 ДБР відкрило кримінальне провадження після розслідування "Слідство.Інфо" про привілеї для ув'язнених у СІЗО

Про це повідомляє пресслужба бюро, інформує Цензор.НЕТ.

У розслідуванні йдеться про можливі протиправні дії правоохоронців, які сприяють вільному переміщенню ув'язнених за межами місць позбавлення волі.

Слідчі ДБР перевіряють цю інформацію, а також імовірність того, що до скоєння кримінальних злочинів причетні працівники Державної кримінально-виконавчої служби, державних установ "Київський слідчий ізолятор" і "Одеський слідчий ізолятор".

Досудове розслідування здійснюється за ознаками правопорушень: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України); прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

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