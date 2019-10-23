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Все про:декларація (583) НАЗК (661) Вища рада правосуддя (267)

 Член Вищої ради правосуддя Комков не задекларував понад 192 000 грн доходу, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило невідповідність у декларації члена ВРП Володимира Комкова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу НАЗК. Йдеться про декларацію за 2017 рік.

"Національне агентство встановило декларування недостовірних відомостей на загальну суму понад 192 тис. гривень, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, та є ознакою правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Так, за версією НАЗК Комков неправильно вказав розмір отриманої пенсії та дохід від здачі майна в оренду.

Відповідальність за таке порушення - штраф від 17 000 до 42 500 гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Набули чинності зміни до закону, які зобов'язують Богдана та його заступників подавати декларації

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155402
 
 
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людина могла й просто забути про такі дрібнички.
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Надо этого Крмкова кацапа гнать с этой должности и посадить. Высший совет правосудия и такая лажа, брехливая скотина он. У нас в высоких органах одни бандиты сидят.
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Подумаешь каких то 8 к баксов. Ну забыл про заначку с кем не бывает.
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Да харош придираться! При их-то доходах мог вполне честно забыть.
Мне вот байку рассказывали про таможенника, который про дом забыл. На полном серьезе, взял и забыл. Ему в свое время бабло некуда было девать, и он накупил недвижимости. И, поскольку не везде он бывал, один домик в селе просто выпал из памяти. А потом он случайно проезжал мимо, смотрит - что-то знакомое. Опаньки, да это же моё! Вот так.
Так что харош до копеек доколупываться.
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ну так не свинарчук! тож відчепіться від чесної Зе людини
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Якось звонять з житлово-експлуатаційної контори власнику квартири і нагадують йому про борг, а він їм у відповідь: Чого причепилися, у мене там немає квартири. Через дві години звонить той же власник і каже: Ой, вибачте зовсім забув, сьогодні сплачу заборгованість.
Уявляєте, людина забула скількі і де вона має квартир! А ви тут про якісь дрібниці пишите.
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Всё было бы ничего, но он же ЧЛЕН ВСП.. !!!!!!! Всё, нахер с пляжа, уволить ! Член Вищої ради правосуддя Комков не задекларував понад 192 000 грн доходу, - НАЗК - Цензор.НЕТ 5963
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