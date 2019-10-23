 4 листопада Донецька область може залишитися без води через борги, - Лубінець

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Вільне Радіо", про це заявив глава Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець.
"Це питання розглядається в РНБО для того, щоб захистити наше підприємство від відключення. Але питання широке, і не може розглядатися лише на рівні відключення електроенергії. Треба шукати шляхи як вивести підприємство з фінансової кризи, будемо називати це своїми словами. Є питання роботи на ТОТУ (тимчасово окупованих територіях України. - Ред.), перетину лінії розмежування, розрахунку наданих послуг на окупованих територіях", - пояснив Лубінець.
Станом на 23 жовтня заборгованість "Компанії "Вода Донбасу" за електричну енергію становить 3 млрд грн. Як повідомив директор з інвестицій та перспективного розвитку Віктор Заводовський, зараз немає фінансової можливості сплатити борг.
Однак Дмитро Лубінець заявляє, що має певні напрацювання щодо вирішення проблеми. Які саме - поки не називає.
"Це питання не тільки до народних депутатів. Треба визначитись із статусом нашого підприємства, бо воно працює на обох територіях. Це питання треба розглядати у Мінську. У мене є пропозиції щодо вирішення проблеми. Ми дуже сподіваємося на міжнародний форум 29 листопада, де питання привернення інвестицій для каналу Сіверський Донець-Донбас буде основним. Зокрема говоритимуть про використання альтернативної енергії", - зазначив Лубінець.
Кривой Рог тоже выручим. Почему не заплатить за халявщиков и махинаторов?
Если компания «Криворожская теплоцентраль» не оплатит Нафтогазу 1,76 миллиарда гривен долга за потребленный газ, Кривой Рог останется зимой без теплоснабжения.
Сообщает пресс-служба «Нафтогаза», НАК в соответствии с законодательством не может поставлять газ производителям тепла, если они не погасят большую часть своих долгов за газ.
Поэтому компания в очередной раз напомнила о долге криворожской местной власти и Фонду государственного имущества, который сейчас управляет АО «Криворожская теплоцентраль». В случае неуплаты задолженности большинство жителей Кривого Рога могут остаться без централизованного отопления после начала отопительного сезона.
а если в дырах бабло есть пусть платят