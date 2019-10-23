 У Раду внесли законопроєкт про ліквідацію "сплячих" ФОПів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо повноважень з припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців" розміщено на сайті парламенту.

Його ініціаторами виступили депутати фракції "Слуга народу".

Згідно з пояснювальною запискою до документа, його мета - зменшити навантаження з обліку та контролю ФОП.

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