб і в особливо великих розмірах, передбачено покарання від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

"Крім цього Кабмін пропонує зменшити поріг з визначення контрабанди. Контрабанда вважатиметься у значних розмірах, якщо вартість перевищує у п'ятсот і більше разів неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великих розмірах - якщо у дві тисячі і більше разів за неоподатковуваний мінімум, в особливо великих розмірах - якщо в п'ять тисяч разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум", - повідомив Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкти Ради щодо детінізації б'ють по великому каналу реалізації контрабанди, - експерт

Кабінет Міністрів пропонує посилити кримінальну відповідальність за контрабанду, - нардеп Гончаренко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155415
 
 
 Топ коментарі
 
Для начала усильте уголовную ответственность за убийство людей. Ато получится что у нас в тюрьмах будут сидеть бабки провозившие в пазухе колбасу и молоко из Польши, а убийцы и казнокрады гуляют на воле.
 показати весь коментар
 
С 2015г. на "борьбу" с коррупцией в Украине ушло уже больше миллиарда долларов, из денег украинских налогоплательщиков.
Созданы-реформированы: НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМК, ГБР, ВАКС, СФР..
Все эти органы в казну вернули около 4 миллионов долларов, от ВСЕХ(!) коррупционеров УкраиныКабинет Министров предлагает усилить уголовную ответственность за контрабанду, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 7718 Кабинет Министров предлагает усилить уголовную ответственность за контрабанду, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 9097
 показати весь коментар
 
Ну в принципе могут и флэшку с возможностью записи аудио информации признать спецтехникой, и аудиоплеер. Сталкивался с таким гавном. Еле человека отмазал.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пригадую, як при Регіонах радісно вопіли про необхідність декриміналізації контробанди. Пропонували вдарити по контробанді рубльом. Результати вражаючі.
 показати весь коментар
 
Младший Костусев аки Труффальдино с Фигаро в одном флаконе. Вчера изобличал кацапские маетки в Италии, сегодня уже пресс-секретаршей кабмина подрабатывает
 показати весь коментар
 
 
- Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло ! (с)
 показати весь коментар
 
та не усилить, а расстрел. действовать нужно кардинльно. дерьмократия вредна нашему народу.
 показати весь коментар
 
то, може на кацапщині ви найдете спокій своїй душі. Там нема ніякої демократії.
 показати весь коментар
 
ні, краще ви до них. а я взимку додому--в штати.
 показати весь коментар
 
Ну, зрозуміло. До народу, який має демократію і гарантоване Конституцією право на зброю. Хто б сумнівався. Це тільки українці неправильні.
 показати весь коментар
 
на жаль це тільки констатація фактів.
відкиньте забобони і подивіться навкруги:
в магазині вас най..ть? це кацапи?
на базарі вас най.ть? це татари?
на пішохідному переході вас чавлять це чурки?
серед білого дня підривають гранати в містах --це хто???
і лише на велике християнське свято --великдень --ціни на все, щоб і жебраки почули свято "скидають" українці.
суди , менти, прокурори вас захищають, не глядячи на ранги кривдників.
навіщо мені зброя для якогось самозахисту, за який іще і строк впаяють, --я щасливе життя прожив в СВОЇЙ країні.
 показати весь коментар
 
С 2015г. на "борьбу" с коррупцией в Украине ушло уже больше миллиарда долларов, из денег украинских налогоплательщиков.
Созданы-реформированы: НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМК, ГБР, ВАКС, СФР..
Все эти органы в казну вернули около 4 миллионов долларов, от ВСЕХ(!) коррупционеров УкраиныКабинет Министров предлагает усилить уголовную ответственность за контрабанду, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 7718
 показати весь коментар
 
 
Для начала усильте уголовную ответственность за убийство людей. Ато получится что у нас в тюрьмах будут сидеть бабки провозившие в пазухе колбасу и молоко из Польши, а убийцы и казнокрады гуляют на воле.
 показати весь коментар
 
 
Контрабас подорожчає,бюджет недоотримає,митник нову тачку купить.
 показати весь коментар
 
 
грозный зелебоба ж их повыгонял? Или не получилось и контрабандисты накакали на его устрашения? Кабинет Министров предлагает усилить уголовную ответственность за контрабанду, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 8204
 показати весь коментар
 
Це не що інше, як законопроекти для збагачення таможні й прикордонників. Нічого для країни не несе, нічого не розвиває. Пусте як завжди.
 показати весь коментар
 
 
Законотворчий онанізм, по всім тим пунктам і так є статті. При тому, незалежно від того де вас впіймають на кордоні чи в Києві, а за зброю, яди та вибухівку вам світить срок. Разом з тим, про бурштин чи інші цінності ніякої згадки немає.
 показати весь коментар
 
 
Ви ж помітили, що поліція живе завдяки тому, що конфіскувала, так само митниця, податкова. Судді й прокуратура живуть завдяки хабарів. В залежності що переваже - хабар інспектору чи загальний куш. Ото росте куш митника.
 показати весь коментар
 
 
Ну в принципе могут и флэшку с возможностью записи аудио информации признать спецтехникой, и аудиоплеер. Сталкивался с таким гавном. Еле человека отмазал.
 показати весь коментар
 
 
колись у матері товариша вилучили запальничку у формі гранати. При тому всім було зрозуміло що, предмет тільки зовні віддалено нагадує *********.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору