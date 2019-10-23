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Все про:вибух (1786) Київ (6643) Нацполіція (8377) Крищенко (255)

 Основною версією вибуху в центрі Києва є необережне поводження з гранатою, - поліція

Правоохоронці висувають необережне поводження з гранатою основною версією вибуху на вул. Пушкінській у центрі Києва, в результаті якого загинули двоє чоловіків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції, про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

"Було встановлено, що загиблі були знайомі один з одним, вони спілкувалися біля офісу і потім стався вибух. Є свідки, а також записи відеокамер, які підтверджують, що до них ніхто не підходив, і у них не було ні з ким конфлікту", - розповів Крищенко.

За його словами, незважаючи на те, що правоохоронцями спочатку було порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України, основною версією вибуху залишається необережне поводження з гранатою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сенсей пішов у небо": у Києві під час вибуху на Пушкінській загинув легендарний воїн батальйону "Донбас" Віктор Дегтярьов

"Був проведений огляд місця події, крім того, під час обшуків за місцем проживання одного із загиблих було виявлено та вилучено ще один запал від гранати", - зазначив Крищенко.

Нагадаємо, в Києві на вулиці Пушкінській у ніч з 22-го на 23 жовтня вибухнула граната, унаслідок чого загинули двоє чоловіків.

Одним із загиблих був ветеран війни на Сході України Віктор Дегтярьов - командир підрозділу "Купол" з позивним Сенсей. Іншим загиблим був охоронець однієї з офісних будівель, розташованої на вулиці Пушкінській. У поліції зазначили, що чоловіки сиділи на сходах і розмовляли, коли поруч вибухнула граната.

Відомо також, що дівчина, яка в момент вибуху перебувала неподалік, дістала легкі тілесні ушкодження. Її на швидкій відвезли в лікарню, проте зазначили, що її життю і здоров'ю нічого не загрожує.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155404
 
 
 Топ коментарі
 
Вопрос - какого тащить с "передка" гранату домой?
К сожалению "патриот" - не синоним "умный". Сам погиб и жизнь охранника забрал
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Та нафик мне его судить?
Он сам себя наказал.
И ненужно приписывать мне свои идиотские соеголовые домыслы.
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Везуть, бо гранат там валом. Обліку нуль. Зазвичай везуть, а потім думають. А ще- у них немає відчуття безпеки, якщо під рукою немає зброї (ніж, ствол, граната). Така от фігня. І всі, хто тут жартують, засуджують чи ще щось: ви там не були, не знаєте що це.
Це як насміхатись над людиною, що зламала ногу "ти що, дебіл, всі нормально ходять, чого ти шкутильгаєш?".
Їх вбив хуйло, розв'язавши війну проти України. Агресія проти України- причина, смерті як на передовій, так і в тилу від зброї з АТО- наслідок.
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мабуть пробував гранатою замість смартфона в аднаглазнікі зайти а кнопка не так спрацювала...
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Вопрос - какого тащить с "передка" гранату домой?
К сожалению "патриот" - не синоним "умный". Сам погиб и жизнь охранника забрал
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Просто, "сенсей" учил своего друга, как безопасно пользоваться гранатой.
И научил...
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Везуть, бо гранат там валом. Обліку нуль. Зазвичай везуть, а потім думають. А ще- у них немає відчуття безпеки, якщо під рукою немає зброї (ніж, ствол, граната). Така от фігня. І всі, хто тут жартують, засуджують чи ще щось: ви там не були, не знаєте що це.
Це як насміхатись над людиною, що зламала ногу "ти що, дебіл, всі нормально ходять, чого ти шкутильгаєш?".
Їх вбив *****, розв'язавши війну проти України. Агресія проти України- причина, смерті як на передовій, так і в тилу від зброї з АТО- наслідок.
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Диванные воены с режимом порошенко возмущены.
Мало того что он подверг их жизнь опасности он еще и в раше родился.
Короче не настоящий патриот.
Настоящие сидят в окопах под обстрелами и не мешают с коррупцией бороться.
А этот вообще какой то подозрительный в вооруженных силах ссср служил как агент кремля порошенко.
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Про Крим чого мовчиш, падло? Вкрали Крим коли ще більшість українців вважали росіян боатушками. Це теж ми самі? З кінця лютого 2014 року була військова агресія рф проти України (із загиблими, захопленням території), а наші ЗС аж у травні почали стріляти у відповідь... Є що на це сказати, "міролюбівая" ти наша. Запам'ятай, Україну ти і твоє кодло втратили назавжди.
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а звідки взялась та граната? Мо' то охранніка, або хтось збоку (зверху) підкинув
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"Неосторожное обращение с гранатой" в центре Киева!
А что? Нормальная версия... для дурдома.
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Ну добавь еще незаконное хранение и ношение.
У Зелибобиков крыша едет.
Они собираются мертвого человека судить....
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Та нафик мне его судить?
Он сам себя наказал.
И ненужно приписывать мне свои идиотские соеголовые домыслы.
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Так если он погиб зачем УГ?
Это тупость зелебобиков?
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Дегтярев ("сенсей") родился 24 сентября 1966 года в Якутске (Россия) в семье военных, сам служил в 810 отдельной бригаде морской пехоты Краснознаменного Черноморского флота ВМФ СССР (в/ч 13140, г. Севастополь).
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по улицам городов так себе бродят ребятки с подорванным здоровьем, в карманах вместо конфет пистолеты, в руках вместо эскимо --гранат Ы , а нормальным людям ,как с этими придурками жить?
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я ж не против, лечить, я против произвола с оружием.
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Я тоже.
Собирайтесь на майдане и идите на границу неподконтрольную.
Стрелять в большое количество гражданских они зассут.
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Как соберетесь я подойду.
Я вас уже пять лет жду.
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игры патриотов...это не жмурки, догонялки, казаки-разбойники и даже не "зарница".
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Пора продавать пистолеты и револьверы. Там "неосторожно обращаться" можно еще больше: дослать патрон в патронник, пощелкать предохранителем, передернуть затвор, выбросив патрон, пощелкать патронами из магазина, заряжая и разряжая магазин, поставить на затворную задержку и снять с затворной задержки. Еще можно посоревноваться с товарищем, кто раньше достанет пистолет и щелкнет спусковым крючком, прицелившись.
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о, то в тебе є пєхоль! А чо остальним нізя?
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oqobo Нет и не нужен, т. к. я его 20 лет таскал. С ним проблем больше, чем пользы. Был револьвер "Ринг", резиноплюй, я его сдал, как и ружье ТОЗ -БМ- 16, о чем не жалею ничуть.
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Таким образом СБУ закладки террористов повсюду находят. Вот такие сенсеи их и делают.
Прям больные все с фронта приходят, лечить надо видите ли. Их только от одного лечить нужно, от клептомании.
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ну звісно версія поліції нєосторожноє обращєніє с гранатой , тобто ветеран війни якось неосторожно з нею обращався і вона вибухнула . це те саме що ніж в спині у кухаря свідчить про нєосторожноє обращєніє з ножом . шерлокхомси твою мать
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