 ФДМУ зробив перший крок для ліквідації схеми, яка витягує з кишень українців 1 млн на день за можливість сплатити податки під час продажу нерухомості, - Загребельська

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Загребельської, проєкт наказу передбачає можливість авторизації незалежного майданчика за принципом "мовчазної згоди".

"Тобто, якщо цінним листом з описом вкладення "кандидат в майданчики" відправив протокол взаємодії вже існуючим, а ті його не підписали та нічого не відповіли протягом 7 робочих днів з моменту надсилання, то протокол вважається погодженим. Саме такі рекомендації АМКУ надавав ще минулому керівництву Фонду, але вони їх ігнорували, захищаючи "картель"", - зазначила Загребельська.

Тепер цей проєкт має пройти процедуру погодження в профільних державних органах, громадського обговорення, прийняття та "юстування". І лише після цього він набере чинності.

"Я дуже сподіваюсь, що інші державні органи, що будуть опрацьовувати проєкт, підійдуть до цього питання неупереджено та максимально оперативно його погодять, а за необхідності спільно з Фондом доопрацюють", - підкреслила Загребельська.

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"Зазначене дасть можливість вже через місяць почати процес авторизації нових незалежних майданчиків, які мають намір вийти на ринок. Та за умови їх допуску та створення реальної конкуренції на ринку, ціна "послуг" майданчиків повинна суттєво знизитись. А значить суттєво зменшити прибутки бенефіціарів схеми та відповідно фінансові можливості для подібного "лобіювання". А ми, громадяни, завдяки конкуренції будемо платити в рази меншу плату за такі "послуги" майданчикам ніж сьогодні під час продажу своєї нерухомості", - підсумувала ексдержуповноважена АМКУ.

Нагадаємо, раніше Агія Загребельська заявила, що "Слуги народу" вирішили зберегти схему з майданчиками-прокладками між державною базою ФДМУ і громадянином, які за рахунок такого "паразитування" витягують з наших кишень 1 млн грн на день.

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