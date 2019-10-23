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Все про:конкурс (493) Рада громадського контролю (8) ДБР (576) Окружний адмінсуд Києва (25)

 ОАСК заборонив визнавати підсумки голосування за склад Ради громадського контролю при ДБР

Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив Державному бюро розслідувань оголошувати про результати рейтингового інтернет-голосування за членів Ради громадського контролю та видавати наказ про затвердження складу Ради.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

Відповідна ухвала суду про забезпечення адміністративного позову постановлена сьогодні, 22 жовтня, та підлягає негайному виконанню.

Нагадаємо, 3-4 жовтня відбулося інтернет-голосування за членів Ради громадського контролю при ДБР. За результатами аналізу виявлено обставини, що можуть свідчити про можливе масове організоване голосування, у порушення закону, на користь перших 13 переможців.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливої ​​фальсифікації голосування за 13 членів Ради громадського контролю при ДБР.

Також читайте: Розслідування справи в.о. голови Держслужби зайнятості Ярошенка завершено, - ДБР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155409
 
 
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Окружной админ суд как всегда жжет..., недалек тот час, что это образование запретит некоторые разделы конституции, которые кого-то не устраивают..., не, ну а чо..., например тот, где Украина провозглашается унитарным государством..., эй, ОАС, слабо?
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ОАСК запретил признавать итоги голосования за состав Совета общественного контроля при ГБР - Цензор.НЕТ 3217

Скоро суд с окружной запретит Украину! ОАСК запретил признавать итоги голосования за состав Совета общественного контроля при ГБР - Цензор.НЕТ 6507
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Черти судейские продолжают выносить нужные решения ! Зелупа, это и есть твоє покращення?
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