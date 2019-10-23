 Україна порушить в ООН питання про "вирок" найманців РФ журналісту Асєєву

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
"Цього тижня триває робота Третього комітету Генасамблеї ООН, який займається правозахисною тематикою. Без сумнівів, делегація України порушить питання і про так званий "вирок" Станіславу Асєєву як сумний приклад політики придушення окупаційною владою в Донецьку критичних поглядів та грубого порушення прав людини", - поінформував дипломат.
Він також підтвердив, що українська сторона "доведе цю інформацію до відома керівництва ООН".
Водночас, за словами Ніколенка, Україна не припиняє привертати увагу ООН до утисків прав і свобод на окупованих територіях.
"Зокрема, минулого тижня на Четвертому комітеті, який розглядав питання інформації, ми говорили про обмеження свободи слова, а також переслідування журналістів і активістів на українських територіях, тимчасово окупованих Російською Федерацією", - зазначив представник української місії при ООН.
Нагадуємо, зв'язок з донецьким блогером і автором проєкту "Радіо Свобода" "Радіо Донбас. Реалії" Станіславом Асєєвим, відомим під псевдонімом Станіслав Васін, припинився 2 червня 2017 року. У липні представники угруповання "ДНР" підтвердили утримання в заручниках журналіста і дозволили йому зустрітися з матір'ю.
22 жовтня 2019 року найманці РФ повідомили, що "засудили" до 15 років ув'язнення українського журналіста Станіслава Асєєва.
Чтобы тебя ФСБ обвинило в терорризме и посадило на 15 лет, попутно отбив дубинками печень, почки и переломав руки-ноги? А потом еще годы сиди и жди, пока тебя поменяют...
Нахер ездить? Кто-то мне может привести аргумент в пользу поездки?
В какую россию Ассеев ездил?
Это кретинизм и не лечится?
В какую россию Ассеев ездил? - я написал про три места, куда ездить не нужно...
Если ходишь по грязи, нельзя не выпачкать ноги. Так вот, когда выпачкал, странно этим возмущаться. Ибо сам виноват!
Местный.
ДНР это что такое сепар?
Ответ тебя ждет тут:
В июле представители группировки "ДНР" подтвердили содержание в заложниках журналиста и позволили ему встретиться с матерью.Источник: https://censor.net.ua/n3155384
Украина не признает никаких ДНР.
Хоть в кавычках хоть без кавычек.
Если Украина хочет победить в гибридной войне она должна требовать от европы в частности Германии и Франции как гарантов от ОБСЕ ПАСЕ ООН гарантий прав человека жителей этих территории которые имеют отличное от оккупанта мнение.
Ты же или полезный идиот или засланый казачок.
Второе: Можешь не отвечать, ответы дятлов меня не интересуют.
Асеев житель Донецка и никуда не ехал или шел.
Ты просто бот с методичкой.
Теперь соберись и читай внимательно: НЕ ПИШИ МНЕ БОЛьШЕ. ТВОЕ МНЕНИЕ НЕИНТЕРЕСНО. ТЫ НЕИНТЕРЕСЕН. С ХАМАМИ НЕ ОБЩАЮСь!
А те кто не хотят тем можно закрыть рот или они должны выехать.
тебе же написали:: НЕ ПИШИ МНЕ БОЛьШЕ. ТВОЕ МНЕНИЕ НЕИНТЕРЕСНО. ТЫ НЕИНТЕРЕСЕН. С ХАМАМИ НЕ ОБЩАЮСь!
тебе же написали:: НЕ ПИШИ МНЕ БОЛьШЕ. ТВОЕ МНЕНИЕ НЕИНТЕРЕСНО. ТЫ НЕИНТЕРЕСЕН. С ХАМАМИ НЕ ОБЩАЮСь!
Не занимайся пропагандой и никто не будет тебе писать.
тебе же написали:: НЕ ПИШИ МНЕ БОЛьШЕ. ТВОЕ МНЕНИЕ НЕИНТЕРЕСНО. ТЫ НЕИНТЕРЕСЕН. С ХАМАМИ НЕ ОБЩАЮСь!
Это хорошо.