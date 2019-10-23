 Єдиний метод відновити довіру до нардепів від СН - загальне проходження поліграфа, - Арахамія

"Я відразу сказав: якщо є безліч претензій один до одного (одні - за майданчики, інші - за оцінювачів), то бачу єдиним методом загальне проходження поліграфа, щоб відновити довіру всередині", - написав Арахамія у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 18 жовтня не підтримав законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінювання об'єктів нерухомості" (№2047-д).
"Не буде ні схеми Яценка, ні монополії оцінювачів, ні безконтрольного "ПроЗорро", ні непрозорого СЕТАМ. Комітет ще в п'ятницю ухвалив рішення розробити відповідне альтернативне рішення або рішення. Термін встановили два тижні. Перша робоча група в п'ятницю, 10:00, у комітеті", - написав Дубінський в середу.
Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.
За словами джерел УП, керівник фракції "СН" Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з вимогою про проходження поліграфа нардепами від "СН" до нього телефонував президент. Самі ж депутати з комітету сприймають такі вимоги в штики, критикують своїх колег Андрія Мотоловца, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".
Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/22/7229759/
До слова, Хлепча - невелике селище, з кількістю населення до 200 осіб. Як повідомляють журналісти Громадського, значна частина з них - українські політики та держслужбовці. Також там розташований будинок Миколи Азарова, - у ньому зараз господарює його син, Олексій.
Згідно з відкритими джерелами, у Чумака В.В. в с. Хлепча, Васильківського району є будинок площею 54,4 кв.м. і дві земельні ділянки загальною площею 2506 кв.м. Половина будинку і обидва земельних ділянки Чумак В.В. отримав у дарунок ??? 28.08.2014 року будучи не тільки народним депутатом України, а і Головою комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Сам Чумак В.В. не може визначитися, яка ж площа його будинку.
У декларації за 2013 рік Віктор Васильович вказав про наявність незавершеного будівництвом житлового будинку площею 231кв.м., а в декларації за 2014 рік площа житлового будинку стала складати 179,3 кв.м.
Мабуть, Віктор Васильович порахував, що будинок в 231 кв.м. занадто велика розкіш для такої чесної людини як він, і вже завершуючи будівництво, вирішив знести 50 кв.м.?
Насправді ж все просто - згідно ст. 266 Податкового кодексу України, об'єкти нерухомості площею понад 180 кв.м. підлягають обкладенню податком, АЛЕ, в розрахунок приймаються саме ті дані про площі нерухомого майна, які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (а там стоїть цифра 54,4 кв.м.).
За фактом же все ще цікавіше - площа будівель Чумака В.В. в с. Хлепча не менше 400 кв.м., в чому можна переконатися, скориставшись сервісом maps.yandex.ua і зробивши нехитрі математичні обчислення.
Автор 40ka.info, Опубликовано: Листопад 26th, 2015
Из интернета удаляются публикации компрометирующие народного депутата Виктора Чумака, который претендует на должность члена совета Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.
Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.
С личной страницы в Фейсбуке Анны Волобуевой, которая детально описала финансовые махинации нардепа, исчезли соответствующие публикации.
Удален и более ранний пост активиста Андрея Богдановича.
Пока еще остается доступна публикация известного журналиста и блогера Кирилла Сазонова.
При детальном изучении биографии депутата и его декларации, журналисты и общественники нашли немало нестыковок.
Речь идет об уходе от налогов при переоформлении дома, сокрытии его реальной площади, внесении недостоверных данных в декларацию о доходах.
Кроме того, предприятия подконтрольные Виктору Чумаку выводили деньги через подставные фирмы, фигурирующие в уголовных делах по конвертационным центрам.
Сам Виктор Чумак назвал эти действия черным пиаром и заявил, что может пояснить любое обвинение.
В то же время на своей странице в Фейсбуке он ответил лишь на часть неудобных вопросов.
Кроме того, нардеп признал, что оформил договор дарения земельного участка вместо его купли-продажи, чтобы избежать уплаты налогов.
Напомним, Виктор Чумак не прошел отборочную комиссию на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины.
Вопросы у правозащитников вызвала его декларация и отсутствие четких объяснений касательно членства в коммунистической партии.
Сейчас Чумак один из претендентов в совет Национального агентства по вопросам противодействия коррупции, члены комиссии по отбору которого открыто лоббируют его интересы.
https://40ka.info/?p=6713
Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский оболгал Генпрокуратуру, подменив назначенного в первую кадровую комиссию, которая будет проводить аттестацию сотрудников прокуратуры, исполнительного директора Transparency International Ukraine Андрея Боровика экс-прокурором Ровенской области Андреем Боровиком, который проходил по "Янтарному делу"
Во это будет то же самое!!! Кто будет проводить тестирование?! кто формирует список вопросов для полиграфа?! Ознакомлены ли с вопросами сами испытуемые?!
Актеры со СВАТОВ или 95 квартал?))))
Это КОНФЛИКТ КОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ!))))
Весь світ довіряє VADA і WADA; а вони - ні.
Дилема!
Бо самий перший спосіб початку відновлення довіру до інституту парламенту в Україні (а чо тільки парламенту? а виконавчої влади включно з Президентом? - та також!) - це нові дострокові вибори з забороною участі в них всім нинішнім слугам уродів з зажопами включно!
где единый реестр с общим свободным доступом ?
зачем так много сложностей ?
всех "слуг" сдать на полиграф-комбинат Украина и
сделать им лазерную гравировку на лбу
"ДОВБЕНЬ"
блаЗЄнські хочуть знову влаштувати окозамилювання.
Зовсім народ за дурників держать!
Запхніть свій поліграф, або як раніше детектор брехні, знаєте куди!
Поліграф не має ніякої юридичної сили!
Что ли 73% кретинов уже не очень доверяют своим слугам???
1. Что произошло в конце 2013-начале 2014 году в Украине на Майдане Независимости?
2. Крым - это Украина?
3. Что происходит на Донбассе?
4. Кто напал на Украину и напал ли вообще?
5. Кто воюет против нас/Украины с той стороны?
6. Поддерживает ли он стремление Украины стать членом НАТО?
7. Знакомы ли вы с представителями/сотрудниками спецслужб россии (ФСБ, ГРУ)?
8. Вас когда-нибудь вербовали сотрудники спецслужб россии?
9. Являетесь ли вы агентом спецслужб россии?
10. Брали ли вы когда-нибудь деньги в любом виде от Коломойского (его представителей)?
Думаю, это станет началом бооольшого зашквара СН))
Та нунах. Тут все простіше:
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в
музыкантыдепутаты не годитесь.
А на передвиборчі обіцянки вони поклали болт заводу ім. Петровського.
Головне жиди "зделалі" нас українців