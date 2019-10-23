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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (3317) Японія (190) ІТ-індустрія (81)

 Україна хоче створювати конкурентний IT-продукт і продавати його по всьому світу, - Зеленський на зустрічі з керівництвом Японської асоціації нової економіки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що важливо змінити ставлення до наших IT-фахівців у світі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський під час робочого візиту до Японії зустрівся з керівництвом Японської асоціації нової економіки (JANE).

Президент заявив, що ІТ-сектор є одним з найбільш динамічних у нашій країні, та розповів про плани його розвитку. Йдеться, зокрема, про вдосконалення правового поля України та системи оподаткування у галузі ІТ й розбудову національної інноваційної системи.

"Плануємо розвиток інноваційної інфраструктури шляхом відкриття бізнес-інкубаторів, акселераторів та інноваційних платформ, відкриття знакових R&D-центрів світових корпорацій, створення інноваційних чи стартап-платформ у закладах вищої освіти", – розповів Зеленський.

Японські бізнесмени зацікавилися проектом "Держава у смартфоні". Володимир Зеленський наголосив, що реформа з діджиталізації перебуває на його особистому контролі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відчуваю дружнє ставлення з вашого боку, - Зеленський на зустрічі з японськими парламентаріями

Крім того, президент заявив про прагнення України створювати конкурентний ІТ-продукт.

"У західному світі наших ІТ-фахівців сприймають як дешеву робочу силу. Для нас важливо це змінити. Ми хочемо створювати ІТ-продукт і продавати його у світі", – сказав він.

Представники асоціації розповіли Президенту України про приклади найуспішніших інноваційних проектів застосування в Японії штучного інтелекту, що вже довели ефективність у різних сферах життя. Йдеться, зокрема, про туризм, розваги та кібербезпеку.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155374
 
   
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Не знаю, но мне хочется смеяться....
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треба було обіцяти клоунський проект. IT проект не потягне.
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Звісно, що так. Але, незважаючи на відверте його нерозуміння проблеми, планку треба виставляти високо.
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Оно пытается при помощи увеличения налогов для IT-шников развить IT-сектор? Во всём мире для развития любой отрасли первое, что делали, вкладывали бабки! А его политика ведёт к тому, что все программисты свалят, при чем не по безвизу, а по рабочим визам, которые им дадут с удовольствием.
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Ну это легкий путь.Шмаркля разучит гимн Японии на пианино и рванет с хором верёвки и 95 шмарталом в турне по стране восходящего солнца.И вот в рамках этого тура они будут задвигать японцам ДВД диски с оцифрованными "Сватами". Украина хочет создавать конкурентный IT-продукт и продавать его по всему миру, - Зеленский на встрече с руководством Японской ассоциации новой экономики - Цензор.НЕТ 902
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А вот что делают японцы: просто создают продукты и продают. И им не нужен для этого Скоморох. У них есть мозги и характер, этого достаточно. Скоморохи в эту схему не вписываются.
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а какой смысл слов и выступлений Зелного Дурачка?!.. все равно в Киеве заправляет банда Каломойского которая ограбит любого инвестора, а говноканал "1+1" и медиашлюхи Бенин, расскажут населению, что инвесторы сами украли у себя имущество и деньги..
Я с ужасом думаю, что на следующих выборах 73% Зебилов проголосуют за Шария..
просто у нас в стране действует принцип "обратной селекции власти", когда население выбирает еще более худшего депутата, чем предыдущий.. и как это остановить, я не знаю..
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Отрицательная селекция необратима Україна хоче створювати конкурентний IT-продукт і продавати його по всьому світу, - Зеленський на зустрічі з керівництвом Японської асоціації нової економіки - Цензор.НЕТ 2974 .Я думал изгнание Яныка станет переломным моментом,но увы Україна хоче створювати конкурентний IT-продукт і продавати його по всьому світу, - Зеленський на зустрічі з керівництвом Японської асоціації нової економіки - Цензор.НЕТ 8049.Выбор Шмаркли это......Следующим президентом будет Кива или Добкин,ну или кто то их уровня. Україна хоче створювати конкурентний IT-продукт і продавати його по всьому світу, - Зеленський на зустрічі з керівництвом Японської асоціації нової економіки - Цензор.НЕТ 8049
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Як ЗЄля збиpаєтьcя кoнкepyвати ІТ продуктом, якщо хоче здерти з айтішників більше подaткiв? ЗЄбіл блд.
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Хочет, чтобы они туда переехали и там налоги платили...стратег... Украина хочет создавать конкурентный IT-продукт и продавать его по всему миру, - Зеленский на встрече с руководством Японской ассоциации новой экономики - Цензор.НЕТ 4071
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какой дурак... он хоть знает, кто заказывает и финансирует написание прог? для кого и для чего их вообще пишут? Хоть бы встретился с послом Японии в Украине - поинтересовался, какие отрасли ОНИ считают у нас перспективными, во что готовы вкладываться?

кааакой дурааак...
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Украина хочет создавать конкурентный IT-продукт...

Имею желание купить дом, но не имею возможности.
Имею возможность купить козу, но не имею желания».
Так выпьем же за то, чтоб наши возможности всегда совпадали с нашими желаниями!
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хотеть не вредно..)))))))))))))
он вообще нормально говорить умеет?
и его главная цель - ВЕЗДЕ опозорить украину?
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Японцы люди воспитанные - не засмеялись. Сначало ФОПщиков ИТ прибить, а потом ИТ продукт. Какой гидрант ТУПОЙ!
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Соромно. Воно їзде по світу і ганбить Україну своїм наївним дебілізмом..
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Интронизация императора - это "рабочий визит" ?
Японцы пригласили Зеленского из вежливости.
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а японцам для чего эта информация? мы хотим создавать конкурентый продукт.. уф.
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Рассказать конкуренту о предполагающей разработке продукта- дык они тебя и придушат. Японцев интересует твой проект только для заработка . Ну как дети.
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Зеленский локализирует заграничный IT-продукт и выдает его за украинский
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Зеля в Японию за магнитиками ездил
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Vinainochka‏ @Vinainochka 17 ч.17 часов назад

Україна хоче створювати конкурентний IT-продукт і продавати його по всьому світу, - Зеленський на зустрічі з керівництвом Японської асоціації нової економіки - Цензор.НЕТ 2675

Британские СМИ пишут, что приглашены офиц. люди и члены королевских семей со 180 стран. 180!!! 2000 приглашённых. И у зеленског всего 3 встречи, и те отстойные.
Это ой как много о чем говорит.
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Зєлупа не чула, що таке "культ карго", тому й, як завжди, виглядає суцільним ідіотом на тлі цивілізованих людей.
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Бляха, ну воно зелене і тупе. Да 70% наших нормальних ІТ шників давно працюють на закордоння. Даже ті , що навчались у "конторі", і ті (або звалили, або пишуть проги не виходячи з хати). Я в ауті.
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Лучшее, что может сделать государство Украина для украинской IT-отрасли - забыть что такая отрасль существует и не лезть туда своими грязными чиновничьими копытами.
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А где-то пьяная слеза скатилась на деревянную булаву "сивого гетьмана"...
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Панове. Сьогодні помітив що мій провайдер відкрив доступ до Яндекс, Вк і тд. В кого ще так?
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