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 Політика України, Суспільство
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Все про:борг (167) Донецька область (2329) водопостачання (308) Лубінець Дмитро (6)

 4 листопада Донецька область може залишитися без води через борги, - Лубінець

Зараз Рада національної безпеки і оборони розглядає питання відключення водопостачання в Донецькій області. Уже з початку наступного місяця споживачі можуть залишитися без води через борг водопостачальника. Станом на 23 жовтня заборгованість "Компанії "Вода Донбасу" за електричну енергію становить 3 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Вільне Радіо", про це заявив глава Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець.

"Це питання розглядається в РНБО для того, щоб захистити наше підприємство від відключення. Але питання широке, і не може розглядатися лише на рівні відключення електроенергії. Треба шукати шляхи як вивести підприємство з фінансової кризи, будемо називати це своїми словами. Є питання роботи на ТОТУ (тимчасово окупованих територіях України. - Ред.), перетину лінії розмежування, розрахунку наданих послуг на окупованих територіях", - пояснив Лубінець.

Станом на 23 жовтня заборгованість "Компанії "Вода Донбасу" за електричну енергію становить 3 млрд грн. Як повідомив директор з інвестицій та перспективного розвитку Віктор Заводовський, зараз немає фінансової можливості сплатити борг.

Однак Дмитро Лубінець заявляє, що має певні напрацювання щодо вирішення проблеми. Які саме - поки не називає.

"Це питання не тільки до народних депутатів. Треба визначитись із статусом нашого підприємства, бо воно працює на обох територіях. Це питання треба розглядати у Мінську. У мене є пропозиції щодо вирішення проблеми. Ми дуже сподіваємося на міжнародний форум 29 листопада, де питання привернення інвестицій для каналу Сіверський Донець-Донбас буде основним. Зокрема говоритимуть про використання альтернативної енергії", - зазначив Лубінець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Лисичанську підключили до електромережі насосні станції: система заповнюється водою, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155403
 
 
 Топ коментарі
 
Пля ! Що на сторону Лугандону ..не можливо засувку поставити ? ..Зеє...зі своїми *заграваннями * ..*Колоради * сміються ..Платіть пенсії ..воду . електроенергію на халяву .
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лугандон надо отключить навсегда 4 ноября Донецкая область может остаться без воды из-за долгов, - Лубинец - Цензор.НЕТ 2727
а если в дырах бабло есть пусть платят 4 ноября Донецкая область может остаться без воды из-за долгов, - Лубинец - Цензор.НЕТ 3599 4 ноября Донецкая область может остаться без воды из-за долгов, - Лубинец - Цензор.НЕТ 3431 4 ноября Донецкая область может остаться без воды из-за долгов, - Лубинец - Цензор.НЕТ 3431 4 ноября Донецкая область может остаться без воды из-за долгов, - Лубинец - Цензор.НЕТ 3431 4 ноября Донецкая область может остаться без воды из-за долгов, - Лубинец - Цензор.НЕТ 3431
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Пора... отдай тогда их в ДНР - там деньги есть.
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Заплатят все граждане Украины, как и за Лисичанск.
Кривой Рог тоже выручим. Почему не заплатить за халявщиков и махинаторов?

Если компания «Криворожская теплоцентраль» не оплатит Нафтогазу 1,76 миллиарда гривен долга за потребленный газ, Кривой Рог останется зимой без теплоснабжения.

Сообщает пресс-служба «Нафтогаза», НАК в соответствии с законодательством не может поставлять газ производителям тепла, если они не погасят большую часть своих долгов за газ.
Поэтому компания в очередной раз напомнила о долге криворожской местной власти и Фонду государственного имущества, который сейчас управляет АО «Криворожская теплоцентраль». В случае неуплаты задолженности большинство жителей Кривого Рога могут остаться без централизованного отопления после начала отопительного сезона.
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Сейчас их Харант на троне, пусть хор пригласят в Кривой рог на благотвАрітЄльный кАнцерт и вырученными денХами заплатят...
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Мы заплатим, а "Г******* + Г*******" расскажет какой преЗедент молодец и заботится о земляках.
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Пля ! Що на сторону Лугандону ..не можливо засувку поставити ? ..Зеє...зі своїми *заграваннями * ..*Колоради * сміються ..Платіть пенсії ..воду . електроенергію на халяву .
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лугандон надо отключить навсегда 4 ноября Донецкая область может остаться без воды из-за долгов, - Лубинец - Цензор.НЕТ 2727
а если в дырах бабло есть пусть платят 4 ноября Донецкая область может остаться без воды из-за долгов, - Лубинец - Цензор.НЕТ 3599
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Они делают флешмобы "хочу в паРашу", а мы беспокоимся, что без воды останутся. Пусть кричат ")(уйло введи воду!"
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Вопрос решается за секунду: долг ДНР простить, а тарифы населению подконтрольных территорий - повысить. Так и будет.
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Проблему нашли. Всё решается очень просто. Надо долги кормильцев раскинуть на всех жителей Украины путём поднятия тарифов и не повышения зарплат и пенсий.
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