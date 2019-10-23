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 Політика України
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Все про:ООН (1308) полонені (572) Асєєв (17) Ніколенко (7)

 Україна порушить в ООН питання про "вирок" найманців РФ журналісту Асєєву

Україна має намір порушити в ООН питання щодо журналіста Станіслава Асєєва, якого в "ДНР" засудили на 15 років ув'язнення.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня триває робота Третього комітету Генасамблеї ООН, який займається правозахисною тематикою. Без сумнівів, делегація України порушить питання і про так званий "вирок" Станіславу Асєєву як сумний приклад політики придушення окупаційною владою в Донецьку критичних поглядів та грубого порушення прав людини", - поінформував дипломат.

Він також підтвердив, що українська сторона "доведе цю інформацію до відома керівництва ООН".

Водночас, за словами Ніколенка, Україна не припиняє привертати увагу ООН до утисків прав і свобод на окупованих територіях.

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"Зокрема, минулого тижня на Четвертому комітеті, який розглядав питання інформації, ми говорили про обмеження свободи слова, а також переслідування журналістів і активістів на українських територіях, тимчасово окупованих Російською Федерацією", - зазначив представник української місії при ООН.

Нагадуємо, зв'язок з донецьким блогером і автором проєкту "Радіо Свобода" "Радіо Донбас. Реалії" Станіславом Асєєвим, відомим під псевдонімом Станіслав Васін, припинився 2 червня 2017 року. У липні представники угруповання "ДНР" підтвердили утримання в заручниках журналіста і дозволили йому зустрітися з матір'ю.

22 жовтня 2019 року найманці РФ повідомили, що "засудили" до 15 років ув'язнення українського журналіста Станіслава Асєєва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155384
 
 
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А ведь Бабченко прав: зачем ездить В ДНР/ЛНР/Россию?
Чтобы тебя ФСБ обвинило в терорризме и посадило на 15 лет, попутно отбив дубинками печень, почки и переломав руки-ноги? А потом еще годы сиди и жди, пока тебя поменяют...
Нахер ездить? Кто-то мне может привести аргумент в пользу поездки?
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Еще один инвалид умственного труда.
В какую россию Ассеев ездил?
Это кретинизм и не лечится?
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В июле представители группировки "ДНР" подтвердили содержание в заложниках журналиста и позволили ему встретиться с матерью.Источник: https://censor.net.ua/n3155384

В какую россию Ассеев ездил? - я написал про три места, куда ездить не нужно...
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Так він місцевий і тому нікуди він не їздив.
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я написал про три места, куда ездить не нужно... он местный откуда? Из ДНР? Ок, перефразирую, туда не нужно ездить и там не нужно жить.
Если ходишь по грязи, нельзя не выпачкать ноги. Так вот, когда выпачкал, странно этим возмущаться. Ибо сам виноват!
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Из Донецка он.
Местный.
ДНР это что такое сепар?
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Ты задаешь интересные вопросы сепар.
Ответ тебя ждет тут:
В июле представители группировки "ДНР" подтвердили содержание в заложниках журналиста и позволили ему встретиться с матерью.Источник: https://censor.net.ua/n3155384
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Сепарок.
Украина не признает никаких ДНР.
Хоть в кавычках хоть без кавычек.
Если Украина хочет победить в гибридной войне она должна требовать от европы в частности Германии и Франции как гарантов от ОБСЕ ПАСЕ ООН гарантий прав человека жителей этих территории которые имеют отличное от оккупанта мнение.
Ты же или полезный идиот или засланый казачок.
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Первое: Хамить дома будешь своей мамке, бамбук!
Второе: Можешь не отвечать, ответы дятлов меня не интересуют.
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Не может человек повторять упрямо изо дня в день то что давно опровергнуто фактами.
Асеев житель Донецка и никуда не ехал или шел.
Ты просто бот с методичкой.
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А ты бесполезный идиот, не понимающий, что его мнение НИКОМУ неинтересно. И знаешь почему? ДА ПОТОМУ ЧТО ТЫ ХАМ И НЕДАЛЕКИЙ ЧЕЛОВЕК!

Теперь соберись и читай внимательно: НЕ ПИШИ МНЕ БОЛьШЕ. ТВОЕ МНЕНИЕ НЕИНТЕРЕСНО. ТЫ НЕИНТЕРЕСЕН. С ХАМАМИ НЕ ОБЩАЮСь!
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Ты явно нанятый ольгинский бот потому что это очень удобно делать вид что все донбасяне хотят в россию.
А те кто не хотят тем можно закрыть рот или они должны выехать.
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Идиот, ты не умеешь читать?!
тебе же написали:: НЕ ПИШИ МНЕ БОЛьШЕ. ТВОЕ МНЕНИЕ НЕИНТЕРЕСНО. ТЫ НЕИНТЕРЕСЕН. С ХАМАМИ НЕ ОБЩАЮСь!
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Прекрати заниматься пропагандой и под каждым постом про наших пленных писать что они сами туда поехали.
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Идиот, ты не умеешь читать?!
тебе же написали:: НЕ ПИШИ МНЕ БОЛьШЕ. ТВОЕ МНЕНИЕ НЕИНТЕРЕСНО. ТЫ НЕИНТЕРЕСЕН. С ХАМАМИ НЕ ОБЩАЮСь!
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Ольгинский прекрати орать.
Не занимайся пропагандой и никто не будет тебе писать.
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Идиот, ты не умеешь читать?!
тебе же написали:: НЕ ПИШИ МНЕ БОЛьШЕ. ТВОЕ МНЕНИЕ НЕИНТЕРЕСНО. ТЫ НЕИНТЕРЕСЕН. С ХАМАМИ НЕ ОБЩАЮСь!
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