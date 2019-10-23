 ОАСК заборонив визнавати підсумки голосування за склад Ради громадського контролю при ДБР

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.
Відповідна ухвала суду про забезпечення адміністративного позову постановлена сьогодні, 22 жовтня, та підлягає негайному виконанню.
Нагадаємо, 3-4 жовтня відбулося інтернет-голосування за членів Ради громадського контролю при ДБР. За результатами аналізу виявлено обставини, що можуть свідчити про можливе масове організоване голосування, у порушення закону, на користь перших 13 переможців.
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливої фальсифікації голосування за 13 членів Ради громадського контролю при ДБР.
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