 Дубінський і Арахамія домовились сьогодні разом пройти детектор брехні

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Дубінський, передає Цензор.НЕТ.
"Повідомляю, зі мною детектор буде проходити глава фракції СН Арахамія. Пряма трансляція о 20-00. Не пропустіть", - заявив Дубінський.
"Олександр Дубінський, чого вибачатися, на поліграф пішли, чекаю час і місце. Тобі призначено було на 20:00, середнє тестування займає 2,5 - 3 години, говори, о котрій приходити", - написав раніше в коментарях під постом Дубінського Арахамія, додавши: Олександре Дубінський, зауваж, я взагалі не в комітеті і фізично голосувати не міг, але готовий приєднатися, так само як і Качура".
Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.
За словами джерел УП, керівник фракції "СН" Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з вимогою про проходження поліграфа нардепами від "СН" до нього телефонував президент. Самі ж депутати з комітету сприймають такі вимоги в штики, критикують своїх колег Андрія Мотоловца, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".
Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
Щодо Дубинського, то виявиться, що він чесний, а бреше поліграф.
Полиграф (детектор лжи) будет хоть из клиники "Евролаб"?
Ну ваще ни разу не писулька анонима в интернете!
Ну а кто выступал на данном мероприятии, это легко и я загуглить могу.
P.S. А как это так, 8%-ый любитель Свиночолого гетьмана - да на выступления клятого квартала? Шо ты там забыло, ************** такое? Чи за бесплатные билеты дякулы и принципы готовы продать?
а давайте лучше обсудим визит Зелёнского в Казахстан и что оно там плело?
Подозрительные все таки штрихи...как и их премьер Гончарук)))
я чуть не обосрался когда Зеля высрал зимой шо решил. за какую "шмарклю" я топить то мог? за ту по мнению которой я салоед-гей, да?
или за ту по мнению которой я раб выдуманных ссуществ с перьями и нимбами?
Сломают,таки эти два придурка полиграф.
шоу маст гоу, дебилы !
а вэто время "слуги" за кулисами пилят бюджет державы
Так и то, и другое - правда.
закупаємось попкорном
Созданы-реформированы: НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМК, ГБР, ВАКС, СФР..
Все эти органы в казну вернули около 4 миллионов долларов, от ВСЕХ(!) коррупционеров Украины
Тому же массажисту, "специалисту" из сериала, которому Зеля, типа, анализы на наркоту сдавал?
Павло Тука
56 хв. ·
Насчёт полиграфа между Дубинским и Арахамией.
Запомните, в среднем, такая процедура занимает 2-3 часа.
Если они собрались в прямом эфире за 20-30 минут это сделать, можете сразу списывать на шоу.
Так же, в комнате остаётся один подопытный и проверяющий. Иные лица не допускаются. Человек должен быть максимально спокоен и расслаблен.
Поэтому если формат будет а-ля Дубинский напротив Арахамии сидят и друг другу задают вопросы, то это тоже полная шляпа.
Лохатрату лайно далі у вуха вливають, коли країна розвалюється...
Представление "разговор с полиграфом" вместо низких тарифов.
Да за такое представление никаких зарплат по 4000 денег отдать не жалко
стали 11 "слуг народу":
Ірина Аллахвердієва,Ольга Василевська-Смаглюк,Дар'я Володіна,Юлія Діденко,Олександр Дубінський,Вікторія Кінзбурська,Олексій Ковальов,Анна Колісник,Олексій Леонов,Анастасія Ляшенко,Євген Петруняк.
"А в это время... рабочие за окном... воровали железо"
Два дебила єто сила!!!
Смотрите дату не перепутайте в протоколе, а то снова на день раньше будет, гении менеджмента