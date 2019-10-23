 Слідком РФ завершив розслідування справи заарештованого екснардепа Рудьковського, якого звинувачують у нападі на посольство Росії в Києві

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко.
"У Головному слідчому управлінні СКР завершено розслідування у кримінальній справі стосовно колишнього депутата Верховної Ради України Миколи Рудьковського, якого звинувачують у нападі на посольство РФ (ч.2 ст.360 КК РФ)", - сказала Петренко.
Вона зазначила, що кримінальну справу стосовно Рудьковського виділено в окреме провадження і направлено в Генпрокуратуру для вирішення питання про затвердження обвинувального висновку.
"Рудьковський був оголошений у міжнародний розшук і в 2018 році затриманий в аеропорту "Внуково" під час перетину кордону РФ. Зараз він під вартою", - зазначила Петренко.
Нагадаємо, Рудьковського затримали в Москві за "напад" на посольство РФ у Києві. Ще в травні 2016 року його було заочно заарештовано.
Згідно з матеріалами суду, Рудьковському пред'явлено обвинувачення за частиною 2 статті 360 КК РФ (напад на установу, яка користується міжнародним захистом, з метою провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
В ніч з 14 на 15 червня 2014 року біля будівлі посольства РФ в Україні відбулася акція протесту після того, як російські окупанти збили в аеропорту Луганська військовий літак Іл-76 із 49 військовими. При цьому учасники акції розбили вікна в будівлі, зірвали прапор і перевернули припарковані поруч машини дипломатів РФ. Тоді Рудьковський також кинув камінь у посольство РФ в Україні. Російські слідчі порушили стосовно чиновника кримінальну справу.
Нагадаємо, Рудьковський обіймав посаду міністра транспорту і зв'язку України в 2006-2007 роках.
Что значит ноутбук обеспечен? Он копейки стоит.... Квартира.. За что !?!? От кого!?!?
Я разницы не вижу... Ну может на билетах +-50€...
. И водою в унитазе закружила.
. Обещала дать концерт непременно,
. Но в сортире с ней произошла перемена"...
Борщевой набор ЯнуОвощь, и другие, милые и родные...
И полиция у нас ищет организаторов акции нет капитуляции.
Потому что это провокация осложнений международных отношений.
Поэтому будет "обменян" и снова взойдёт светилом и пидером политической ылиты Украины.
но про пользующееся защитой, осложнения и развязания это бред
Во вторых,как пить дать его шторбят за бабки которые кацапье ихней бело-голубой шобле платило за разгон майдана А так как деньги ушли и не отработано,то его этим и щучат.
Он топил и за русский мир и за "новоросию".
Пусть сидит там и наслаждается жизнью.Главное этого петуха чтоб в обмен не впудрили,а то сразу появится ещё один слуга урода.
итить удивить!
И здесь своим в итоге не стал, и там сейчас уедет туберкулёз зарабатывать. На Колыму.
Посадят с уголовниками, как "хохла" и кабздец. Овчарками на этапах будут травить, чтобы ноги разодрали.
М-да.. красиво заехал. Никто не заступится, так как для всех вражина 🤪