 Кількість нещасних випадків у Східній Україні за минулі 5 років вища, ніж де-небудь у Європі за століття, - глава ОБСЄ Лайчак

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова ОБСЄ і глава МЗС Словаччини Мирослав Лайчак в інтерв'ю проєкту "Обличчя миру" ("Face of Peace").

"Кількість нещасних випадків, які ми бачили у Східній Україні за минулі п'ять років, вища, ніж ми бачили де-небудь в Європі в цьому столітті", - пояснив він.

Голова ОБСЄ висловив переконання, що Спеціальна моніторингова місія, до якої нині входять понад 1,3 тис. членів, з часу її розгортання в Україні навесні 2014 року робить надзвичайно важливу роботу. "Наші спостерігачі перебувають "у полі", стежать і повідомляють про порушення режиму припинення вогню, спостерігаючи за останнім розвитком подій і труднощами, з якими стикаються люди", - сказав він.

Лайчак також оцінив нинішню ситуацію на сході України, зазначивши, що угода про припинення вогню починаючи з 21 липня 2019 року була позитивною подією, після якої відбулося значне зменшення кількості жертв серед цивільного населення і порушень режиму припинення вогню. "Проте, на жаль, нещодавно (станом на 11 жовтня 2019 року, – ред.) були дні, коли було більше порушень припинення вогню, ніж до угоди", - констатував він.

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Водночас голова ОБСЄ звернув увагу на те, що "позитивна динаміка між РФ та Україною привела до обміну ув'язненими", відзначив важливі кроки у рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, де сторони домовилися про процес розмежування та "формулу Штайнмаєра", а також згадав про ремонтні роботи для допомоги людям у перетині мосту в Станиці Луганській.

Лайчак також висловив сподівання, що незабаром відбудеться саміт лідерів країн "Нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія). "Також були дуже хороші дискусії у рамках "нормандського формату", які, я сподіваюся, приведуть до довгоочікуваного саміту лідерів "Нормандської четвірки", - пояснив голова ОБСЄ.

Словаччина головує в ОБСЄ з 1 січня 2019 року, з того часу організацію очолює Мирослав Лайчак.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запросив голову ОБСЄ разом відвідати Станицю Луганську й оглянути роботи з відновлення інфраструктури.

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