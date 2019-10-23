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Все про:Москва (648) Росія (20220) Рудьковський (17) Слідком РФ (138)

 Слідком РФ завершив розслідування справи заарештованого екснардепа Рудьковського, якого звинувачують у нападі на посольство Росії в Києві

Слідчий комітет Росії завершив розслідування справи екснардепа Ради Миколи Рудьковського, заарештованого в Москві за звинуваченням у нападі на російське посольство в Києві в ніч з 14 на 15 червня 2014 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко.

"У Головному слідчому управлінні СКР завершено розслідування у кримінальній справі стосовно колишнього депутата Верховної Ради України Миколи Рудьковського, якого звинувачують у нападі на посольство РФ (ч.2 ст.360 КК РФ)", - сказала Петренко.

Вона зазначила, що кримінальну справу стосовно Рудьковського виділено в окреме провадження і направлено в Генпрокуратуру для вирішення питання про затвердження обвинувального висновку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рудьковського в Москві відправили на психіатричну експертизу - перевіряють на осудність

"Рудьковський був оголошений у міжнародний розшук і в 2018 році затриманий в аеропорту "Внуково" під час перетину кордону РФ. Зараз він під вартою", - зазначила Петренко.

Нагадаємо, Рудьковського затримали в Москві за "напад" на посольство РФ у Києві. Ще в травні 2016 року його було заочно заарештовано.

Згідно з матеріалами суду, Рудьковському пред'явлено обвинувачення за частиною 2 статті 360 КК РФ (напад на установу, яка користується міжнародним захистом, з метою провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

В ніч з 14 на 15 червня 2014 року біля будівлі посольства РФ в Україні відбулася акція протесту після того, як російські окупанти збили в аеропорту Луганська військовий літак Іл-76 із 49 військовими. При цьому учасники акції розбили вікна в будівлі, зірвали прапор і перевернули припарковані поруч машини дипломатів РФ. Тоді Рудьковський також кинув камінь у посольство РФ в Україні. Російські слідчі порушили стосовно чиновника кримінальну справу.

Нагадаємо, Рудьковський обіймав посаду міністра транспорту і зв'язку України в 2006-2007 роках.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155386
 
 
 Топ коментарі
 
Главное чтобы этот "социалистический" кондом не просочился в списки по обмену. Пусть насладится русским миром полной мерой.
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Экс-нардеп от Партии регионов (2012-2014)Следком РФ завершил расследование дела арестованного экс-нардепа Рудьковского, которого обвиняют в нападении на посольство России в Киеве - Цензор.НЕТ 3432
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еще один дятел! Вот нахер в Москву ездить!?!??!?!
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еще один дятел! Вот нахер в Москву ездить!?!??!?!
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я честно связи не вижу.
Что значит ноутбук обеспечен? Он копейки стоит.... Квартира.. За что !?!? От кого!?!?
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Зможете викрасти - судіть. Дятел, що при Янучарі був міністром.
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а куда? В Париж с дамочкой уже не полетишь ,когда от кормушки отсунули Следком РФ завершил расследование дела арестованного экс-нардепа Рудьковского, которого обвиняют в нападении на посольство России в Киеве - Цензор.НЕТ 79
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Стесняюсь спросить, а чего в Париж не полетишь, а в Москву полетишь?
Я разницы не вижу... Ну может на билетах +-50€...
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Без "дамочкі" до Парижу якось не comme il faut Слідком РФ завершив розслідування справи заарештованого екснардепа Рудьковського, якого звинувачують у нападі на посольство Росії в Києві - Цензор.НЕТ 9095
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В Тулу со своим самоваром не ездят... или, если вам так нравится французкий, de ne pas conduire comme il faut.
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...з "електрочайником" можна і в "тулу" Слідком РФ завершив розслідування справи заарештованого екснардепа Рудьковського, якого звинувачують у нападі на посольство Росії в Києві - Цензор.НЕТ 8405
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потому что пацан уже не министр,на шару как раньше самолет никто не даст покататься , Слідком РФ завершив розслідування справи заарештованого екснардепа Рудьковського, якого звинувачують у нападі на посольство Росії в Києві - Цензор.НЕТ 7149
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Если он до сих пор какое-то официальное лицо - мне кажется, это идет вразрез с современной политикой Украины. Если он частное лицо, его мнение не уголовно наказуемо, но тогда пусть расхлебывает последствия дружбы сам. Если бы мне предложили вложиться за его освобождение, я бы посмеялся над предложением и прошел бы мило.
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Там братва, Кіля Азіров, та что "Отложила.., отложила.., отложила
. И водою в унитазе закружила.
. Обещала дать концерт непременно,
. Но в сортире с ней произошла перемена"...
Борщевой набор ЯнуОвощь, и другие, милые и родные... Следком РФ завершил расследование дела арестованного экс-нардепа Рудьковского, которого обвиняют в нападении на посольство России в Киеве - Цензор.НЕТ 2206
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От это подрыгак социалистический попал! Може просто мимо тогда проходил?
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Не только.Он еще социалист и первый "каталку" использовал.
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Во как.
И полиция у нас ищет организаторов акции нет капитуляции.
Потому что это провокация осложнений международных отношений.
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Главное чтобы этот "социалистический" кондом не просочился в списки по обмену. Пусть насладится русским миром полной мерой.
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Та фиг там - всё это постановка по созданию эшелона Гадей Савченко внутри Украины.
Поэтому будет "обменян" и снова взойдёт светилом и пидером политической ылиты Украины.
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он гражданин рф или в рф это делал, его можно обвинять в атаке на посольство,
но про пользующееся защитой, осложнения и развязания это бред
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москали что своего не признали ? или думают этого мудака нам как героя сидельца при очередном обмене впарить ? Следком РФ завершил расследование дела арестованного экс-нардепа Рудьковского, которого обвиняют в нападении на посольство России в Киеве - Цензор.НЕТ 9845
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прикол в том, что этого николку паровоза еще и включат в следующий обмен. как жертву русни так сказать.
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У дяди ПУ не забалуешь,в каталке не отсидишься. Следком РФ завершил расследование дела арестованного экс-нардепа Рудьковского, которого обвиняют в нападении на посольство России в Киеве - Цензор.НЕТ 193
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та его надо было не краской закидывать и калесы калоть и шины жеч..а вообще спалить ..на..дебилы и снести трактором..они воюют тут 6 год...а послов босиком отправить назад в трусах
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тут грьобаний олух не сів, так там у гімно вляпався. новий надя--мученик.
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літав би собі до городу паріжу на каву - горя не знав, а поперся на москву - опинився... там же
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Во первых его,как экс-регионала и янекового министра абсолютно не жаль.
Во вторых,как пить дать его шторбят за бабки которые кацапье ихней бело-голубой шобле платило за разгон майдана А так как деньги ушли и не отработано,то его этим и щучат.
Он топил и за русский мир и за "новоросию".
Пусть сидит там и наслаждается жизнью.Главное этого петуха чтоб в обмен не впудрили,а то сразу появится ещё один слуга урода.
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зебра тоже полосатая. То черная, то белая... возил плядей в Париж за казенные? Возил. Сладко ел, пьяно пил за казенные? И какая разница, на чем погорел? Час расплаты наступил... на конец...с пробелом...
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Коля-паравоз решил фраернуться и заработать себе очко на пиаре, Шо типа он такой патриот-националист. Но коля-паравоз взял и по привычке пАлетел к кацапам забыв Шо они типа ему "враги", млятЬ
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ой вей...как мы в нем ошибались...))) )))
итить удивить! Следком РФ завершил расследование дела арестованного экс-нардепа Рудьковского, которого обвиняют в нападении на посольство России в Киеве - Цензор.НЕТ 1088
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Он реально бывший регионал? И жег машины у посольства? Муть какая то 🤕
И здесь своим в итоге не стал, и там сейчас уедет туберкулёз зарабатывать. На Колыму.
Посадят с уголовниками, как "хохла" и кабздец. Овчарками на этапах будут травить, чтобы ноги разодрали.
М-да.. красиво заехал. Никто не заступится, так как для всех вражина 🤪
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Это ж знатный ворюга рыг из старой гвардии
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хай сидить бідняга блін...соціаліст мультімілліонер..жулік 100% відсотковий...мутний тип...ще його тут нехвата..
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И социалист ,шавка Мороза ,и рыгионал ,и министр который за госсредства возил любовницу в Париж ,и собственник на паях с Нестором Шуфричем - УКРГАЗВЫДОБУВАННЯ .Это все он ото ,которого не смогла посадить украинская влада ,так хоть КАЦАПЫ за вас постарались
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Хорошо подготовился, даже рубашку в полосочку приобрёл. Теперь он оттуда вернётся героем "прошедшим чистилище" и может быть даже орден какой нибудь получит Слідком РФ завершив розслідування справи заарештованого екснардепа Рудьковського, якого звинувачують у нападі на посольство Росії в Києві - Цензор.НЕТ 8045
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