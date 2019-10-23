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Все про:Кабмін (3220) субсидія (328) опалювальний сезон (237) Гончарук_Олексій (183)

 В опалювальному сезоні 2019-2020 субсидії отримуватимуть усі, хто їх потребує, - Гончарук

В опалювальному сезоні 2019-2020 років субсидії не зменшаться. Усі, хто потребує допомоги, її отримає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Ми хочемо, щоб більше коштів у програмі субсидій залишалося для найменш заможних категорій. Наприклад, дитячих будинків сімейного типу, які раніше не були в програмі, і сімей з низькими доходами", - наголосив прем’єр.

Зазначається, що постановою змінено відсоток - з 15 до 20%, який домогосподарство сплачує за комуналку. Однак зміни в формулі нарахування субсидій відбудуться з травня 2020 року, тобто після завершення цьогорічного опалювального сезону.

Крім того, принцип розрахунку субсидій зовсім не змінився і визначається індивідуально: що менші доходи домогосподарства, то менша обов’язкова частка плати за комуналку, а отже, більший розмір субсидії.

Наприклад, в опалювальному сезоні 2018-2019 років середній розмір платежу від доходу сім’ї становив 9,78% (хоч у формулі показник дорівнював 15%), при цьому більше 40% сімей сплачували всього до 7% , а ще 30% сімей - 10% доходу, тобто зміна у формулі з 15% до 20% не означає такий відсоток сплати.

Як зазначає Урядовий портал, зі змінами допомога стане більш адресною, і її отримають саме ті, хто дійсно потребує. Адже більше коштів буде направлено саме для незаможних родин. Тобто і в сезоні 2020-2021 років жодного погіршення для субсидіантів нова постанова не передбачає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155407
 
 
 Топ коментарі
 
Може взагалі відмінити субсідію , епоха зубожілоcті закінчилась, ніхто не краде, ніхто не наживається на народі, тарифи на комунальні послуги зменшилися. Всі сміються та співають.
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В отопительном сезоне 2019-2020 субсидии будут получать все, кто в них нуждается, - Гончарук
________________________________________________________________________________________
Почую кожного, хто їздить на електричному самокаті В отопительном сезоне 2019-2020 субсидии будут получать все, кто в них нуждается, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6539
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Откуда у простого гос служащего деньги на оплату комуналки за 500 квадратов!?)))
Вы шо хотите шо б Путин НАПАВ?))
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Може взагалі відмінити субсідію , епоха зубожілоcті закінчилась, ніхто не краде, ніхто не наживається на народі, тарифи на комунальні послуги зменшилися. Всі сміються та співають.
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Кстаті , а свої борги за комуналку він вже оплатив , чи оформив "субсидію" як "малоимущий"?
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Премьер-министр Алексей Гончарук и его семья задолжали за коммунальные услуги 21 тысячу гривен. Черниговские коммунальщики уже несколько раз подавали в суд из-за долгов за горячую воду, газ и другие коммунальные услуги.
https://ru.slovoidilo.ua/2019/09/06/novost/politika/smi-nashli-semi-premera-goncharuka-rekordnye-dolgi-kommunalku
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Откуда у простого гос служащего деньги на оплату комуналки за 500 квадратов!?)))
Вы шо хотите шо б Путин НАПАВ?))
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Гончарук и его сотоварищи нуждаются в хороших психиатрах и может , если лечение поможет , отправить их в народное хозяйство или нафиг к хозяевам в США.
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В отопительном сезоне 2019-2020 субсидии будут получать все, кто в них нуждается, - Гончарук
________________________________________________________________________________________
Почую кожного, хто їздить на електричному самокаті В отопительном сезоне 2019-2020 субсидии будут получать все, кто в них нуждается, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6539
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Какие нах субсидии!?
От СН с каждого утюга вещают о....НАДВИГАЮЩЕМСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОРЫВЕ!!!!)))))
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"В отопительном сезоне 2019-2020 субсидии будут получать все, кто в них нуждается"

Помнится, первая "леди" оформляла субсидию. От всей души желаю ей, чтобы она действительно в ней нуждалась.
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Мы Вас любим,но придём к кабмину з вилами!!.Вы нас любите ,но нагрузку на семьи субсидиантов повысили с15% до 20%.Спасибочки.Чтоб вы подохлы не своей смертью!!Сельским дедушкам и бабушкам просто в радость Ваша любов!Почему нет субсидии на государство в смартфоне?.Или это не для пенсионеров?Чтобы меньше скулили?
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Ваша ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ на нуле!!!)))
Вы не слишите ЗЕню!!!!)))
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Странно, что из 10 человек 9 не понимают простой формулы расчёта субсидии.
Люди возмущаются повышением цены на газ, не понимая,что для получателе субсидий цена за газ не имеет никакого значения. Потому, что получатель субсидии платит за коммуналку 15% (или 20% с нового года) своих доходов. Остальное платит государство (или отдаёт субсиданту "монетами").
А те, кому субсидия не положена, платят меньше 15% (20%) своих доходов. Почему я должен сочувствовать таким людям? То всем остальным. Почти везде в мире люди платят за коммуналку даже больше 20% своих доходов и не "скыглять".
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Ой красава,значить те,кто полностью оплачивает всё по максимальным тарифам заплатит ещё за тех,кто этого не делает,зашибись систему создали - для 70 процентов субсидиантов коммунизм для остальных жесткая обдираловка.
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Порядочные люди в стране ещё имеются.
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tZE inform
@tZEinform
"Про невідкладні заходи щодо сталого функціонування підприємств теплопостачання Донецької та Луганської областей" від 12 жовтня 2019 р. № 875 Київ Правительство Гончарука обязало "Нафтогаз" поставлять газ на оккупированную территорию. То ли еще будет !https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-nevidkladni-zahodi-shchodo-stalogo-funkcionuvannya-121019*************-teplopostachannya-doneckoyi-ta-luganskoyi-oblastej

Урядом установлено, що для виконання спеціальних обов'язків, покладених на суб'єктів ринку природного газу при визначенні необхідного рівня розрахунків виробника теплової енергії за укладеними з НАК "Нафтогаз України" договорами про постачання природного газу, не враховуватиметься заборгованість за спожитий природний газ, використаний підрозділами, що розташовані на території окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.
Це дозволить забезпечити постачання природного газу теплопостачальним підприємствам, розташованим на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, та сприятиме сталому проходженню опалювального періоду.

Кабінет Міністрів України

Постанова
від 12 жовтня 2019 р. № 875
Київ
Про невідкладні заходи щодо сталого функціонування підприємств теплопостачання Донецької та Луганської областей

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Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що для виконання спеціальних обов'язків, покладених на суб'єктів ринку природного газу згідно з Положенням про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3226), рівень розрахунків виробника теплової енергії за всіма укладеними з акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" договорами про постачання природного газу (купівлі-продажу, про закупівлю, відступлення права вимоги тощо) для цілей абзацу шостого пункту 11 зазначеного Положення обчислюється без урахування обсягів заборгованості за спожитий природний газ, використаний для виробництва теплової енергії підрозділами, що розташовані на території окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, відповідно до абзацу третього пункту 2 цієї постанови.
2. Донецькій та Луганській обласним державним адміністраціям затвердити:
перелік підприємств теплопостачання, об'єкти та підрозділи яких розташовані як на підконтрольній українській владі території, так і на території окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;
обсяги заборгованості за спожитий природний газ перед акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підприємств, визначених відповідно до вимог абзацу другого цього пункту, в розрізі об'єктів та підрозділів, розташованих на підконтрольній українській владі території, та окремо заборгованості за спожитий природний газ, використаний для виробництва теплової енергії підрозділами, що розташовані на території окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, станом на 31 грудня 2014 року;
реєстри обсягів заборгованості, зазначених в абзаці третьому цього пункту, та передати їх акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
Прем'єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Інд. 37
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ОЙ ОЙ ОЙ! Где то я такое слышал! А кто будет решать, кто нуждается а кто нет, наверно ты да?! ну тогда ты или такие как ты нарешаете это 100%!! напишите что студент имеет доход 5 минимальных ЗП и все субсидия не положена!! Или раз есть холодильник значит в нем что то есть а значит субсидия не положена!! Короче как вы решаете кому положена кому не положена все уже хорошо знают!!
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я не понял,это заслуга уже новой власти? В отопительном сезоне 2019-2020 субсидии будут получать все, кто в них нуждается, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1659 Спасибо что не отменили! что ж это уже достижение!
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Посмотрим, как ЗЕленое быдло взвоет, когда начнется отопительный сезон. В отопительном сезоне 2019-2020 субсидии будут получать все, кто в них нуждается, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9605 В отопительном сезоне 2019-2020 субсидии будут получать все, кто в них нуждается, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9605 В отопительном сезоне 2019-2020 субсидии будут получать все, кто в них нуждается, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9605
И что будет петь об этих идиотах, проголосовавших за ЗЕлену шмарклю придурки из 95 квартала в сопровождении хора им. Веревки. Посмеемся с идиотов ЗЕбильных,
В общем, ЗЕбилы, вы с ЗЕленой шмарклей сделали себя вместе.
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А шо ж ЗЕня не отменил этот ШОКОЛАДНЫЙ беспредел?))))
73% за это же рвали пуканы?!)))
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Дрыщь, ЗЕля у руля, а не Порох, Это уже ЗЕля вас дрючит во все ваши отверстия. И правильно делает. Быдло ответит за свой выбор. Зелена шмаркля вытерла свою жопу вашими тупыми мордами. И правильно, идиотов так и учат. ЗЕбилы, ви там хоть отмойтесь от фекалий, а то так и ходите, в каке и воняете. В опалювальному сезоні 2019-2020 субсидії отримуватимуть усі, хто їх потребує, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1819 В опалювальному сезоні 2019-2020 субсидії отримуватимуть усі, хто їх потребує, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1819 В опалювальному сезоні 2019-2020 субсидії отримуватимуть усі, хто їх потребує, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1819
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ЗЕбилы, ну как вам такая субсидия, не более 20%
Уже сглотнули, дебилы? А шо там было при барыге? Отвечаю, быдло ЗЕбильное, 8%.
Прокукарекайте, ЗЕбилы, как там ваш конец эпохи бедности.
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По поводу кому нужна субсидия а кому вспоминается анекдот
Звонок в собес
-Алло алло, у меня соседи после оплаты коммуналки жуют!
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Уважаемый премьер! Субсидию будут получать не те, кто в.ней нуждается, а те, кто уже сегодня ходит с худой ширинкой и теперь ещё будет вынужден снять носки. Зачем дурить народ? Математика-штука точная - это же фактически норматив увеличили не на 5%, а на целых 33,33%. А обоснования такого обвала никто до сих пор не представил! Если бы Вы, например, на эту величину уменьшили цену газа, но .....увы! Есть другой подход - есть немало случает, когда представители одной и той же семьи получают субсидии сразу на несколько квартир, в т.ч. и не бедные семьи!!! Таким образом нужно было напрячь мозги, если есть дефицит средств на субсидии, то скорректируйте и отработайте на нескольких населенных пунктах Методику назначения субсидии для исключения дублирования и с учетом реального финансового состояния потребителей услуг. А Вы при этом вместо научных обоснованных подходов хотите внедрить ещё и систему стукачества, чтобы соседи друг друга закладывали, если кто-то купит лишний мешок картошки на зиму. Вообще это мерзко! Сейчас же не 1937 г.! Не хватает тямы - уйдите из руководства страной!!!
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Юра, к кому ты обращаешься? Это слишком сложно для них. Если советником секретаря РНБО назначили клоуна, в прямом смысле слова. Если презик - клоун, тоже в прямом смысле этого слова.
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Можеш повірити, що справжній клоун не змінює свою важку професію. Тут зовсім інший випадок В опалювальному сезоні 2019-2020 субсидії отримуватимуть усі, хто їх потребує, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5169
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Сам гончарук коммуналку заплатил? В опалювальному сезоні 2019-2020 субсидії отримуватимуть усі, хто їх потребує, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2317
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Субсидии это позорище и унижение! И посадил на них народ именно порошенко. Эта мразь натворила делов...
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Продовжуй про папєрєдніків, бо так ти доводиш своїм зебілам, що нова влада - імпотент.
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За Зеленского проголосовали 13, 5 миллионов твоих сограждан и ты рот открываешь и оскорблешь их? Ты хотел, чтобы вора, который уничтожил экономику и финансовую систему страны еще раз выбрали??
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Хто довів, що він "вор"? За це стаття тобі буде навіть при цій владі В опалювальному сезоні 2019-2020 субсидії отримуватимуть усі, хто їх потребує, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1790
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>>13, 5 миллионов твоих сограждан<<
Здається, лахтинець на цьому слові спалився.
Лахтинський троляко Денис Юхименко 7e3a3625
швиденько назви свій населений пункт і назви 3-4 найближчих до тебе вулиць УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. Інакше будеш сидіти у перманетному спамі.
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Ти нічого не хочеш розповісти про комуністів та їх родичів при СРСР, яких було багато?
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Якщо в анонамному опитуванні 13 млн опитаних скажуть що трахати козу - це круто, ми зробимо висновки що ці 13 млн - кАзльі. І вони не прикриються науковим терміном "зоофіли".
Україна зробила певні успіхи виключно за рахунок того що громадяни, які дружать з головою. НЕ слухали істеричних криків комуняк, совкодрочерів, кацапів, даунецьких-1 і даунецьких-2
На підставі чого ЗЕбіли вважають себе якимись особливими? Казли та й годі.
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>>13, 5 миллионов твоих сограждан<<
Здається, лахтинецню, ти на цьому слові спалився.
Лахтинський троляко Денис Юхименко 7e3a3625
швиденько назви свій населений пункт і назви 3-4 найближчих до тебе вулиць УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. Наближчу станцію метро або номер маршруту трамвая/автобуса. Інакше будеш сидіти у перманетному спамі.
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Ти краще так сформулюй запитання: чому злочинна влада яйцуковича не ввела субсидії, хоча не один раз обіцяла? Яка послуга в комуналці є найдорожчою? Чи не опалення часом? Кому належать обл-міськенерго? Нехай зебіли демонтують радіатори центрального опалення і терміново пишуть відмови від цієї послуги. "Ви здєлалі ето вмєстє!"
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При януковиче субсидия была не нужна. Это порошенко и его банда опустили народ Украины до уровня, когда она понадобилась.
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Якщо тебе опустили, то ніхто, окрім тебе самого, не винен. Не розписуйся за весь народ. 13 млн "зЕбожілих" - це не народ.
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Боже... да успокойся ты уже, не позорься....твой свин проклятый опустил всю страну в три раза.... исходя из курса валют. Молчи уже.
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Например, в отопительном сезоне 2018-2019 годов средний размер платежа от дохода семьи составлял 9,78% (хотя в формуле показатель равен 15%), при этом более 40% семей платили всего до 7%, а еще 30% семей - 10% дохода, то есть изменение в формуле с 15% до 20% не означает такой процент оплаты.

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Это обьяснение Гончарук сделал в стиле Гройсмана. В опалювальному сезоні 2019-2020 субсидії отримуватимуть усі, хто їх потребує, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6505

Ну, нельзя говорить о защите самых бедных слоев общества, а на самом деле, обдирать эти самые бедные слои общества.

Вот формула расчета субсидии:

Ро = Кд/Кг х Рг



где Ро - это часть, которую семья должна оплатить за ком.услуги,

Кд - коэффициент дохода семьи, или отношение общего дохода семьи в пересчете на одного ее члена к прожиточному минимуму на момент определения размера субсидии,

Кг - базовый коэффициент дохода, который равен 2 прожиточным минимумам на 1 человека на месяц (Кг = 2),

Рг - базовая норма уплаты за ком.услуги (Рг = 15%).

Так вот: изменение базовой нормы оплаты за ком.услуги с 15% до 20% повлечет за собой увеличение платы для, АБСОЛЮТНО, ВСЕХ ТЕХ КТО ПОЛУЧАЕТ СУБСИДИИ!!!

Таким образом: ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ СТАНУТ ВСЕ СУБСИДИАНТЫ!!!

ПОЭТОМУ, КОГДА ГОНЧАРУК ГОВОРИТ О ЗАБОТЕ НАИМЕНЕЕ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ СЛОЯХ ОБЩЕСТВА, ОН НАГЛО, ЦИНИЧНО - БРЕШЕТ!!!




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Дякую за детальний та точний розрахунок комунальних виплат.
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Пример расчета субсидии для размера дохода 2500 грн.

Если субсидиант с таким доходом платит по обязательному платежу 10.12%

Ро = 2500/1853/2 x 15% = 10.12%

После увеличения с 15% до 20% субсидиант с доходом 2500 грн. он будет платить

Ро = 2500/1853/2 x 20% = 13.49%

Для того, чтобы узнать сумму платежа нужно:

доход в месяц умножить на полученный процент

На данный момент: 2500 × 10.12% = 253 грн. 00 коп.


А будет: 2500 х 13.49% = 337 грн. 25 коп.


Итого разница: 337,25 - 253,00 = 84,25



ТАКИМ ОБРАЗОМ: ПОСЛЕ УВЕЛИЧЕНИЯ БАЗОВОЙ НОРМЫ С 15% до 20%

СУБСИДИАНТУ имеющему доход 2500 грн. ПРИДЕТСЯ БОЛЬШЕ ПЛАТИТЬ НА 84 грн. 25 коп.


ВОТ ТАКАЯ ЗАБОТА О САМЫХ НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЯХ ОБЩЕСТВА В ПОНИМАНИИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ГОНЧАРУКА.




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И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!!!!

УБЛЮДОК ГРОЙСМАН НАПОСЛЕДОК РЕШИЛ ПОДСТАВИТЬ ЗЕЛЕНСКОГО ПОТОМУ ПРИДУМАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСТУПАЮЩЕЕ В СИЛУ С 1 октября 2019 г.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
від 14 серпня 2019 р. № 807
Київ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-2019-%D0%BF

В КОТОРОМ СУЩЕСТВЕННО УМЕНЬШАЕТСЯ ЛИМИТ НА ГИГАКАЛОРИЮ ПРИ ОПЛАТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

ЭТО ОН ПРОДЕЛЫВАЕТ уже 2 раз ПЕРВЫЙ РАЗ ОН ЛИМИТИРОВАЛ ГИГАКАЛОРИЮ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ГОД НАЗАД ПРИ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО

ПРИЧЕМ, КАК ВСЕГДА, САМОЕ ВОЛНУЮЩЕЕ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ - СПРЯТАНО КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ

И НАЙТИ ЕГО В ЭТОМ ОБЬЕМНОМ ДОКУМЕНТЕ НЕ ТАК ПРОСТО

КРОМЕ ТОГО, В РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ ПО РАЗНОМУ ПОВЫШАЕТСЯ ПЛАТА ЗА ХОЛОДНУЮ ВОДУ, И МНОГОЕ ДРУГОЕ ..........................................................

ПОНЯТНО, ГРОЙСМАН ХОЧЕТ НАПОСЛЕДОК ПОДСТАВИТЬ ЗЕЛЕНСКОГО, НО ПОЧЕМУ ЭТОТ ДО СИХ НЕ ОТМЕНИЛА НОВАЯ ВЛАСТЬ?
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это значит только при Кд =10 (40тыс грв) человек не должен получать субсидию?
все у кого меньше 40 тыс на человека в месяц получают ее?
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Ро = 2500/1853/2 x 15% = 10.12%
2500 × 10.12% = 253 грн - сумма платежа

Ро = 40000/1853/2 x 15% = 161,9%
40000 x 161,9% = 64760 грн - сумма платежа
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Когда разрешат отказаться от ненужных услуг?
И от тех, за которые я не могу платить.
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