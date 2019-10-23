 Україна хоче створювати конкурентний IT-продукт і продавати його по всьому світу, - Зеленський на зустрічі з керівництвом Японської асоціації нової економіки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Зеленський під час робочого візиту до Японії зустрівся з керівництвом Японської асоціації нової економіки (JANE).
Президент заявив, що ІТ-сектор є одним з найбільш динамічних у нашій країні, та розповів про плани його розвитку. Йдеться, зокрема, про вдосконалення правового поля України та системи оподаткування у галузі ІТ й розбудову національної інноваційної системи.
"Плануємо розвиток інноваційної інфраструктури шляхом відкриття бізнес-інкубаторів, акселераторів та інноваційних платформ, відкриття знакових R&D-центрів світових корпорацій, створення інноваційних чи стартап-платформ у закладах вищої освіти", – розповів Зеленський.
Японські бізнесмени зацікавилися проектом "Держава у смартфоні". Володимир Зеленський наголосив, що реформа з діджиталізації перебуває на його особистому контролі.
Крім того, президент заявив про прагнення України створювати конкурентний ІТ-продукт.
"У західному світі наших ІТ-фахівців сприймають як дешеву робочу силу. Для нас важливо це змінити. Ми хочемо створювати ІТ-продукт і продавати його у світі", – сказав він.
Представники асоціації розповіли Президенту України про приклади найуспішніших інноваційних проектів застосування в Японії штучного інтелекту, що вже довели ефективність у різних сферах життя. Йдеться, зокрема, про туризм, розваги та кібербезпеку.
Я с ужасом думаю, что на следующих выборах 73% Зебилов проголосуют за Шария..
просто у нас в стране действует принцип "обратной селекции власти", когда население выбирает еще более худшего депутата, чем предыдущий.. и как это остановить, я не знаю..
кааакой дурааак...
Имею желание купить дом, но не имею возможности.
Имею возможность купить козу, но не имею желания».
Так выпьем же за то, чтоб наши возможности всегда совпадали с нашими желаниями!
он вообще нормально говорить умеет?
и его главная цель - ВЕЗДЕ опозорить украину?
Японцы пригласили Зеленского из вежливости.
Зеленский локализирует заграничный IT-продукт и выдает его за украинский
Ройссийский айфон 7 начнут делать в Саратове - поручение губрнатора Радаева
Британские СМИ пишут, что приглашены офиц. люди и члены королевских семей со 180 стран. 180!!! 2000 приглашённых. И у зеленског всего 3 встречи, и те отстойные.
Это ой как много о чем говорит.