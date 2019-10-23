 Основною версією вибуху в центрі Києва є необережне поводження з гранатою, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції, про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.
"Було встановлено, що загиблі були знайомі один з одним, вони спілкувалися біля офісу і потім стався вибух. Є свідки, а також записи відеокамер, які підтверджують, що до них ніхто не підходив, і у них не було ні з ким конфлікту", - розповів Крищенко.
За його словами, незважаючи на те, що правоохоронцями спочатку було порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України, основною версією вибуху залишається необережне поводження з гранатою.
"Був проведений огляд місця події, крім того, під час обшуків за місцем проживання одного із загиблих було виявлено та вилучено ще один запал від гранати", - зазначив Крищенко.
Нагадаємо, в Києві на вулиці Пушкінській у ніч з 22-го на 23 жовтня вибухнула граната, унаслідок чого загинули двоє чоловіків.
Одним із загиблих був ветеран війни на Сході України Віктор Дегтярьов - командир підрозділу "Купол" з позивним Сенсей. Іншим загиблим був охоронець однієї з офісних будівель, розташованої на вулиці Пушкінській. У поліції зазначили, що чоловіки сиділи на сходах і розмовляли, коли поруч вибухнула граната.
Відомо також, що дівчина, яка в момент вибуху перебувала неподалік, дістала легкі тілесні ушкодження. Її на швидкій відвезли в лікарню, проте зазначили, що її життю і здоров'ю нічого не загрожує.
К сожалению "патриот" - не синоним "умный". Сам погиб и жизнь охранника забрал
И научил...
Це як насміхатись над людиною, що зламала ногу "ти що, дебіл, всі нормально ходять, чого ти шкутильгаєш?".
Їх вбив *****, розв'язавши війну проти України. Агресія проти України- причина, смерті як на передовій, так і в тилу від зброї з АТО- наслідок.
Мало того что он подверг их жизнь опасности он еще и в раше родился.
Короче не настоящий патриот.
Настоящие сидят в окопах под обстрелами и не мешают с коррупцией бороться.
А этот вообще какой то подозрительный в вооруженных силах ссср служил как агент кремля порошенко.
А что? Нормальная версия... для дурдома.
У Зелибобиков крыша едет.
Они собираются мертвого человека судить....
Он сам себя наказал.
И ненужно приписывать мне свои идиотские соеголовые домыслы.
Это тупость зелебобиков?
Боже сколько на свете странных людей...
Собирайтесь на майдане и идите на границу неподконтрольную.
Стрелять в большое количество гражданских они зассут.
Я вас уже пять лет жду.
Прям больные все с фронта приходят, лечить надо видите ли. Их только от одного лечить нужно, от клептомании.