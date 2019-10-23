 САП розслідує можливе отримання хабаря в $30 тис. нардепами від СН

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за інформацією, оприлюдненою в засобах масової інформації, 11 народних обранців, які є членами парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по 30 тис. доларів США неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні Комітету Верховної Ради.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.
Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Досудове розслідування відповідно до ч. 7 ст. 214 КПК України доручено детективам НАБУ. Процесуальне керівництво здійснюватиме Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.
За словами джерел УП, керівник фракції "СН" Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з вимогою про проходження поліграфа нардепами від "СН" до нього телефонував президент. Самі ж депутати з комітету сприймають такі вимоги в штики, критикують своїх колег Андрія Мотоловца, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".
Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
Ох и зебилы... слуги народа, говоришь? Хххха!
Пока не понятна цель этого шоу.
Но скоро увидим.
Ждем-с))
О торговле на крови и прочих ко..ко..ко!?))))
ЗЕбобы! Будте последовательными!!!))))
Якщо цей факт буде доведено (як і у випадку із Гладковським(и) ), то має бути покарання.
Подивимося, чим закінчиться історія з поліграфом.
Буде ноль, значить і відповідальності ноль.
по крайней мере рошеновцев уже видели
16 октября 2019 года
14 октября 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное организационное заседание суда без участия сторон. рассмотрев и изучив дополнительные материалы поступившие на рассмотрение суда, принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дело исключительно по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" с соответствующим изменение форм оповещения и принципов участия сторон судебного рассмотрения. Суд так же установил первичную очередность рассмотрения вопросов и назначил ведущего судью на очередное заседание суда.
Наш комментарий.
Кто-то доигрался. Решение суда от 21 июля 2019 года "Суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения" фактически привело в изменению сути судебного рассмотрения. Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Отныне - это судебное рассмотрение дел о создании "преступной ассоциации" и ее членов. Это прежде всего имеет принципиальную особенность позволяющую привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры. Согласно процедуре рассмотрения, на каждое заседание будет поочередно назначаться новый судья, а решение будет приниматься в рамках судебной коллегии участников. Отныне никакая юридическая процедура не может остановить рассмотрение, или вывести из-под рассмотрения кого то до окончательного решения суда.
Шоколадная срань за 5 лет сделала Украину самой бедной страной Европы. А теперь требует продолжения банкета. Дудки. Народ уже понял гнилую воровскую сущность шоколадной банды.
Власть быдла
Наши безудержные пупсики, полые внутри, но офигительно проворные, за короткий срок напороли рекордное количество боков.
Ну, то есть, ВСЁ, к чему они успели прикоснуться, превратилось в говно. В говно и палки.
Но я о другом хочу.
British American Tobacco почитала поправки к законопроєкту №1049 про державне регулювання торгової надбавки на товар, посчитала в столбик дебет с кредитом, и сказала по итогу: «Ешьте сами с волосами», нам выгоднее зафиксировать убытки и сделать вам прощальный поцелуй.
И всё бы ничего, но у них, *****, очень холодные губы.
Помимо всех этих...как их...людей, которые останутся без работы, и помимо бюджета, который останется без налоговых сборов, ВАТ поцелует на прощанье Украину на сумму в 505 млн грн за отзыв 25-ти млн. акцизных марок.
Гончарук почухав репу, посчитал на калькуляторе дебет с кредитом, и малёхо приуныл.
И, приуныв, начал делать пассы руками, жопой и прочим рабочим инструментарием.
Теперь, оказываецца, всё не так однозначно.
Табачные фабрики, "неожиданно", - одни из самых жирных налоговых коров, которые доятся исправно и обильно. "Невдобно получилось" - подумал Гончарук.
Так что всё херня, давай по новой, с таким скушным е@летом никто денег не даст.
Теперь аж целый премьер будет говорить с табачными бонзами, «щоб найти спільну мову».
Что в переводе с премьерского на человеческий означает: "Я готов целовать песок, по которому ты ходииила"(с).
Дальше вот учителя.
Которым с июня не дают зарплату - «через помилку в розрахунках економічного відділу ОТГ, у результаті чого бюджет громади недоотримав 5,48 млн грн освітньої субвенції з держбюджету».
Нормальная такая ошибочка, ни.....ёвая.
Я прекрасно знаю, что такое жить на небольшую ЗП.
Это в первую очередь означает то, что никаких стратегических запасов денег, позволяющих прожить 4 месяца без зарплаты, у тебя нет.
Т.е. эти б......и (простите, иных эпитетов у меня нет) взяли и ОШИБЛИСЬ.
А как вы там будете выживать -- никого не е.....т особо.
У них нет хлеба? Пусть едят пирожные.
По итогу, учителя перегородили трассу, поднялся хай, и голова ОДА Бунечко зуб дал, «що на найближчому засіданні уряду приймуть рішення щодо виділення необхідної суми для Лугинської ОТГ».
Ну, вы поняли схему? Как оно работает сейчас всё?
«Шантаж и пенделекратия»(с)
Пока вы сидите молча, четыре месяца, - всем насрать.
Пока вы не перегородите дорогу - вас не услышат.
Пока вы не остановите многотысячное производство - вас будут е@ать любым им удобным способом.
Эта власть пацанчиков и чувачков, понимает только язык улицы.
Шантаж и пи....юля.
Пряники не работают, только кнут.
Никаких моральных обязательств или чувства долга у них нет, это фактический такой факт.
Сюда отлично вписываются руки в карманах у могил павших воинов, "приветы" в Бабий Яр, песни о хате и много другое.
Это тупое, полое внутри быдло, дорвавшееся до власти. До власти практически монопольной.
Они иначе не понимают, и любую лояльность расценивают слабостью.
А слабого нужно кинуть. Лох должен страдать.
Так что схема предельно проста.
Или вы, или вас.
У нас теперь две войны, ****…
Таня Адамс