 Нардеп від СН кварталівець Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО

Про це LIGA.net повідомляє пресслужба нардепа, інформує Цензор.НЕТ.
"Передовсім бачу свою роль у консультуванні секретаря РНБО з соціально-гуманітарних питань підконтрольної Україні території. Саме ця робота буде в унісон з моєю роботою в комітеті Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій. Планів і завдань для себе ставлю безліч. Вважаю, що попереду мене чекає багато продуктивної роботи", - зазначив Ткаченко.
Ткаченко закінчив Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, а також Луганський національний університет Тараса Шевченка.
До 2014 року проживав у Луганську, де керував компанією "Майстер-шоу", яка займалася організацією гастролей відомих артистів. Концертний директор співачки Тіни Кароль. Був керівником компанії "Квартал-концерт". Очолював команду Володимира Зеленського на президентських виборах в Луганській області.
Нагадаємо, 21 жовтня відомий шоумен, в минулому - учасник КВК, креативний продюсер студії "Квартал 95", кандидат у депутати від "Слуги народу" Сивохо повідомив, що його призначили радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.
наконец-то прафесианалов реинтеграционных процессов стали назначать советниками
"- Останній раз я бачили Сирьожу, коли його п'яного ВДУГУ виносили офіціанти та охоронці з ресторану в Донецьку "Півная-01" до таксі. Його ніхто не хотів обслуговувати, бо напивався до нестями, а потім доводилось виносити, а ВОНО ж важке...
- А тепер його будуть виносити, в такому ж станІ, вже з РНБО."
Гиви, Моторола и Захарченко не дожили до этого момента...
Меня волнует образ Донбасса, который сформировала предыдущая власть. Мол, донецкие - все сепаратисты, негодяи, все наживались на стране, а не кормили ее.
Я ненавижу людей, которые создали такой образ Донбасса, и намерен бороться за то, чтобы Донбассу вернулось его доброе имя.
. Сегодня у нас с президентом совпадают точки зрения по вопросу Донбасса, ведь мы из ментально близких регионов: Донбасс и Кривбасс - это большие интернациональные рабочие регионы.
По-друге, вони якраз нічого не захоплювали: всю владу в їхні руки їм віддало тупе населення-манкурт.
Ща как возьмутся,как реинтегрируют и восстановят.
Сивоха- лет 40 зарабатывал на жизнь только хохмочками. Ткаченко -организовывал чтобы хохмочки приносили больше бабла. Оба теперь советники РНБО по реинтеграции Донбасса.
Умение веселить за большие бабки по мнению Зе самое необходимое качество для кризис менеджера по экономическим и гуманитарным вопросам в период войны?
Боже спаси Украину! - надеять сяможно только на Бога.И ветеранов.
Сивоха- лет 40 зарабатывал на жизнь только хохмочками. Ткаченко -организовывал чтобы хохмочки приносили больше бабла. Оба теперь советники РНБО по реинтеграции Донбасса.
Умение веселить за большие бабки по мнению Зе самое необходимое качество для кризис менеджера по экономическим и гуманитарным вопросам в период войны?
Боже спаси Украину! - надеять сяможно только на Бога.И ветеранов.
Так а где ж друзья-приятели харчеваться будут?
Для насмешки над тем, что было дорого украинскому народу
СИВОХО:
Мне не нравится, что делает Институт нацпамяти во главе с Вятровичем.
Очень много необдуманных или основанных на частных мнениях решений. И его дальнейшее существование под большим вопросом, но это будет решаться коллегиально.