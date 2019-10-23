 ФДМУ зробив перший крок для ліквідації схеми, яка витягує з кишень українців 1 млн на день за можливість сплатити податки під час продажу нерухомості, - Загребельська

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Загребельської, проєкт наказу передбачає можливість авторизації незалежного майданчика за принципом "мовчазної згоди".
"Тобто, якщо цінним листом з описом вкладення "кандидат в майданчики" відправив протокол взаємодії вже існуючим, а ті його не підписали та нічого не відповіли протягом 7 робочих днів з моменту надсилання, то протокол вважається погодженим. Саме такі рекомендації АМКУ надавав ще минулому керівництву Фонду, але вони їх ігнорували, захищаючи "картель"", - зазначила Загребельська.
Тепер цей проєкт має пройти процедуру погодження в профільних державних органах, громадського обговорення, прийняття та "юстування". І лише після цього він набере чинності.
"Я дуже сподіваюсь, що інші державні органи, що будуть опрацьовувати проєкт, підійдуть до цього питання неупереджено та максимально оперативно його погодять, а за необхідності спільно з Фондом доопрацюють", - підкреслила Загребельська.
"Зазначене дасть можливість вже через місяць почати процес авторизації нових незалежних майданчиків, які мають намір вийти на ринок. Та за умови їх допуску та створення реальної конкуренції на ринку, ціна "послуг" майданчиків повинна суттєво знизитись. А значить суттєво зменшити прибутки бенефіціарів схеми та відповідно фінансові можливості для подібного "лобіювання". А ми, громадяни, завдяки конкуренції будемо платити в рази меншу плату за такі "послуги" майданчикам ніж сьогодні під час продажу своєї нерухомості", - підсумувала ексдержуповноважена АМКУ.
Нагадаємо, раніше Агія Загребельська заявила, що "Слуги народу" вирішили зберегти схему з майданчиками-прокладками між державною базою ФДМУ і громадянином, які за рахунок такого "паразитування" витягують з наших кишень 1 млн грн на день.
Зокрема, за даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).
Виявилося, що тільки 5 членів комітету від "Слуги народу" хочуть знищити монополію Яценка. 11 "слуг народу" принципово зайняли сторону Яценка. Серед них - люди Коломойського, а саме - Дубінський і Василевська, написав у своєму блозі екснардеп Сергій Лещенко.
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Під час ухвалення бюджету на 2018 рік Рада проголосувала поправку, яка дозволила створити посередників ("електронні майданчики") між оцінщиками майна та електронною базою Фонду державного майна.
"сірий кардинал" парламентських бюджетних голосувань, депутат БПП Максим Курячий, вніс до Податкового кодексу правки, які "вмонтували" посередників у процес внесення звіту оцінки нерухомості від професійного оцінювача до єдиної центральної бази даних.
З легкої руки Курячого з'явилися перші компанії-посередники, які забезпечували доступ до електронної бази Фонду держмайна бази. Їх назвали "авторизованими електронними майданчиками".
Завдання у посередників прозаїчне: вони просто "пересилали дані" й отримували за це з кожної оцінки по кілька сотень гривень, зараз - 500-1 800 гривень.
южаніна наприклад співає в один голос с бужанським
вплоть до многоэтажки.