 Найманці РФ обстріляли зі стрілецької зброї ділянку розведення біля Золотого, - штаб ООС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані штабу ООС.

"НЗФ РФ, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора двічі підступно здійснили обстріли зі стрілецької зброї на ділянці розведення №2 (Золоте-4)", - повідомляє пресцентр штабу.

Окрім того, 22 жовтня, ворог здійснив обстріли поблизу населених пунктів Зайцеве Північне (3 обстріли), Павлопіль, Новолуганське (2 обстріли) та Водяне, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм.

Також сьогодні, 23 жовтня, ворог обстріляв населений пункт Водяне із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122-мм (11 снарядів).

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