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Все про:РНБО (584) Слуга народу (361) Ткаченко Максим (1)

 Нардеп від СН кварталівець Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Про це LIGA.net повідомляє пресслужба нардепа, інформує Цензор.НЕТ.

"Передовсім бачу свою роль у консультуванні секретаря РНБО з соціально-гуманітарних питань підконтрольної Україні території. Саме ця робота буде в унісон з моєю роботою в комітеті Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій. Планів і завдань для себе ставлю безліч. Вважаю, що попереду мене чекає багато продуктивної роботи", - зазначив Ткаченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сивохо і комітет Ради проводять 5-денне виїзне засідання в "сірій зоні" на Донбасі. ФОТОрепортаж

Ткаченко закінчив Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, а також Луганський національний університет Тараса Шевченка.

До 2014 року проживав у Луганську, де керував компанією "Майстер-шоу", яка займалася організацією гастролей відомих артистів. Концертний директор співачки Тіни Кароль. Був керівником компанії "Квартал-концерт". Очолював команду Володимира Зеленського на президентських виборах в Луганській області.

Нагадаємо, 21 жовтня відомий шоумен, в минулому - учасник КВК, креативний продюсер студії "Квартал 95", кандидат у депутати від "Слуги народу" Сивохо повідомив, що його призначили радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155413
 
 
 Топ коментарі
 
Приятно видеть что к власти пришли настоящие проффесионалы!
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Политическое невежество и хаос.Зе и слуги (Бени) вынуждены принимать решения и и что-то говорить о вещах, о которых никогда не думали, которые вне их понятийной базы.
Сивоха- лет 40 зарабатывал на жизнь только хохмочками. Ткаченко -организовывал чтобы хохмочки приносили больше бабла. Оба теперь советники РНБО по реинтеграции Донбасса.
Умение веселить за большие бабки по мнению Зе самое необходимое качество для кризис менеджера по экономическим и гуманитарным вопросам в период войны?
Боже спаси Украину! - надеять сяможно только на Бога.И ветеранов.
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До 2014 года проживал в Луганске, где руководил компанией "Мастер-шоу", которая занималась организацией гастролей известных артистов. Концертный директор певицы Тины Кароль. Был руководителем компании "Квартал-концерт".
наконец-то прафесианалов реинтеграционных процессов стали назначать советниками
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Сколько шороху.........сколько ИБД.....Где хоть какие то подвижки в сторону людей и улучшения жизни?
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До 2014 года проживал в Луганске, где руководил компанией "Мастер-шоу", которая занималась организацией гастролей известных артистов. Концертный директор певицы Тины Кароль. Был руководителем компании "Квартал-концерт".
наконец-то прафесианалов реинтеграционных процессов стали назначать советниками
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Не, ну тот кто скажет что он кум Зеленского пусть первый бросит в меня камень.
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да они вообще не знакомы!!! конечно взяли за успешную организацию гастролеров в Луганске, особенно в 2014м.
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еще один СсыВоха. за сивоху нашел :
"- Останній раз я бачили Сирьожу, коли його п'яного ВДУГУ виносили офіціанти та охоронці з ресторану в Донецьку "Півная-01" до таксі. Його ніхто не хотів обслуговувати, бо напивався до нестями, а потім доводилось виносити, а ВОНО ж важке...
- А тепер його будуть виносити, в такому ж станІ, вже з РНБО."
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Этот даже в школе не учился, зато акционер ТОВ «КВАРТАЛ-КОНЦЕРТ».
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Приятно видеть что к власти пришли настоящие проффесионалы!
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Ну а что хотели,после воров потроха пусть теперь порулят клоуны,других людей в стране пока нет.
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Зебіл завжди знайде виправдання любій дурості свого 73відсоткого.
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радились три дурня - винесли рішення "дурня в кубі".
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Я думав, що 95 квартал вже одержав всі державні посади,але ж ще не всі клоуни і євреї працевлаштовані. Вперед зебіли--в переді "світле майбутнє,ось вже на горизонті.
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То в Кривому Розі всіх виловили, а в 95 ще ні... Нардеп від СН кварталівець Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО - Цензор.НЕТ 6878
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Рада Національної БЕЗПЕКИ і ОБОРОНИ, на чолі з мером луганська, перетворена на комітет по втягуванню України в ордло. Отака тепер у нас безпека і оборона
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Странно, почему до сих пор не пригласили Пушилина.
Гиви, Моторола и Захарченко не дожили до этого момента...
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СИВОХО:
Меня волнует образ Донбасса, который сформировала предыдущая власть. Мол, донецкие - все сепаратисты, негодяи, все наживались на стране, а не кормили ее.
Я ненавижу людей, которые создали такой образ Донбасса, и намерен бороться за то, чтобы Донбассу вернулось его доброе имя.
. Сегодня у нас с президентом совпадают точки зрения по вопросу Донбасса, ведь мы из ментально близких регионов: Донбасс и Кривбасс - это большие интернациональные рабочие регионы.
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Ну і ..? Знову будуть ліпити образ "кармильцев". Не вийде Нардеп від СН кварталівець Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО - Цензор.НЕТ 1847
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остался только один вопрос, когда Лысого пристроят?
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Лысый уже пристроился, в МЧС, отпевателем сгоревших хатынок...
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Клоуни остаточно захопили владу в Україні.
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По-перше, ці істоти - зовсім не клоуни.
По-друге, вони якраз нічого не захоплювали: всю владу в їхні руки їм віддало тупе населення-манкурт.
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Еще один квартальщик трудоустроен.Хороший помощник для Сивухи.
Ща как возьмутся,как реинтегрируют и восстановят. Нардеп від СН Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО - Цензор.НЕТ 3134
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Политическое невежество и хаос.Зе и слуги (Бени) вынуждены принимать решения и и что-то говорить о вещах, о которых никогда не думали, которые вне их понятийной базы.
Сивоха- лет 40 зарабатывал на жизнь только хохмочками. Ткаченко -организовывал чтобы хохмочки приносили больше бабла. Оба теперь советники РНБО по реинтеграции Донбасса.
Умение веселить за большие бабки по мнению Зе самое необходимое качество для кризис менеджера по экономическим и гуманитарным вопросам в период войны?
Боже спаси Украину! - надеять сяможно только на Бога.И ветеранов.
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з інтерв'ю гравця на піаніно-------Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''
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Политическое невежество и хаос.Зе и слуги (Бени) вынуждены принимать решения и и что-то говорить о вещах, о которых никогда не думали, которые вне их понятийной базы.
Сивоха- лет 40 зарабатывал на жизнь только хохмочками. Ткаченко -организовывал чтобы хохмочки приносили больше бабла. Оба теперь советники РНБО по реинтеграции Донбасса.
Умение веселить за большие бабки по мнению Зе самое необходимое качество для кризис менеджера по экономическим и гуманитарным вопросам в период войны?
Боже спаси Украину! - надеять сяможно только на Бога.И ветеранов.
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Устали мозги гадать,для чего во власть тянут откровенный шоу шлак!Может их друг ЗЕ,хочет сделать им большую госпенсию?!А может эта организация на донбассе тайного канала по транспартировке,например наркоты,...и нужны местные ,опытные и со связями люди?!!!!Или просто потому шоу мены всегда легко смогут продать Украину и сбежать на РФ?!
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Так они все автоматически становятся "белой костью"! Юзик например уже "заработал" 16 000 пенсии + привилегии.. Это лохторату трудовой стаж 35 лет нужно, а во власть влез, и вот оно счастье...
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Устали мозги гадать,для чего во власть тянут откровенный шоу шлак!

Так а где ж друзья-приятели харчеваться будут?
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Долбанные ЗЕбилоиды и ЗЕбуины все ключевые посты в Украине будут занимать комики,клоуны,шоумены и дебилы во главе с Беней Коломойским.До чего мы докатимся
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Я дуже нудьгую за Пастором. Ця школота виглядає піонерами, які доять бика. Нардеп від СН кварталівець Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО - Цензор.НЕТ 635
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Всіх клоВанів в РНБО збирають... Нічого... Пастор всіх на карандаш візьме... Нардеп від СН кварталівець Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО - Цензор.НЕТ 7460
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Незря всюду пристраивают клованов.
Для насмешки над тем, что было дорого украинскому народу
СИВОХО:

Мне не нравится, что делает Институт нацпамяти во главе с Вятровичем.
Очень много необдуманных или основанных на частных мнениях решений. И его дальнейшее существование под большим вопросом, но это будет решаться коллегиально.
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Мда... Стране нужен военный переворот, черные полковники.
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Клоуны добились своей цели. Реакциия от каждое их "гениального" назначения уже трансформировалась из скромного хихикания в гомерический хохот.
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Извините. К избранию этого дерьмового цирка не имею никакого отношения.
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