 Справа "Корвалолу" свідчить про необхідність створення спецсуду з інтелектуальної власності, - "Юридична газета"

Таку думку висловлює "Юридична газета" в статті "Справа "Корвалолу": чому нас вчить кейс радянського бренда".

"В Україні досі відсутній спеціалізований суд з питань інтелектуальної власності. Звичайний районний суддя за один день слухає справи про розлучення, ДТП та торгові марки. Це все одно що примусити автослюсаря зранку ремонтувати двигун машини, а ввечері робити операцію на серці", - пише Автор статті.

Газета нагадує, що "Фармак" хоче домогтися скасування держреєстрації препарату "Корвалол-Дарниця", і судові тяжби тривають вже 15 років. При цьому судді не звертають увагу на явні нестиковки, які помітні навіть людині без юридичної освіти.

"З 1991 року "Фармак" – єдиний виробник "Корвалолу" на пострадянському просторі", - це також офіційне твердження компанії. Але простий пошук по онлайн-аптеках показує, що в одній лише Росії препарат під назвою "Корвалол" виробляють близько десятка компаній", - наводить газета приклад такої невідповідності.

Журналісти також ставлять під сумнів твердження "Фармак", що саме цей завод був єдиним виробником "Корвалолу" в СРСР. "Запит в архіви показав, що реєстраційні посвідчення на "Корвалол" мали 70 фармацевтичних підприємств у різних регіонах Радянського Союзу", - йдеться в статті.

Також "Фармак" повідомляє, що захистив знак "Корвалол" в кількох пострадянських країнах, включно з Білоруссю, де "Корвалол" виробляють дві місцеві фармкомпанії - РУП "Білмедпрепарати" та ТОВ "Фармтехнологія". "Проти них "Фармак" не подає позови, як і проти узбецького ТОВ "Нео-Гален-фарм", - підкреслюють журналісти.

На думку авторів статті, знак "Корвалол-Дарниця" має достатню розрізняльної здатності, щоб не ввести в оману і не дати споживачеві сплутати продукцію двох компаній. "Та й сам елемент "Дарниця" чітко вказує на конкретного виробника, тому цей знак і "Корвалол Corvalolum" не є схожими до ступеня змішування", - зазначає газета.

Журналісти нагадують, що створення спеціалізованого суду щодо захисту інтелектуальної власності передбачено судовою реформою, і вважають, що його не варто відкладати. "Якщо гіпотетичну справу за право власності на цукерки "Ромашка" розглядатимуть професійні судді, вона триватиме 15 днів, а не 15 років", - йдеться в статті.

Як повідомлялося, суди між "Фармаком" і "Дарницею" почалися 2004 році. Ще в 2011 році "Фармак" повністю програв "Дарниці" процес, де предметом спору було позначення "Корвалол". Проте, в 2017 році "Фармак" відновив судову тяжбу, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року Апеляційна палата МЕРТ визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим по відношенню до "Фармак". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд за апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення. 25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду, в свою чергу, направила справу на повторний розгляд до суду першої інстанції. Зараз справу розглядає Господарський суд міста Києва.

Експерти неодноразово звертали увагу, що "Фармак" прагне стати монопольним виробником "Корвалолу" в Україні і з високою ймовірністю підніме ціни на цей препарат. Подорожчання "Корвалолу" може зробити його недоступним для багатьох українців, бо основні покупці препарату - пенсіонери та малозабезпечені люди.

АТ "Фармак" засноване в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% - до 1,05 млрд грн. Бенефіціар компанії - Філя Жебровська.