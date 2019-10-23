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Все про:ВР (5930) законопроект (819) підприємці (134)

 У Раду внесли законопроєкт про ліквідацію "сплячих" ФОПів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №2274, яким пропонується дозволити податковим органам ліквідувати фізичних осіб-підприємців (ФОП), які не ведуть діяльності і не платять податки протягом шести місяців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо повноважень з припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців" розміщено на сайті парламенту.

Його ініціаторами виступили депутати фракції "Слуга народу".

Згідно з пояснювальною запискою до документа, його мета - зменшити навантаження з обліку та контролю ФОП.

Також дивіться: В Україні 35% економіки перебуває в тіні і не платить податки, - глава ДПС Верланов. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155380
 
 
 Топ коментарі
 
Процент зебилов на душу населения В Раду внесли законопроект о ликвидации "спящих" ФОПов - Цензор.НЕТ 4654
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Может мне стоит тебя с товарищами вы*издить из страны? В Раду внесли законопроект о ликвидации "спящих" ФОПов - Цензор.НЕТ 9821 За поребрик, где ты будешь нужен своим лишнехромосомным соотечественникам В Раду внесли законопроект о ликвидации "спящих" ФОПов - Цензор.НЕТ 6772
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Страна подходит. Дебилы в ней не подходят....
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СЛУГИ!!!!))))
ЖГИТЕ НАПАЛМОМ ЭТИХ ШАРОМЫЖНИКОВ!!!
И помните...чем хуже...тем лутше!!)))
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Потужно начали реформировать налоговую...потужно..
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Если для тебя всё так плохо - может тебе стоит линять из страны? Или ты нигде нах никому не нужен со своими комментами?
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Может мне стоит тебя с товарищами вы*издить из страны? В Раду внесли законопроект о ликвидации "спящих" ФОПов - Цензор.НЕТ 9821 За поребрик, где ты будешь нужен своим лишнехромосомным соотечественникам В Раду внесли законопроект о ликвидации "спящих" ФОПов - Цензор.НЕТ 6772
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73 процента "вы*издить " не просто. Может, лучше 23% куда-нибудь свалить? Страна им видите ли не подходит. У Раду внесли законопроєкт про ліквідацію "сплячих" ФОПів - Цензор.НЕТ 9374
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Страна подходит. Дебилы в ней не подходят....
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Не переживай, у нас терпения хватит.
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Та вас, зєлєйобіків, лише 43% від 49%, які прийняли участь в парламентських виборах, тобто, 22% від усього населення. І то, на сьогодні ряди зебілів рідіють щодня. Забудь про більшість, "іксперд" ти наш, і, взагалі, нах з форуму, там "Свати" починаються))))
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8% легше звалити ніж 73.. математика У Раду внесли законопроєкт про ліквідацію "сплячих" ФОПів - Цензор.НЕТ 8103
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так з цим наче не все погано - кожний 5-6й це нормально - переживемо У Раду внесли законопроєкт про ліквідацію "сплячих" ФОПів - Цензор.НЕТ 9520 (хоча читаючи коменти , здається що всі вони зібралися в тут - бо як можна і у цьому законі знайти "зраду"??? - проте яка вам різниця про що новина У Раду внесли законопроєкт про ліквідацію "сплячих" ФОПів - Цензор.НЕТ 5834 )
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А яка тут зрада? Справді? Навіщо зменшувати податківців, коли можна зменшити кількількість ФОПів? І наван аження на податківців зменшиться, бо вже так перепрацювалися, що з ніг падають.
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"... які НЕ ведуть діяльності і НЕ платять податки протягом шести місяців.." як же ж можна зменшувати кількількість таких ФОПів - це дійсно величезна "зрада"
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Имитация бурной деятельности и трата времени на никому не нужные законы в воюющей стране... В Раду внесли законопроект о ликвидации "спящих" ФОПов - Цензор.НЕТ 5919
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Пустая демагогия. Смысл отвлекать персонал налоговой на холостых ФОПов? В стане же война? Значит нужны деньги в бюджет? Или пусть налоговая гасает по несуществующим налогоплательщикам?
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"Налоговая гасает..."...ты слишком далек от реалий работы налоговой и обработки, а также анализа отчетов "спящих ФОПов"...
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Да ты точно лишнехромосомный из-за поребрика! Налоговая давно уже нигде не "гасает". ФОПы ликвидируются удалением записи в реесте, зебил! У Раду внесли законопроєкт про ліквідацію "сплячих" ФОПів - Цензор.НЕТ 7522
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Кем ликвидируются, о наимудрейший? У Раду внесли законопроєкт про ліквідацію "сплячих" ФОПів - Цензор.НЕТ 5583
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Эй высер, так кем ФОПы удаляются из реестра? У Раду внесли законопроєкт про ліквідацію "сплячих" ФОПів - Цензор.НЕТ 1092
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В Польше ФОП может написать заяву в налоговую и получить "каникулы" на два года! Но у нас круто - мы впереди на два шага паровоза экономики бегим! По рельсам...
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ликвидировать физических лиц-предпринимателей (ФОП),Источник: https://censor.net.ua/n3155380

Не указано как их будут ликвидировать Петля, Пуля, Гильотина, Электрический стул, Инъекция? Тема не раскрыта.
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Время мало...а украсть нужно много!)))
После ИВ тут будет ПУСТЫНЯ!)))

ВОНЫ ЦЕ НАРОБИЛИ РАЗОМ...ПО ПРИКОЛУ...БО ДУРНИКИ
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И мы делаем эту пустыню вместе уже 28 лет - каждый раз на выборах!
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это не с ФОПами борьба, а со здравым смыслом
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Это блин свадебные фотографы нашли способ пополнить бюджет сегодня! Это типа типа того, что картошку выкапывают через неделю после посадки - кушать хочется... И жопа свербит накопившимся в голове нововведениями.
Да, партию за три месяца не создашь! Зеленского погубит то, что он отказался от союзников - теперь он заложник драки дубинских с богданами...
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Радуют инициативы по таксистам)))
Бо 99% из них яро топили за ЗЕню!)))
До хрипоты...до срыва голоса орали шо он навидет пАрядАк!))))

Навел))))
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"...которым предлагается разрешить налоговым органам ликвидировать физических лиц-предпринимателей..."

Мы будем виселица! Или как это сказать по-русски? Висеть на верёвка!
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Прочитал-"предлагается разрешить налоговым органам физически ликвидировать физических лиц-предпринимателей (ФОП), которые не ведут деятельности и не платят налоги в течение шести месяцев." и как то не удивившись этому продолжил листать новости.
Боюсь читать законы,выходящие из "зеленого принтера".
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Провёл через счёт триста триллиардов в первом полугодии и забросил ФОП.
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В воюющей стране прислуга урода воюет с налогоплательщиками
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Предлагается разрешить налоговым органам ликвидировать физических лиц-предпринимателей (ФОП), которые не ведут деятельности и не платят налоги в течение шести месяцев В Раду внесли законопроект о ликвидации "спящих" ФОПов - Цензор.НЕТ 5466
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фопы открывались и под сезонные работы, кот. могут работать и три месяца в году, зебил
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а он троль, срет на всех форумах за руцькэ мир и хает Украину. Просто его в спам)
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а нахрена платить налоги, если даже с закрытием теперь париться не надо ?

Прогнал деньги и забыл
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Так не будет...никогда не было пустячным делом закрыть ФОП...всегда налоговая пыталась найти что-то, за что можно сбить штраф (или получить взятку)...не верю, что сейчас они откажутся от этой практики...А человек, который открывал ФОП под сезонные работы, может просто уйти в тень и вообще ничего не платить в следующем сезоне, чтобы не заморачиваться открытием нового ФОПа...
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с какими налогоплательщиками? Предлагается ликвидировать тех, кто полгода не ведет никакой деятельности, в том числе не платит налоги. У Раду внесли законопроєкт про ліквідацію "сплячих" ФОПів - Цензор.НЕТ 7437
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Ликвидировать...….

В Украине, похоже, будет спрос на ликвидаторов (киллеров) ФОП...….

Зебилы, позвольте спросить: будете стрелять или вешать?
Если стрелять, то просьба, только с 10 до 21-00, у меня ребенок спит.
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так це ім на руку, не треба бігати закриватись, сакі закриєте.
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А если не следующий год тебе понадобится ФОП, то ты его наверное не сможешь открыть без каких -либо условий. Условия придумают, например предоплата налогов, налог на то что в прошлом году твой ФОП был закрыт, на воздух и дождь. У этих актеров богатое воображение, чего нибудь еще придумают.
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ну так вы ж за евробляхи кругом., а я за нормальные машины
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А кто, вам сказал, что я за евробляхи? Я езжу на официально купленной в салоне новой машине, заплатил все налоги. И каждый день вижу как стоят муда..ки на евробляхах и трахаются с ними, то движок не работает, то руль не крутится, то колеса пробиты. Конкретно сегодня уже троих видел, пока ехал на работу. "Руки в масле, попа в мыле - мы работаем на ЗИЛе"
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я так подумал из предьі дущего вашего поста, там звучит подтекст шарьі. а если...то, что будет? делайте все по закону и будет все нормально. ведь речь шла о шаровом зкрьітии фопа, естествеено, за полученную шару от государства чем-то придется пожертвовать.
тут ничего личного.
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Владеете скорочтением? Читаете через пост. Предыдущий мой пост был ответом вот на это
"так це ім на руку, не треба бігати закриватись, сакі закриєте". Или, вы, забыли что писали?

Ничего в этом мире нет бесплатного, за все надо платить.
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У Раду внесли законопроєкт про ліквідацію "сплячих" ФОПів - Цензор.НЕТ 9065 Palex Alex

А если не следующий год тебе понадобится ФОП, то ты его наверное не сможешь открыть без каких -либо условий. Условия придумают, например предоплата налогов, налог на то что в прошлом году твой ФОП был закрыт, на воздух и дождь. У этих актеров богатое воображение, чего нибудь еще придумают.

я об єтом
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Понятно. Вы запутались. На Ваш пост про шаровое закрытие ФОПов, я написал, что при следующем открытии того же самого ФОПа прийдётся оплатить "оказанные услуги по ликвидации".
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Вот это я понимаю началась игра на рояле
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Какой учет и контроль спящего ФОПа?зеленые лягушки точно только имитируют бурную деятельность,других срочных законов стране не нужно,только те,что касаются фопов и возможности чинуш-взяточников прижать посильнее мелкий бизнес.
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правильно, закрыть вообще всех ФОПов нахрен... не должен народ самостоятельно работать на себя, должны быть только рабы у слуг народа У Раду внесли законопроєкт про ліквідацію "сплячих" ФОПів - Цензор.НЕТ 6498
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мрії твоїх хазяїв вивчив гаразд, тримай шакаладку, лоліботе
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"В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2274, которым предлагается разрешить налоговым органам ликвидировать физических лиц-предпринимателей...."

А Верховна Рада не могла це якось по іншому озвучити, а то на слух це сприймається трохи моторошно.
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Недоработка, мля!
Обложить налогом по 2 штуки в месяц и дополнительно ввести налог на тунеядство, как в Беларуси, думаю, что штуки по 3 для начала достаточно!
Зебилы должны страдать!
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Полгода это мало. Хотя бы два года (надо же учитывать сезонный бизнес?). Это раз. Во-вторых, не мешало бы тоже самое сделать и для частных предприятий.
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Не бігали ви по податковій з метою закрити ФОП.
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Снизить нагрузку ??
А чек за каждый рулончик туалетной бумаги и коробок спичек - НЕ нагрузка!
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