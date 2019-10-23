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 Політика України, Економіка
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Все про:ФДМ (80) Загребельська (54) Сенниченко Дмитро (2)

 ФДМУ зробив перший крок для ліквідації схеми, яка витягує з кишень українців 1 млн на день за можливість сплатити податки під час продажу нерухомості, - Загребельська

Новий радник керівника Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко повідомив про те, що на сайті Фонду опубліковано новий проєкт наказу про авторизацію майданчиків.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Загребельської, проєкт наказу передбачає можливість авторизації незалежного майданчика за принципом "мовчазної згоди".

"Тобто, якщо цінним листом з описом вкладення "кандидат в майданчики" відправив протокол взаємодії вже існуючим, а ті його не підписали та нічого не відповіли протягом 7 робочих днів з моменту надсилання, то протокол вважається погодженим. Саме такі рекомендації АМКУ надавав ще минулому керівництву Фонду, але вони їх ігнорували, захищаючи "картель"", - зазначила Загребельська.

Тепер цей проєкт має пройти процедуру погодження в профільних державних органах, громадського обговорення, прийняття та "юстування". І лише після цього він набере чинності.

"Я дуже сподіваюсь, що інші державні органи, що будуть опрацьовувати проєкт, підійдуть до цього питання неупереджено та максимально оперативно його погодять, а за необхідності спільно з Фондом доопрацюють", - підкреслила Загребельська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держрегулювання маржі для оптових і роздрібних продавців сигарет, яке пропонують у "СН", - це крок до знищення ринкової економіки, - Загребельська

"Зазначене дасть можливість вже через місяць почати процес авторизації нових незалежних майданчиків, які мають намір вийти на ринок. Та за умови їх допуску та створення реальної конкуренції на ринку, ціна "послуг" майданчиків повинна суттєво знизитись. А значить суттєво зменшити прибутки бенефіціарів схеми та відповідно фінансові можливості для подібного "лобіювання". А ми, громадяни, завдяки конкуренції будемо платити в рази меншу плату за такі "послуги" майданчикам ніж сьогодні під час продажу своєї нерухомості", - підсумувала ексдержуповноважена АМКУ.

Нагадаємо, раніше Агія Загребельська заявила, що "Слуги народу" вирішили зберегти схему з майданчиками-прокладками між державною базою ФДМУ і громадянином, які за рахунок такого "паразитування" витягують з наших кишень 1 млн грн на день.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд підтримав позов "Галнафти" щодо визнання недійсним рішення АМКУ про накладення на них штрафу за змову, - Загребельська

ФДМУ зробив перший крок для ліквідації схеми, яка витягує з кишень українців 1 млн на день за можливість сплатити податки під час продажу нерухомості, - Загребельська 01
ФДМУ зробив перший крок для ліквідації схеми, яка витягує з кишень українців 1 млн на день за можливість сплатити податки під час продажу нерухомості, - Загребельська 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155373
 
 
 Топ коментарі
 
А кто ответит, вернёт бабло и сядет за столько лет работы коррупционной схемы? Бенефициары же известны!
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Чому від "слуг народу" вимагають пройти детектор брехні?На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.

Зокрема, за даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

Виявилося, що тільки 5 членів комітету від "Слуги народу" хочуть знищити монополію Яценка. 11 "слуг народу" принципово зайняли сторону Яценка. Серед них - люди Коломойського, а саме - Дубінський і Василевська, написав у своєму блозі екснардеп Сергій Лещенко.
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119/
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чому, ще й досі тримаються за корито
южаніна наприклад співає в один голос с бужанським
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Чому від "слуг народу" вимагають пройти детектор брехні?На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.

Зокрема, за даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

Виявилося, що тільки 5 членів комітету від "Слуги народу" хочуть знищити монополію Яценка. 11 "слуг народу" принципово зайняли сторону Яценка. Серед них - люди Коломойського, а саме - Дубінський і Василевська, написав у своєму блозі екснардеп Сергій Лещенко.
https://24tv.ua/****************/
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схема запущена з дозволу потужного реформатора як і багато інших піднімальщика армії,мови ,віри,схем,дерибану.

Під час ухвалення бюджету на 2018 рік Рада проголосувала поправку, яка дозволила створити посередників ("електронні майданчики") між оцінщиками майна та електронною базою Фонду державного майна.

"сірий кардинал" парламентських бюджетних голосувань, депутат БПП Максим Курячий, вніс до Податкового кодексу правки, які "вмонтували" посередників у процес внесення звіту оцінки нерухомості від професійного оцінювача до єдиної центральної бази даних.

З легкої руки Курячого з'явилися перші компанії-посередники, які забезпечували доступ до електронної бази Фонду держмайна бази. Їх назвали "авторизованими електронними майданчиками".
Завдання у посередників прозаїчне: вони просто "пересилали дані" й отримували за це з кожної оцінки по кілька сотень гривень, зараз - 500-1 800 гривень.
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Якби не було, але папєрєднікі вже тут не до чого.
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чому, ще й досі тримаються за корито
южаніна наприклад співає в один голос с бужанським
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А кто ответит, вернёт бабло и сядет за столько лет работы коррупционной схемы? Бенефициары же известны!
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Наш народ мудрый придумают что новенькое,как пересичных по закону грабить. Все гос функции забрать в громады вместе с платежами и там разбираться на коротке и по свойски
вплоть до многоэтажки.
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Эту сказочку, про снижение цен при конкуренции,рынке, еще со времен перестройки 1985 года слышу .
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Не ФГИУ, а ФИГУ! Смысл тот же, а звучит лучше, надежнее.
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Как тихонечко похоронить ненужный приказ за хорошую мзду от того чиновники отлично обучены.
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