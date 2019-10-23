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Все про:обстріл (5627) Донбас (13384) операція Об'єднаних сил (1677)

 Найманці РФ обстріляли зі стрілецької зброї ділянку розведення біля Золотого, - штаб ООС

Найманці Російської Федерації продовжують обстріли в районі ділянки розведення біля селища Золоте.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані штабу ООС.

"НЗФ РФ, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора двічі підступно здійснили обстріли зі стрілецької зброї на ділянці розведення №2 (Золоте-4)", - повідомляє пресцентр штабу.

Окрім того, 22 жовтня, ворог здійснив обстріли поблизу населених пунктів Зайцеве Північне (3 обстріли), Павлопіль, Новолуганське (2 обстріли) та Водяне, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм.

Також сьогодні, 23 жовтня, ворог обстріляв населений пункт Водяне із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122-мм (11 снарядів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі збільшилася, - ОБСЄ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155410
 
 
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"Надо просто перестать стрелять"-ржут наемники с зебила.
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Участки разведения надо заселять зебидлом,тогда война закончится.
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ну ось не вірю... кажуть рогаті... какие фаши докозательства???? може кАнал г+г дасть камери воїнам для фіксації обстрілів... аха, разгонються та ще дадуть...) що у хомчака іловайського немає таких думок??
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