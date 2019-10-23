EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  4679  40
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2781) депутат (989) Антикорупційна прокуратура (983) Слуга народу (361)

 САП розслідує можливе отримання хабаря в $30 тис. нардепами від СН

Спеціалізована антикорупційна прокуратура, з метою перевірки викладеної в ЗМІ інформації, зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину чинними народними депутатами України.

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за інформацією, оприлюдненою в засобах масової інформації, 11 народних обранців, які є членами парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по 30 тис. доларів США неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні Комітету Верховної Ради.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Керівництво "Слуги народу" перднуло в калюжу. Сука, давайте проходити детектор, бл#дь, а то п#зданули - і в кущі, - депутат від СН Дубінський. ВIДЕО

Досудове розслідування відповідно до ч. 7 ст. 214 КПК України доручено детективам НАБУ. Процесуальне керівництво здійснюватиме Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

За словами джерел УП, керівник фракції "СН" Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з вимогою про проходження поліграфа нардепами від "СН" до нього телефонував президент. Самі ж депутати з комітету сприймають такі вимоги в штики, критикують своїх колег Андрія Мотоловца, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

САП розслідує можливе отримання хабаря в $30 тис. нардепами від СН 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155399
 
 
 Топ коментарі
 
так кто пришел? Фотографы-аниматоры, эзики, танцовщицы на пилоне и прочая перхоть зеленая. Кстати, если верить Соньке Кошкиной, а я ей почему-то верю, бо дама она въедливо-доскональная, порядная и кому попало за так не даст... так вот, несли им 30 тыщ. но по пути расплескали. До зубожилих донесли по 20-25. А фотографу-аниматору, так тому вообще 5 в зубы засунули. И ничо. Он такого бабла в руках в жизни не видел.
Ох и зебилы... слуги народа, говоришь? Хххха!
 показати весь коментар
 
Где негодование 73% дурников о ЗЕленых Свинарчуках у власти!?)))
О торговле на крови и прочих ко..ко..ко!?))))

ЗЕбобы! Будте последовательными!!!))))
 показати весь коментар
 
Игра на публику))Типа мы такие правильные: все расследуем и накажем))
Пока не понятна цель этого шоу.
Но скоро увидим.
Ждем-с))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
жебраки, при потроху і ялинковичу по мільйону брали
 показати весь коментар
 
 
так кто пришел? Фотографы-аниматоры, эзики, танцовщицы на пилоне и прочая перхоть зеленая. Кстати, если верить Соньке Кошкиной, а я ей почему-то верю, бо дама она въедливо-доскональная, порядная и кому попало за так не даст... так вот, несли им 30 тыщ. но по пути расплескали. До зубожилих донесли по 20-25. А фотографу-аниматору, так тому вообще 5 в зубы засунули. И ничо. Он такого бабла в руках в жизни не видел.
Ох и зебилы... слуги народа, говоришь? Хххха!
 показати весь коментар
 
 
Игра на публику))Типа мы такие правильные: все расследуем и накажем))
Пока не понятна цель этого шоу.
Но скоро увидим.
Ждем-с))
 показати весь коментар
 
 
обещали осенью,скоро зима!выцепили только Пашинского по криминалу,на безрыбье и рак рыба САП расследует возможное получение взятки в $30 тыс. нардепами от СН - Цензор.НЕТ 3143
 показати весь коментар
 
 
Целью может быть демонстрация того, что будет с отказывающимися голосовать согласно политике партии СН. Когда генпрокурор свой, то могут и в кармане наркоту найти или какой компромат выложить.
 показати весь коментар
 
За кассовые аппараты и стукачество им тоже всем платили,еще всех зеленых лягушек нужно на детекторе спросить - читали ли они законы которые принимали,просто нажатие кнопки ЗА, без ознакомления с текстом закона, есть аферизм,профанация законотворческой деятельности,махинация заслуживающая уголовного наказания.
 показати весь коментар
 
 
а как докажешь? тут даже не намерено/непреднамерено. Тут случайно о кнопку облокотился и не заметил(а). Да и вообще, в зале не было. Другой нажал. Снимите зарплату за день, посмешите смешного...
 показати весь коментар
 
 
Где негодование 73% дурников о ЗЕленых Свинарчуках у власти!?)))
О торговле на крови и прочих ко..ко..ко!?))))

ЗЕбобы! Будте последовательными!!!))))
 показати весь коментар
 
 
Ніхто нічого не розслідує. Це просто інформаційний, вибачте, пердіж від СН.
 показати весь коментар
 
 
За зебилов не скажу, порохосрань их сочинила по образу и подобию своему, а я обоими руками за то чтоб половину нанешней рады растреляли, через одного! Но ты ж зебил и счас подумаеш это хитрость чтоб с Петей поквитаться лечись болезное.
 показати весь коментар
 
73% на відміну від тих, хто молиться на Петра Олексійовича, не роблять різниці між хабарниками та крадіями, між "НАШИМИ" і "НЕ НАШИМИ". Якщо був хабар - мають сидіти, незалежно від того, зелені вони чи якісь інші. Важко це зрозуміти, так?
Якщо цей факт буде доведено (як і у випадку із Гладковським(и) ), то має бути покарання.
Подивимося, чим закінчиться історія з поліграфом.
 показати весь коментар
 
А с Гладковским тоже - НОЛЬ. Дураки вы зеленые САП розслідує можливе отримання хабара в $30 тис. нардепами від СН - Цензор.НЕТ 5727
 показати весь коментар
 
 
Що "ноль", "не дурак"? Я Вам кажу, що мені однаково чи то друг Порошенка, чи прихильник Зеленського, ЯКЩО ПРОВИНУ ДОВЕДЕНО, мають відповідати. Ви не погоджуєтесь?
Буде ноль, значить і відповідальності ноль.
 показати весь коментар
 
Лет пять будут возиться, а потом тихонько закроют.
 показати весь коментар
 
 
на таможню сначала не пробовали сходить? САП расследует возможное получение взятки в $30 тыс. нардепами от СН - Цензор.НЕТ 2393 где посадки?зеля?в лес Харьковский?бурштын?
 показати весь коментар
 
 
Этих схем будут сотни. Беня -аферист и мошенник высшего класса. Зеленые обдерут бедную неньку похлеще,чем регианали с Порохом вместе взятые.
 показати весь коментар
 
 
хм, посмотрим, что будет с полиграфом,
по крайней мере рошеновцев уже видели
 показати весь коментар
 
 
2 млрд и не гривень требует. Что, не слышала?
 показати весь коментар
 
 
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
16 октября 2019 года
14 октября 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное организационное заседание суда без участия сторон. рассмотрев и изучив дополнительные материалы поступившие на рассмотрение суда, принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дело исключительно по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" с соответствующим изменение форм оповещения и принципов участия сторон судебного рассмотрения. Суд так же установил первичную очередность рассмотрения вопросов и назначил ведущего судью на очередное заседание суда.

Наш комментарий.

Кто-то доигрался. Решение суда от 21 июля 2019 года "Суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения" фактически привело в изменению сути судебного рассмотрения. Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Отныне - это судебное рассмотрение дел о создании "преступной ассоциации" и ее членов. Это прежде всего имеет принципиальную особенность позволяющую привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры. Согласно процедуре рассмотрения, на каждое заседание будет поочередно назначаться новый судья, а решение будет приниматься в рамках судебной коллегии участников. Отныне никакая юридическая процедура не может остановить рассмотрение, или вывести из-под рассмотрения кого то до окончательного решения суда.
 показати весь коментар
 
 
курочка по зернышку, а депутат по доллару...
 показати весь коментар
 
 
До влади прийшли клоуни і люди "певної професії"-ціль їхнього життя ,як заробити більше грошей, як обмонути лохів, як весело погулять, поїсти,попити,А ви хочете від них якихось справ на відбудови держави. Це кнопкодави з відсутнісю моралі і знань. ЕЙ НАРОД! коли ти будеш думати головою,а не дупою?
 показати весь коментар
 
 
В БПП такого дебилизма небыло!! За пять лет ни одного коррупционного скандала. Брали тихо, делились с АП, не раздражали общество и не портили президенту армовиру.))))))
 показати весь коментар
 
 
Та вы, зеленая плесень, на выдумки горазда. Хоть один факт можешь привести?
 показати весь коментар
 
 
А есть еще в Европе хоть один президент, который сначала украл у страны завод, а потом на этом заводе производил для армии катера? И зачем воюющей стране патрульные катера? Стране нужны боевые корабли. А оно производило катера.
 показати весь коментар
 
 
Это провакации петя-ботов ! Политическое преследование слуг народа путем насильного принуждения к долларам ! )) Скажем дружное геть петяботам !!
 показати весь коментар
 
 
Шоколадное болото опять забурлило. Активизировалось. Опять появилась надежда, что власть можно сменить и снова дорваться до кормушки. Шоколадки, расслабьтесь. Украина в ваших услугах не нуждается. К корыту вам уже не прорваться. Новая власть очистится от любителей брать взятки и откаты.
 показати весь коментар
 
 
вы, убогие, хоть думайте, что пишете. "К корыту вам уже не прорваться." - я правильно понимаю, что "корыто", под которым ты, судя по приборам, понимаешь бюджет государства, уже плотно окружен правильными поросятками во главе с хряком игорем?
 показати весь коментар
 
 
Ваш Пэтя имел оффшорные компании. Этим все сказано. И Мартыненко, человек Яценюка был пойман на том, что выводил десятки миллионов долларов на счета оффшорных компаний. Уверен, что и все остальные имели оффшорные компании и оффшорные счета и выводили туда миллиарды долларов из Украины. Иначе, как объяснить, что курс доллара взлетел с 8 до 36?

Шоколадная срань за 5 лет сделала Украину самой бедной страной Европы. А теперь требует продолжения банкета. Дудки. Народ уже понял гнилую воровскую сущность шоколадной банды.
 показати весь коментар
 
 
пэтя такой же мой, как и твой, для начала. " И Мартыненко, человек Яценюка" - это вообще тут при чем?.. какие оффшоры? статья о том, что к власти пришли ровно те же, с кем пришедшие обещали бороться - взяточники, воры и лжецы. во главе с.
 показати весь коментар
 
 
Теж мені новина)))) Я знав, що рано чи пізно так і буде з цими "новими" і голодними на кеш слугами)))) Ще в Трускавці треба було перевіряти на детекторах цих зелених чоловічків
 показати весь коментар
 
Ще нічого за півроку не виконали з обіцяного та бюджет рвуть між собою і хабари навчилися брати... Курс "про хабарі" певно викладали в трускавецькому ПТУ)))
 показати весь коментар
 
 
красавчики, только 3 месяца прошло, а уже взяточки пошли.
 показати весь коментар
 
 
« Мы ради чего в парламент шли? Сколько можно ждать? Сколько еще я буду видеть голодные глаза моих детей? »
 показати весь коментар
 
Таня Адамс
Власть быдла

Наши безудержные пупсики, полые внутри, но офигительно проворные, за короткий срок напороли рекордное количество боков.
Ну, то есть, ВСЁ, к чему они успели прикоснуться, превратилось в говно. В говно и палки.
Но я о другом хочу.
British American Tobacco почитала поправки к законопроєкту №1049 про державне регулювання торгової надбавки на товар, посчитала в столбик дебет с кредитом, и сказала по итогу: «Ешьте сами с волосами», нам выгоднее зафиксировать убытки и сделать вам прощальный поцелуй.
И всё бы ничего, но у них, *****, очень холодные губы.
Помимо всех этих...как их...людей, которые останутся без работы, и помимо бюджета, который останется без налоговых сборов, ВАТ поцелует на прощанье Украину на сумму в 505 млн грн за отзыв 25-ти млн. акцизных марок.
Гончарук почухав репу, посчитал на калькуляторе дебет с кредитом, и малёхо приуныл.
И, приуныв, начал делать пассы руками, жопой и прочим рабочим инструментарием.
Теперь, оказываецца, всё не так однозначно.
Табачные фабрики, "неожиданно", - одни из самых жирных налоговых коров, которые доятся исправно и обильно. "Невдобно получилось" - подумал Гончарук.
Так что всё херня, давай по новой, с таким скушным е@летом никто денег не даст.
Теперь аж целый премьер будет говорить с табачными бонзами, «щоб найти спільну мову».
Что в переводе с премьерского на человеческий означает: "Я готов целовать песок, по которому ты ходииила"(с).

Дальше вот учителя.
Которым с июня не дают зарплату - «через помилку в розрахунках економічного відділу ОТГ, у результаті чого бюджет громади недоотримав 5,48 млн грн освітньої субвенції з держбюджету».
Нормальная такая ошибочка, ни.....ёвая.
Я прекрасно знаю, что такое жить на небольшую ЗП.
Это в первую очередь означает то, что никаких стратегических запасов денег, позволяющих прожить 4 месяца без зарплаты, у тебя нет.
Т.е. эти б......и (простите, иных эпитетов у меня нет) взяли и ОШИБЛИСЬ.
А как вы там будете выживать -- никого не е.....т особо.
У них нет хлеба? Пусть едят пирожные.
По итогу, учителя перегородили трассу, поднялся хай, и голова ОДА Бунечко зуб дал, «що на найближчому засіданні уряду приймуть рішення щодо виділення необхідної суми для Лугинської ОТГ».
Ну, вы поняли схему? Как оно работает сейчас всё?
«Шантаж и пенделекратия»(с)
Пока вы сидите молча, четыре месяца, - всем насрать.
Пока вы не перегородите дорогу - вас не услышат.
Пока вы не остановите многотысячное производство - вас будут е@ать любым им удобным способом.
Эта власть пацанчиков и чувачков, понимает только язык улицы.
Шантаж и пи....юля.
Пряники не работают, только кнут.
Никаких моральных обязательств или чувства долга у них нет, это фактический такой факт.
Сюда отлично вписываются руки в карманах у могил павших воинов, "приветы" в Бабий Яр, песни о хате и много другое.
Это тупое, полое внутри быдло, дорвавшееся до власти. До власти практически монопольной.
Они иначе не понимают, и любую лояльность расценивают слабостью.
А слабого нужно кинуть. Лох должен страдать.
Так что схема предельно проста.
Или вы, или вас.
У нас теперь две войны, ****…


Таня Адамс
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору