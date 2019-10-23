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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (3317) інвестиції (238) Японія (190)

 Співпраця з Японією надзвичайно важлива для реалізації масштабних реформ в Україні, - Зеленський

Під час робочого візиту до Японії президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Сінічі Кітаокою

Про це повідомляє пресслужба глави держави в середу вранці, передає Цензор.НЕТ.

"Співпраця з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) надзвичайно важлива для нашої країни, особливо в контексті реалізації масштабних реформ, які відбуваються нині. Нещодавно уряд схвалив план дій на наступні п'ять років. Ми справді віримо, що ця програма реалізовуватиметься не в теорії, а на практиці. Це включає розвиток людського капіталу та економіки, європейську інтеграцію та покращення безпеки й добробуту громадян України", – сказав Зеленський і додав, що реалізація цього плану дасть змогу створити в країні мільйон додаткових робочих місць.

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Глава держави повідомив, що серед пріоритетів нинішнього керівництва України – запуск ринку землі, масштабна приватизація, дерегуляція та спрощення всіх процедур з переходом на онлайн-послуги, ліквідація тіньової економіки та корупційних схем, вирішення інфраструктурних проблем, оптимізація податкової системи, швидке та всеосяжне запровадження європейських і міжнародних стандартів.

Президент подякував Агентству за надання підтримки Україні в рамках програми "Офіційна допомога розвитку".

"Цінуємо технічну допомогу Японії для підтримки демократичних інститутів, забезпечення макроекономічної стабільності та пільгового кредитування важливих інфраструктурних проектів в Україні", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що одним з яскравих результатів спільної роботи України з JICA є успішне завершення модернізації Міжнародного аеропорту "Бориспіль" коштом пільгового кредиту. При цьому Володимир Зеленський відзначив важливість реалізації другого проекту, а саме – модернізації Бортницької станції аерації. Це допоможе запобігти забрудненню навколишнього середовища та підвищити безпеку життя людей.

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"Сподіваюся, що вже найближчим часом буде підписано контракт з генеральним підрядником та з початку наступного року будуть розпочаті будівельні роботи на об’єкті", – зазначив він.

Президент повідомив про зацікавленість України у продовженні плідної співпраці з Японським агентством міжнародного співробітництва. Серед важливих перспективних інфраструктурних проектів може бути будівництво мостового переходу через річку Південний Буг у місті Миколаєві щодо вдосконалення південного транспортного коридору; підготовка проекту з переробки твердих побутових відходів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155375
 
   
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стесняюсь спросить а в какой сфере наш бантустан с японией сотрудничат будет у нас самсунг даже не китайской а росийской сборки, высокотехнологическая страна с абсолютно другим менталитетом
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А вот новое лицо в правительстве - Авакова спросите - то на Приусы, то на Аутлендеры киотские деньги тратит, и воздух у нас теперь самый чистый на планете! Упс-с!
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Запорожский титано-магниевьій комбинат с 2008г поставлял крупньіе обьемьі вьісококачественного титана в адрес "Кобе-Стил", по самой вьісокой цене. С приходом на предприятие бандьі Фирташа , сотрудничество бьіло свернуто японцами из-за коррупционной схемьі с офшорной фирмой-прокладкой . Стоит возобновить работу , предварительно убрав воровскую команду с предприятия.
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Думаю, що вона хотіла шокувати імператорську сім'ю Сотрудничество с Японией чрезвычайно важно для реализации масштабных реформ в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5113
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та не... ленказеленская - дама порядочная и суши на вилку натыкает, манерно отставив мизинчик правой руки, удерживающей вилку ... Вон, на фото, стоит себе рядом с клоуном во фраке, и ничего... просто дура набитая, не знакома с приличиями... вот и всё объяснение...
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А мені цікаво, жінка цього діріжора чисто фізіологічно вміє грати на піаніно?
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Что не так с деньгами , полученньіми от Японии по Киотскому протоколу? То, что их не сумели правильно использовать вороватьіе украинские чиновники , наш собственньій позор. А Тимошенко респект , за работу в интересах Украиньі!
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Опять масштабные реформы ...
Что же нам невезёт-то так ???
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Коломойський зайшов з тилу. Як розбити захист держави в судах щодо ПриватБанку

ДБР отримало дозволи вилучити документи ПриватБанку, НБУ і Мінфіну стосовно їхніх юридичних радників. Вони дуже добре захищають інтереси держави в судах щодо ПриватБанку, особливо в Лондоні.

https://nv.ua/ukr/biz/finance/yak-kolomoyskiy-namagayetsya-pidirvati-zahist-derzhavi-v-sudah-po-privatbanku-novini-ukrajini-50049271.html

Співпраця з Японією надзвичайно важлива для реалізації масштабних реформ в Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 491
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Да?) и поэтому ты с ленкой все сделали, чтоб выставить страну в идиотском свете.. . у клоуна трампушки хоть конгресс и жена нормальная, а у нас полная срака
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Табачка, спитова галузі накрились мідним тазом. Арселор виводить мільярди прибутків за кордон. Митниця перетворилась в шоблу корупціонерів за Вовіка і надходжень не дає взагалі. Річний бюджет не виконується. Японці нам допоможуть? Так, Вовік? Чи це твій дебіл Мілованов так підказує?
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