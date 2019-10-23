 Нардеп від СН кварталівець Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО

Про це LIGA.net повідомляє пресслужба нардепа, інформує Цензор.НЕТ.

"Передовсім бачу свою роль у консультуванні секретаря РНБО з соціально-гуманітарних питань підконтрольної Україні території. Саме ця робота буде в унісон з моєю роботою в комітеті Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій. Планів і завдань для себе ставлю безліч. Вважаю, що попереду мене чекає багато продуктивної роботи", - зазначив Ткаченко.

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Ткаченко закінчив Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, а також Луганський національний університет Тараса Шевченка.

До 2014 року проживав у Луганську, де керував компанією "Майстер-шоу", яка займалася організацією гастролей відомих артистів. Концертний директор співачки Тіни Кароль. Був керівником компанії "Квартал-концерт". Очолював команду Володимира Зеленського на президентських виборах в Луганській області.

Нагадаємо, 21 жовтня відомий шоумен, в минулому - учасник КВК, креативний продюсер студії "Квартал 95", кандидат у депутати від "Слуги народу" Сивохо повідомив, що його призначили радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.