 Співпраця з Японією надзвичайно важлива для реалізації масштабних реформ в Україні, - Зеленський

Про це повідомляє пресслужба глави держави в середу вранці, передає Цензор.НЕТ.

"Співпраця з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) надзвичайно важлива для нашої країни, особливо в контексті реалізації масштабних реформ, які відбуваються нині. Нещодавно уряд схвалив план дій на наступні п'ять років. Ми справді віримо, що ця програма реалізовуватиметься не в теорії, а на практиці. Це включає розвиток людського капіталу та економіки, європейську інтеграцію та покращення безпеки й добробуту громадян України", – сказав Зеленський і додав, що реалізація цього плану дасть змогу створити в країні мільйон додаткових робочих місць.

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Глава держави повідомив, що серед пріоритетів нинішнього керівництва України – запуск ринку землі, масштабна приватизація, дерегуляція та спрощення всіх процедур з переходом на онлайн-послуги, ліквідація тіньової економіки та корупційних схем, вирішення інфраструктурних проблем, оптимізація податкової системи, швидке та всеосяжне запровадження європейських і міжнародних стандартів.

Президент подякував Агентству за надання підтримки Україні в рамках програми "Офіційна допомога розвитку".

"Цінуємо технічну допомогу Японії для підтримки демократичних інститутів, забезпечення макроекономічної стабільності та пільгового кредитування важливих інфраструктурних проектів в Україні", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що одним з яскравих результатів спільної роботи України з JICA є успішне завершення модернізації Міжнародного аеропорту "Бориспіль" коштом пільгового кредиту. При цьому Володимир Зеленський відзначив важливість реалізації другого проекту, а саме – модернізації Бортницької станції аерації. Це допоможе запобігти забрудненню навколишнього середовища та підвищити безпеку життя людей.

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"Сподіваюся, що вже найближчим часом буде підписано контракт з генеральним підрядником та з початку наступного року будуть розпочаті будівельні роботи на об’єкті", – зазначив він.

Президент повідомив про зацікавленість України у продовженні плідної співпраці з Японським агентством міжнародного співробітництва. Серед важливих перспективних інфраструктурних проектів може бути будівництво мостового переходу через річку Південний Буг у місті Миколаєві щодо вдосконалення південного транспортного коридору; підготовка проекту з переробки твердих побутових відходів.