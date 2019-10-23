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 Події, Суспільство
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Все про:розслідування (1557) СІЗО (438) в'язні (178) ДБР (576)

 ДБР відкрило кримінальне провадження після розслідування "Слідство.Інфо" про привілеї для ув'язнених у СІЗО

Слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, розташованих у містах Києві та Миколаєві, розпочато досудове розслідування за матеріалами розслідування "Тюрма можливостей", яке провели журналісти "Слідство.Інфо".

Про це повідомляє пресслужба бюро, інформує Цензор.НЕТ.

У розслідуванні йдеться про можливі протиправні дії правоохоронців, які сприяють вільному переміщенню ув'язнених за межами місць позбавлення волі.

Слідчі ДБР перевіряють цю інформацію, а також імовірність того, що до скоєння кримінальних злочинів причетні працівники Державної кримінально-виконавчої служби, державних установ "Київський слідчий ізолятор" і "Одеський слідчий ізолятор".

Досудове розслідування здійснюється за ознаками правопорушень: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України); прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідування справи в.о. голови Держслужби зайнятості Ярошенка завершено, - ДБР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155390
 
 
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Із того розслідування зрозуміло, що віс в долі від конвоїра, свинорилого корумпованого "начальника" СІЗО до прокурора ГПУ і міністра юстиції. Всі їхні рила в пушку і глазки бігають, а відповіді слизькі і невнятні. Тому молотити там потрібно всіх від верху до низу.
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І про головних забувся ще суді які 5 років не можуть винести вирок розбійникам та вбивцям.
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В доле все мы, украинцы. Вы еще не поняли кто мы такие? Ничего наверное надо что бы еще 28 лет прошло что бы мы признались хоть сами себе, что ы жадный, корумпиррованный народ с недалекой памятью. Чем раньше признаемся себе в правде, тем быстрее исцелимся.
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Сейчас на этого пузыря с загривком, начальника СИЗО откроют второе дело и переведут в 3-е СИЗО начальником)
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25 лет времени на расследование и приговор вам хватит?
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