 Новий міст у Дніпрі після капремонту став безпечнішим і зручнішим для водіїв та пішоходів, - Міськрада

Зокрема, завдяки відбійникам усунули небезпеку зустрічного зіткнення автомобілів, а нове нековзне покриття тротуарної частини зменшило травмування пішоходів. Про це повідомляє "НМ" із посиланням на міськраду.

"Під час капітального ремонту Нового моста було встановлено центральний блок бар'єрного огородження, який працює за принципом огородження типу "Нью-Джерсі". Його розробили в США неподалік Нью-Джерсі наприкінці 50-х років минулого століття. Відтоді цю форму широко використовують у всьому світі", - під час виїзної пресконференції розповів заступник начальника управління ремонту та експлуатації автошляхів Олександр Цирульников.

Відбійники

Завдяки профілю New Jersey ризик перекидання транспортного засобу дуже низький. У разі небезпечних зіткнень на високій швидкості і за великих кутів атаки відштовхувальна стінка зі стрижнем, який працює на розтягування, запобігає прориву огорожі автомобілем, і це створює максимальну безпеку.

Водії схвально оцінюють відбійники на Центральному мосту Дніпра. Так, Анатолій Ковальський каже, що за такої інтенсивності руху вони відіграють дуже важливу роль для безпеки: "У разі зіткнення такі огорожі не "рвуться" і не "пускають" авто на зустрічну смугу. Раніше відбійників не було і тому було багато аварій".

Плюси подібних огорож уже відчули в Києві. Після встановлення центрального бар'єрного огородження на Московському мосту аварійність на переправі знизилася майже на 20%. Тепер жителі столиці вимагають зробити такий відбійник на мосту Патона.

Перила

Дорожнє огородження бар'єрного та перильного типу використовують для запобігання з'їзду транспортних засобів із земляного полотна дороги, частини мостів, шляхопроводів, естакад; зіткненню із зустрічними транспортними засобами; наїздам на масивні предмети та споруди, розташовані в місці відведення дороги.

"Металеве поручневе огородження дозволяє безперешкодно пересуватися як пішоходам, так і велосипедистам. На ньому встановлено проміжні опори для кріплення перильного огородження від інших", – розповів головний інженер КП "Дніпроавтоміст" Дніпровської міської ради Олег Антонов.

Завдяки особливій конструкції і формі нові перила виконують функцію додаткового бар'єру (крім бетонного відбійника), що захищає від падіння не тільки пішоходів і велосипедистів, а й транспортні засоби в разі дорожньої пригоди, адже такі перила здатні витримувати удари великої сили. Це дозволить уникнути таких випадків, які відбувалися раніше на Новому мосту, коли транспортні засоби пробивали огорожі: 29 cічня 2014 року автобус із 40 пасажирами пробив огорожу і ледь не впав у річку; 25 грудня 2015 року автомобіль пробив огорожу і злетів з переправи, загинули дві людини.

Освітлення

Освітленість автомобільних доріг - один із засобів убезпечити рух. Під час капітального ремонту були встановлені нові LED-світильники GL-120-01 (від компанії Maxus). Це інноваційний продукт, виконаний на основі модульної LED-системи. Він призначений для вуличного освітлення автозаправних станцій, територій промислових підприємств, парків, магістральних автодоріг, вулиць, стоянок. Рівна заливка освітлюваного простору є однією з найважливіших переваг цього світильника.

Міська влада намагається мінімізувати витрати на амортизацію різних функціональних елементів доріг. При цьому важливим пунктом залишається мінімізація витрат без зниження безпеки руху. Як цього досягти? Сьогодні вже багато приватних і державних підприємств дійшли висновку, що світлодіоди є найкращим економічним рішенням для освітлення магістралей (мостів).

Порівняно з лампами ДНаТ (натрієва газорозрядна лампа), вони мають низку переваг:

• Більший термін служби;

• Стійкість до перепадів температур і вологості;

• Якісний спектр;

• Менша споживана потужність;

• Світлова стабільність. Спектр чистий, без мерехтінь і коливань світлових хвиль;

• Безпека роботи та обслуговування. Світлодіоди не мають особливих експлуатаційних вимог.

Після ремонту Нового моста на кожній опорі освітлення з'явилося два нові LED-світильники GL-120-01 замість одного старого зразка.

Реконструкція зони

Поліпшилася і тротуарна зона моста. Там уклали епоксидно-поліуретанове покриття, яке запобігає ковзанню. Це система Si kaCor Elastomastic TF - смола, яка використовується для створення жорстко-еластичних покриттів на сталі і бетоні.

Ця система пройшла випробування в Мюнхенському технічному університеті на придатність для залізобетонних мостів зі щебеневою основою.