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Все про:оцінка (20) Арахамія (82) поліграф (39) Слуга народу (361) Дубінський (15)

 Єдиний метод відновити довіру до нардепів від СН - загальне проходження поліграфа, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонує її членам пройти перевірку на поліграфі для відновлення до них довіри через скандал із законопроєктами про майданчики для оцінювання нерухомості.

"Я відразу сказав: якщо є безліч претензій один до одного (одні - за майданчики, інші - за оцінювачів), то бачу єдиним методом загальне проходження поліграфа, щоб відновити довіру всередині", - написав Арахамія у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 18 жовтня не підтримав законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінювання об'єктів нерухомості" (№2047-д).

"Не буде ні схеми Яценка, ні монополії оцінювачів, ні безконтрольного "ПроЗорро", ні непрозорого СЕТАМ. Комітет ще в п'ятницю ухвалив рішення розробити відповідне альтернативне рішення або рішення. Термін встановили два тижні. Перша робоча група в п'ятницю, 10:00, у комітеті", - написав Дубінський в середу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Керівництво "Слуги народу" перднуло в калюжу. Сука, давайте проходити детектор, бл#дь, а то п#зданули - і в кущі, - депутат від СН Дубінський. ВIДЕО

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

За словами джерел УП, керівник фракції "СН" Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з вимогою про проходження поліграфа нардепами від "СН" до нього телефонував президент. Самі ж депутати з комітету сприймають такі вимоги в штики, критикують своїх колег Андрія Мотоловца, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

Єдиний метод відновити довіру до нардепів від СН - загальне проходження поліграфа, - Арахамія 01

Єдиний метод відновити довіру до нардепів від СН - загальне проходження поліграфа, - Арахамія 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155405
 
 
 Топ коментарі
 
Бред, очередное шоу, этот полиграф не несет никаких юридических последствий. Проводите следствие по полной программе, кто дал, где взял, подпись протокол, отпечатки пальцев...
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Чумак -это честный политик и ему можно полностью доверять, а за Боровика не знаю, может это однофамилец? Не может Рябошапка про не знать про его криминальное прошлое, назначая на такую работу.
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Да, еще хочу сказать Арахамии, чтобы он не смешил людей. Если через полиграф пропустить, да еще IQ проверить у всех "слуг народа", то никого в Раде не останется.
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тут не Чумак и Рябошапка, тут все дело в известном "фейкометчике" депутате от СН Александре Дубинском, который мечет фейки на профессиональной основе.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/22/7229759/
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У столиці в розпорядженні заступника генпрокурора України лише одна квартира. Проте неподалік, у мальовничому селі Хлепча, родина Чумаків має будинок та чотири земельних ділянки.
До слова, Хлепча - невелике селище, з кількістю населення до 200 осіб. Як повідомляють журналісти Громадського, значна частина з них - українські політики та держслужбовці. Також там розташований будинок Миколи Азарова, - у ньому зараз господарює його син, Олексій.
Згідно з відкритими джерелами, у Чумака В.В. в с. Хлепча, Васильківського району є будинок площею 54,4 кв.м. і дві земельні ділянки загальною площею 2506 кв.м. Половина будинку і обидва земельних ділянки Чумак В.В. отримав у дарунок ??? 28.08.2014 року будучи не тільки народним депутатом України, а і Головою комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Сам Чумак В.В. не може визначитися, яка ж площа його будинку.
У декларації за 2013 рік Віктор Васильович вказав про наявність незавершеного будівництвом житлового будинку площею 231кв.м., а в декларації за 2014 рік площа житлового будинку стала складати 179,3 кв.м.

Мабуть, Віктор Васильович порахував, що будинок в 231 кв.м. занадто велика розкіш для такої чесної людини як він, і вже завершуючи будівництво, вирішив знести 50 кв.м.?

Насправді ж все просто - згідно ст. 266 Податкового кодексу України, об'єкти нерухомості площею понад 180 кв.м. підлягають обкладенню податком, АЛЕ, в розрахунок приймаються саме ті дані про площі нерухомого майна, які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (а там стоїть цифра 54,4 кв.м.).

За фактом же все ще цікавіше - площа будівель Чумака В.В. в с. Хлепча не менше 400 кв.м., в чому можна переконатися, скориставшись сервісом maps.yandex.ua і зробивши нехитрі математичні обчислення.
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Нардеп Чумак зачищает информпространство перед заседанием отборочной комиссии Антикоррупционного агенства
Автор 40ka.info, Опубликовано: Листопад 26th, 2015
Из интернета удаляются публикации компрометирующие народного депутата Виктора Чумака, который претендует на должность члена совета Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.
Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.
С личной страницы в Фейсбуке Анны Волобуевой, которая детально описала финансовые махинации нардепа, исчезли соответствующие публикации.
Удален и более ранний пост активиста Андрея Богдановича.
Пока еще остается доступна публикация известного журналиста и блогера Кирилла Сазонова.
При детальном изучении биографии депутата и его декларации, журналисты и общественники нашли немало нестыковок.
Речь идет об уходе от налогов при переоформлении дома, сокрытии его реальной площади, внесении недостоверных данных в декларацию о доходах.
Кроме того, предприятия подконтрольные Виктору Чумаку выводили деньги через подставные фирмы, фигурирующие в уголовных делах по конвертационным центрам.
Сам Виктор Чумак назвал эти действия черным пиаром и заявил, что может пояснить любое обвинение.
В то же время на своей странице в Фейсбуке он ответил лишь на часть неудобных вопросов.
Кроме того, нардеп признал, что оформил договор дарения земельного участка вместо его купли-продажи, чтобы избежать уплаты налогов.
Напомним, Виктор Чумак не прошел отборочную комиссию на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины.
Вопросы у правозащитников вызвала его декларация и отсутствие четких объяснений касательно членства в коммунистической партии.
Сейчас Чумак один из претендентов в совет Национального агентства по вопросам противодействия коррупции, члены комиссии по отбору которого открыто лоббируют его интересы.
https://40ka.info/?p=6713
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М-да... Этот "переплюнул" даже Кизя... Этого "хмыря" знаю чуть ли не "из пелёнок" ...
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Ликвидируйте олигархов.Подымите экономику. - Рейтинг подпрыгнет до 300 %.
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он ревалюционер,"все забрать и поделить" 1917 броневик "правильной дорогой идем таварищи!"
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Вовік прийшов не для того, щоб піднімати економіку, а щоб її знищувати. Проста схема - створити нестерпні умови для українців, щоб вони виїхали, скупити задешево землю, а потім вже задорого її продавати без населення.
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Бред, очередное шоу, этот полиграф не несет никаких юридических последствий. Проводите следствие по полной программе, кто дал, где взял, подпись протокол, отпечатки пальцев...
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Конечно шоу - это тоже самое, что Клоун устроил со сдачей анализов - сам кашу заварил, потом очканул и чтобы выкрутиться сдал в прямом эфире но в клинике своего дружбана сдав при этом только часть анализов.
Во это будет то же самое!!! Кто будет проводить тестирование?! кто формирует список вопросов для полиграфа?! Ознакомлены ли с вопросами сами испытуемые?!
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Полиграф в руках зекоманды - очередной сериал для лохов (если решат показать)
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не получится. Там одного кондратий хватил. Зеленпоц, интересно, деньги на лечение отправил?
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Гетьманьштев - это хитрожопый взяточник выходец из аферистичной банковской сферы,шустро вешает лапшу зеленьке-идиоту на ушки,а сам начал хитро капитализировать должность на которую взобрался и втянул в это всех,кто вокруг него тусуется.
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Сиди тихо, тебе тест на IQ не поможет в принципе...
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Единственный метод возобновить доверие к нардепам от СН - повеситься всем нардепам от СН
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більш благородно було б застрелитись
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Это ОНО такое говорит?! Так сам же первый и завалится!
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Это смотря какие вопросы будут ставить, ну ... или не ставить
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Скорее, кто будет расшифровывать и трактовать.
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А какая разница кто будет расшифровывать, если правильные вопросы не зададут?
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Всеобщее прохождение Полиграфа Полиграфовича...
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Блін! Які ж вони там всі ідіоти в тому СН. І то поголовно...
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К чёрту полиграф . Продолжайте внешнюю политику Пороха , делайте реформы и не прогибайтесь под х.йло , и будет вам доверие . Единственный метод возобновить доверие к нардепам от СН - всеобщее прохождение полиграфа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5574 .
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"береги честь с молоду"(с) - доверие вещь одноразовая, оно не "восстановится".
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Да ладно! Китайцы научились целку восстанавливать, так теперь это у них одна из самых востребованных пластических операций. А имея такое чудодейственное средство, как г+г, можно не то, что честь восстановить, можно человеку мозг вынуть, освободившееся пространство говном заправить, одеть получившигося гомункула в зеленую маечку и еще много чего удивительного.
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писать "г+г" - это крамола на государя. смотри заметут тебя в "реформованое" чк.
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Я бы больше доверял им после прохождения газовой камеры.
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Накормите всех депутатов и кабминовских селёдкой, по балалайке каждому....водки не давать! Единственный метод возобновить доверие к нардепам от СН - всеобщее прохождение полиграфа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9675
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Забыл ещё из Охфиса самого Президента! Богдану двойную порцию!
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дошло до того что в раде в калидоре 25 лет калоши оставляли -украли! Единственный метод возобновить доверие к нардепам от СН - всеобщее прохождение полиграфа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5681
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Кто будет проводить полиграф?
Актеры со СВАТОВ или 95 квартал?))))
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Не вариант...
Это КОНФЛИКТ КОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ!))))
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мда везде засада( может тогда Эдди Мерфи пригласить и Монти Пайтон?))
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эволюция ток шоу "анализы" "петин путч" "палиграф"
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Операция ПАПЕРЕДНИКИ НАС ЗАСТАВИЛИ ВОРОВАТЬ!))))
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полиграф??? вы этих нардепов проверяйте на алкогогль и препараты на входе и на выходе
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главное как с анализами дату не напутайте комеки
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Що таке поліграф? Це лише пристрій, що фіксує біологічні показники. Питання ставить спеціаліст, і висновок робить спеціаліст. Нас намагаються вкотре нагодувати макаронними виробами. Бо прийде актор, що буде грати поліграфолога, проведе тести на акторах, що грають депутатів, і їм поплескає у долоні актор, що грає презедента. З аналізами на наркоту пройшло... Чому б і тут не проканало?
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саме так! Спеціаліст буде "свої люди", який висре на замовлення все, що потрібно.
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Нехай звернуться у hr-security, до Олега Рибальченка. Йому я довіряю,він надасть неупереджені висновки.
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ти довіряєш Рибальченку, а вони, слуги уродів - ні.
Весь світ довіряє VADA і WADA; а вони - ні.
Дилема!
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***, скільки вони можуть піаритися, без стида, без совісті?
Бо самий перший спосіб початку відновлення довіру до інституту парламенту в Україні (а чо тільки парламенту? а виконавчої влади включно з Президентом? - та також!) - це нові дострокові вибори з забороною участі в них всім нинішнім слугам уродів з зажопами включно!
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не верю!.. это будет "развод лохов" в прямом эфире!.. это очередной сериал "Слуга Народа" серия "Полиграф"..
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шо, для СН своего полиграфолога Беня прикупил? Единственный метод возобновить доверие к нардепам от СН - всеобщее прохождение полиграфа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7131
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а социалисты-ананисты тож? Единственный метод возобновить доверие к нардепам от СН - всеобщее прохождение полиграфа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1324 его тоже ведь кто то выбрал Единственный метод возобновить доверие к нардепам от СН - всеобщее прохождение полиграфа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1324
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По мне "сопли народа" хоть с полиграфом хоть без сборище деградантов и ширма для делишек украинского олигархата. Украинскому народу еще отрыгнется лозунг Зе-бильной команды "мы их сделали"... Сделают - и еще не раз
Единственный метод возобновить доверие к нардепам от СН - всеобщее прохождение полиграфа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1272
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Вполне здравое предложение , в США проверки ВСЕХ сотрудников ЦРУ и ФБР позволили вьіявить не одного "крота" от КГБ. А там учат , как "обмануть" полиграф...
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Там вчать обманювати не поліграф, а оператора проіграфа. Вам машинка не видасть табличку "правда" чи "брехня". Висновки робить спеціаліст на основі поставлених питань, відповідей та реакції особи, що перевіряється.
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сорри!!но ты/вы не учитываете!!что там сначала полиграф и лиш потом всё остальное!!а тут ситуация совсем другая!!сначала,,всё другое"(трускавец как пример) и лиш потом полиграф!!так что должны понимать!!что ,,слуги"уже на трускавец и тем более полиграф ну никак не согласятся!!им теперь лазурный берег подавай!!маями там всякие.(как то так) Єдиний метод відновити довіру до нардепів від СН - загальне проходження поліграфа, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3039 Єдиний метод відновити довіру до нардепів від СН - загальне проходження поліграфа, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5789
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Носковский Кубик , поучите ФБР , а также украинский бизнес , где в СБ полиграф давно в ходу. М.б. и на "Рошене"...
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мне нечего учить,ФБР,ФСБ,СБУ,своё БНД имеется (тоже есть и чему поучиться и само чему хош научит)(и плохому в том числе)
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сорри!! но в отличие от вас!!я ею(ерундой) какраз и не болтаю а пользуюсь(по прямому назначению)а ваши личные предпочтения(болтать ерундой или ещё чёт делать)меня вовсе не интересуют,впрочем как и многих на этом форуме(своё личное оставьте ,,лично себе")
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Ахахаха))))) так это для того, чтоб попытаться, в очередной раз, облапошить зебанутых, а то така текучка почалась...
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в целом, что плохого сказал Дубинский ?
где единый реестр с общим свободным доступом ?
зачем так много сложностей ?
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А анализы (полиграф) будут сдавать в своей на 100% лаборатории.
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після того як поліграф запросили пройти порошенка ,поліграфісти зрозуміли,що жоден апарат не витримає і 5 хв і це безнадійна справа.
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свій дебілізм в цьому висері, звичайно, ти не вловлюєш. Тому що - зебіл.
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****** шо ти під проксі,з одноглазніків виліз та не вимкнув впн
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розмова про твій дебілізм, характерний для зебіла
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Значить правда,а вконтактік заходив ******?
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Зачем же так усложнять все? Просто катитесь на...й. Всего делов.
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одобряю и поддрерживаю !
всех "слуг" сдать на полиграф-комбинат Украина и

сделать им лазерную гравировку на лбу

"ДОВБЕНЬ" Єдиний метод відновити довіру до нардепів від СН - загальне проходження поліграфа, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1389
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Один уже здавав аналіз крови на алко- наркозалежність.

блаЗЄнські хочуть знову влаштувати окозамилювання.
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единственное доверие - это парт билет на стол!)
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Зелебенські ідіоти дурніші за слуг із кухарками!
Зовсім народ за дурників держать!
Запхніть свій поліграф, або як раніше детектор брехні, знаєте куди!
Поліграф не має ніякої юридичної сили!
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Арахнофобия, вы, чем больше говорите, тем глупее выглядите. Заткнитесь.
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Единственный метод возобновить доверие к нардепам от СН...

Что ли 73% кретинов уже не очень доверяют своим слугам???
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полиграф, но при одном условии - полиграф должен быть с нашей клиники, где анализы сдавал сам великий зе Єдиний метод відновити довіру до нардепів від СН - загальне проходження поліграфа, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8423
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Черговий розводняк - поліграфічне дослідження проводить поліграфіст, він же інтерпретує отримвні поліграфом дані - що треба те і напише. Нам знову брешуть!
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А сначала полиграф с полиграфистом нужно на Зе и Богдане протестировать. Если результат будет типа "ГОВОРЯТ ПРАВДУ" значит брешут полиграф с полиграфистом.
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Предлагаю свой перечень вопросов для детектора СН.
1. Что произошло в конце 2013-начале 2014 году в Украине на Майдане Независимости?
2. Крым - это Украина?
3. Что происходит на Донбассе?
4. Кто напал на Украину и напал ли вообще?
5. Кто воюет против нас/Украины с той стороны?
6. Поддерживает ли он стремление Украины стать членом НАТО?
7. Знакомы ли вы с представителями/сотрудниками спецслужб россии (ФСБ, ГРУ)?
8. Вас когда-нибудь вербовали сотрудники спецслужб россии?
9. Являетесь ли вы агентом спецслужб россии?
10. Брали ли вы когда-нибудь деньги в любом виде от Коломойского (его представителей)?

Думаю, это станет началом бооольшого зашквара СН))
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Нужно начать с Моники.Монику на полиграф. И дружочка её Богдану.
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"Единственный метод возобновить доверие к нардепам от СН - всеобщее прохождение полиграфа." © Арахамия
Та нунах. Тут все простіше:
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты депутаты не годитесь.
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Единственный метод депутатов СН вернуть катострофически падающее доверие - это улучшение жизни украинцев. Пока же они этого не собираются делать . Бюджет 2020 это доказывает
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"Полиграф Полиграфович-шоу " Рекомендую для передачи название
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А проходить как будете? Так же, как Зеленский анализы сдавал на президенстких выборах?
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Вони нікому нічого не зобов"язані!!!!!!!!
А на передвиборчі обіцянки вони поклали болт заводу ім. Петровського.
Головне жиди "зделалі" нас українців
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