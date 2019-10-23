 За перше півріччя МОЗ направило на лікування за кордон 299 українців

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомили у відомстві, переважна більшість тих, хто перебуває на черзі, - це люди, яким потрібна пересадка органів або кісткового мозку. Цього року українців направляють на лікування до Італії, Німеччини, Польщі, Швейцарії, Австрії, Білорусі, Індії, Туреччини. За перше півріччя 2019 року Міністерство охорони здоров’я України направило на лікування 299 українців. На програму "Лікування українців за кордоном" виділено майже 690 мільйонів гривень. Щороку кількість людей, яким оплачують лікування за кордоном коштом державного бюджету, зростає. Зокрема, у 2018 році направлено на лікування 278 українців. Це на 19% більше, ніж 2017 року, і найбільше за всю історію існування програми.

На засіданні, яке відбулося 3 жовтня, комісія Міністерства ухвалила рішення про оплату лікування ще 23 людям. Оплата буде здійснена з невикористаних коштів програми на рахунках МОЗ України та коштів, які залишились на рахунках іноземних клінік. Також комісія ухвалила рішення про взяття на облік ще 66 українців.

Станом на сьогодні на обліку перебувають 133 людини, для лікування яких додатково потрібно 313 млн гривень.

Також повідомляється, що МОЗ України разом з представниками МЗС України обговорять лікування наших пацієнтів у Індії.

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Також МОЗ України провело аналіз використання коштів за іншими програмами міністерства та відшукало необхідні ресурси для оплати лікування пацієнтів. Триває процедура погодження. Ще планується створити окремий реєстр пацієнтів, що потребують лікування за кордоном. Задля захисту персональних даних уся інформація буде зашифрованою, а пацієнтові буде присвоєний унікальний номер. Саме за ним він зможе відслідкувати рух своєї справи.

"Ми вдячні українцям та громадським організаціям за їхню активну позицію та готовність активно працювати. Спільними зусиллями будемо і надалі рухатися у напрямку позитивних змін.

МОЗ України розуміє, що програма "Лікування громадян України за кордоном" - тимчасове рішення і єдиний правильний шлях вирішення проблеми - це розбудова повноцінної системи трансплантації в Україні. Розгортання трансплантації в Україні дозволить збільшити кількість пролікованих українців щонайменше в 3-4 рази порівняно з кількістю пролікованих за програмою. Так, наприклад, вартість пересадки серця за кордоном складає в середньому 3 млн грн. В Україні можна робити таку операцію за 150 тис. грн. За ці гроші можна пролікувати 20 пацієнтів, які потребують трансплантації серця", - йдеться в повідомленні.