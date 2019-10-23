 В опалювальному сезоні 2019-2020 субсидії отримуватимуть усі, хто їх потребує, - Гончарук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Ми хочемо, щоб більше коштів у програмі субсидій залишалося для найменш заможних категорій. Наприклад, дитячих будинків сімейного типу, які раніше не були в програмі, і сімей з низькими доходами", - наголосив прем’єр.
Зазначається, що постановою змінено відсоток - з 15 до 20%, який домогосподарство сплачує за комуналку. Однак зміни в формулі нарахування субсидій відбудуться з травня 2020 року, тобто після завершення цьогорічного опалювального сезону.
Крім того, принцип розрахунку субсидій зовсім не змінився і визначається індивідуально: що менші доходи домогосподарства, то менша обов’язкова частка плати за комуналку, а отже, більший розмір субсидії.
Наприклад, в опалювальному сезоні 2018-2019 років середній розмір платежу від доходу сім’ї становив 9,78% (хоч у формулі показник дорівнював 15%), при цьому більше 40% сімей сплачували всього до 7% , а ще 30% сімей - 10% доходу, тобто зміна у формулі з 15% до 20% не означає такий відсоток сплати.
Як зазначає Урядовий портал, зі змінами допомога стане більш адресною, і її отримають саме ті, хто дійсно потребує. Адже більше коштів буде направлено саме для незаможних родин. Тобто і в сезоні 2020-2021 років жодного погіршення для субсидіантів нова постанова не передбачає.
https://ru.slovoidilo.ua/2019/09/06/novost/politika/smi-nashli-semi-premera-goncharuka-rekordnye-dolgi-kommunalku
Вы шо хотите шо б Путин НАПАВ?))
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Почую кожного, хто їздить на електричному самокаті
От СН с каждого утюга вещают о....НАДВИГАЮЩЕМСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОРЫВЕ!!!!)))))
Гривны перевожу в баксы!))))
Помнится, первая "леди" оформляла субсидию. От всей души желаю ей, чтобы она действительно в ней нуждалась.
Вы не слишите ЗЕню!!!!)))
Люди возмущаются повышением цены на газ, не понимая,что для получателе субсидий цена за газ не имеет никакого значения. Потому, что получатель субсидии платит за коммуналку 15% (или 20% с нового года) своих доходов. Остальное платит государство (или отдаёт субсиданту "монетами").
А те, кому субсидия не положена, платят меньше 15% (20%) своих доходов. Почему я должен сочувствовать таким людям? То всем остальным. Почти везде в мире люди платят за коммуналку даже больше 20% своих доходов и не "скыглять".
tZE inform
@tZEinform
"Про невідкладні заходи щодо сталого функціонування підприємств теплопостачання Донецької та Луганської областей" від 12 жовтня 2019 р. № 875 Київ Правительство Гончарука обязало "Нафтогаз" поставлять газ на оккупированную территорию. То ли еще будет !https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-nevidkladni-zahodi-shchodo-stalogo-funkcionuvannya-121019*************-teplopostachannya-doneckoyi-ta-luganskoyi-oblastej
Урядом установлено, що для виконання спеціальних обов'язків, покладених на суб'єктів ринку природного газу при визначенні необхідного рівня розрахунків виробника теплової енергії за укладеними з НАК "Нафтогаз України" договорами про постачання природного газу, не враховуватиметься заборгованість за спожитий природний газ, використаний підрозділами, що розташовані на території окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.
Це дозволить забезпечити постачання природного газу теплопостачальним підприємствам, розташованим на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, та сприятиме сталому проходженню опалювального періоду.
Кабінет Міністрів України
Постанова
від 12 жовтня 2019 р. № 875
Київ
Про невідкладні заходи щодо сталого функціонування підприємств теплопостачання Донецької та Луганської областей
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поширень
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що для виконання спеціальних обов'язків, покладених на суб'єктів ринку природного газу згідно з Положенням про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3226), рівень розрахунків виробника теплової енергії за всіма укладеними з акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" договорами про постачання природного газу (купівлі-продажу, про закупівлю, відступлення права вимоги тощо) для цілей абзацу шостого пункту 11 зазначеного Положення обчислюється без урахування обсягів заборгованості за спожитий природний газ, використаний для виробництва теплової енергії підрозділами, що розташовані на території окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, відповідно до абзацу третього пункту 2 цієї постанови.
2. Донецькій та Луганській обласним державним адміністраціям затвердити:
перелік підприємств теплопостачання, об'єкти та підрозділи яких розташовані як на підконтрольній українській владі території, так і на території окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;
обсяги заборгованості за спожитий природний газ перед акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підприємств, визначених відповідно до вимог абзацу другого цього пункту, в розрізі об'єктів та підрозділів, розташованих на підконтрольній українській владі території, та окремо заборгованості за спожитий природний газ, використаний для виробництва теплової енергії підрозділами, що розташовані на території окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, станом на 31 грудня 2014 року;
реєстри обсягів заборгованості, зазначених в абзаці третьому цього пункту, та передати їх акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
Прем'єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Інд. 37
И что будет петь об этих идиотах, проголосовавших за ЗЕлену шмарклю придурки из 95 квартала в сопровождении хора им. Веревки. Посмеемся с идиотов ЗЕбильных,
В общем, ЗЕбилы, вы с ЗЕленой шмарклей сделали себя вместе.
..
.
73% за это же рвали пуканы?!)))
Уже сглотнули, дебилы? А шо там было при барыге? Отвечаю, быдло ЗЕбильное, 8%.
Прокукарекайте, ЗЕбилы, как там ваш конец эпохи бедности.
Звонок в собес
-Алло алло, у меня соседи после оплаты коммуналки жуют!
Здається, лахтинець на цьому слові спалився.
Лахтинський троляко Денис Юхименко 7e3a3625
швиденько назви свій населений пункт і назви 3-4 найближчих до тебе вулиць УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. Інакше будеш сидіти у перманетному спамі.
Україна зробила певні успіхи виключно за рахунок того що громадяни, які дружать з головою. НЕ слухали істеричних криків комуняк, совкодрочерів, кацапів, даунецьких-1 і даунецьких-2
На підставі чого ЗЕбіли вважають себе якимись особливими? Казли та й годі.
Здається, лахтинецню, ти на цьому слові спалився.
Лахтинський троляко Денис Юхименко 7e3a3625
швиденько назви свій населений пункт і назви 3-4 найближчих до тебе вулиць УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. Наближчу станцію метро або номер маршруту трамвая/автобуса. Інакше будеш сидіти у перманетному спамі.
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Это обьяснение Гончарук сделал в стиле Гройсмана.
Ну, нельзя говорить о защите самых бедных слоев общества, а на самом деле, обдирать эти самые бедные слои общества.
Вот формула расчета субсидии:
Ро = Кд/Кг х Рг
где Ро - это часть, которую семья должна оплатить за ком.услуги,
Кд - коэффициент дохода семьи, или отношение общего дохода семьи в пересчете на одного ее члена к прожиточному минимуму на момент определения размера субсидии,
Кг - базовый коэффициент дохода, который равен 2 прожиточным минимумам на 1 человека на месяц (Кг = 2),
Рг - базовая норма уплаты за ком.услуги (Рг = 15%).
Так вот: изменение базовой нормы оплаты за ком.услуги с 15% до 20% повлечет за собой увеличение платы для, АБСОЛЮТНО, ВСЕХ ТЕХ КТО ПОЛУЧАЕТ СУБСИДИИ!!!
Таким образом: ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ СТАНУТ ВСЕ СУБСИДИАНТЫ!!!
ПОЭТОМУ, КОГДА ГОНЧАРУК ГОВОРИТ О ЗАБОТЕ НАИМЕНЕЕ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ СЛОЯХ ОБЩЕСТВА, ОН НАГЛО, ЦИНИЧНО - БРЕШЕТ!!!
Если субсидиант с таким доходом платит по обязательному платежу 10.12%
Ро = 2500/1853/2 x 15% = 10.12%
После увеличения с 15% до 20% субсидиант с доходом 2500 грн. он будет платить
Ро = 2500/1853/2 x 20% = 13.49%
Для того, чтобы узнать сумму платежа нужно:
доход в месяц умножить на полученный процент
На данный момент: 2500 × 10.12% = 253 грн. 00 коп.
А будет: 2500 х 13.49% = 337 грн. 25 коп.
Итого разница: 337,25 - 253,00 = 84,25
ТАКИМ ОБРАЗОМ: ПОСЛЕ УВЕЛИЧЕНИЯ БАЗОВОЙ НОРМЫ С 15% до 20%
СУБСИДИАНТУ имеющему доход 2500 грн. ПРИДЕТСЯ БОЛЬШЕ ПЛАТИТЬ НА 84 грн. 25 коп.
ВОТ ТАКАЯ ЗАБОТА О САМЫХ НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЯХ ОБЩЕСТВА В ПОНИМАНИИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ГОНЧАРУКА.
УБЛЮДОК ГРОЙСМАН НАПОСЛЕДОК РЕШИЛ ПОДСТАВИТЬ ЗЕЛЕНСКОГО ПОТОМУ ПРИДУМАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСТУПАЮЩЕЕ В СИЛУ С 1 октября 2019 г.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
від 14 серпня 2019 р. № 807
Київ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-2019-%D0%BF
В КОТОРОМ СУЩЕСТВЕННО УМЕНЬШАЕТСЯ ЛИМИТ НА ГИГАКАЛОРИЮ ПРИ ОПЛАТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
ЭТО ОН ПРОДЕЛЫВАЕТ уже 2 раз ПЕРВЫЙ РАЗ ОН ЛИМИТИРОВАЛ ГИГАКАЛОРИЮ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ГОД НАЗАД ПРИ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО
ПРИЧЕМ, КАК ВСЕГДА, САМОЕ ВОЛНУЮЩЕЕ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ - СПРЯТАНО КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ
И НАЙТИ ЕГО В ЭТОМ ОБЬЕМНОМ ДОКУМЕНТЕ НЕ ТАК ПРОСТО
КРОМЕ ТОГО, В РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ ПО РАЗНОМУ ПОВЫШАЕТСЯ ПЛАТА ЗА ХОЛОДНУЮ ВОДУ, И МНОГОЕ ДРУГОЕ ..........................................................
ПОНЯТНО, ГРОЙСМАН ХОЧЕТ НАПОСЛЕДОК ПОДСТАВИТЬ ЗЕЛЕНСКОГО, НО ПОЧЕМУ ЭТОТ ДО СИХ НЕ ОТМЕНИЛА НОВАЯ ВЛАСТЬ?
все у кого меньше 40 тыс на человека в месяц получают ее?
2500 × 10.12% = 253 грн - сумма платежа
Ро = 40000/1853/2 x 15% = 161,9%
40000 x 161,9% = 64760 грн - сумма платежа
И от тех, за которые я не могу платить.