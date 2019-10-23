 Член Вищої ради правосуддя Комков не задекларував понад 192 000 грн доходу, - НАЗК

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу НАЗК. Йдеться про декларацію за 2017 рік.

"Національне агентство встановило декларування недостовірних відомостей на загальну суму понад 192 тис. гривень, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, та є ознакою правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Так, за версією НАЗК Комков неправильно вказав розмір отриманої пенсії та дохід від здачі майна в оренду.

Відповідальність за таке порушення - штраф від 17 000 до 42 500 гривень.

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