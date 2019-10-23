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 Через розпилення газового балончика в гуртожитку Львова постраждали 13 осіб: четверо підлітків у реанімації, - ОДА

Унаслідок розпилення газового балончика в гуртожитку Львова постраждали 13 осіб: 12 підлітків і один дорослий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook.

"22 жовтня, близько 22:45 у м. Львові в гуртожитку Ставропігійського вищого професійного училища на вул. Випасовій,11 внаслідок розпилення газового балончика у стані різного ступеня важкості з діагнозом: "токсична дія невстановленої речовини" у медичні заклади м. Львова госпіталізовано 13 осіб - 12 дітей у МДКЛ та 1 доросла особа в ОКЛ", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що станом на 6 ранку 23 жовтня в лікарні залишаються 7 дітей (віком 15-16 років): 4 дитини в реанімації, 3 дитини в терапевтичному відділенні. Решта постраждалих лікуються амбулаторно.

Обставини події встановлюються.

Через розпилення газового балончика в гуртожитку Львова постраждали 13 осіб: четверо підлітків у реанімації, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155371
 
 
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Дегенераты. Осталось только пистолеты продавать, чтобы эти кретины с отцовскими бегали и валили всех подряд.
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бот, маєш завдання не дати закон про зброю прийняти????????чи то може ти і бризгав??
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Mihal Titarchuk Дурнику, а ти з тих, хто просить дозволу на зброю у влади? Ти ще й на коліна стань, раб. Йди сам, доки я тебе не послав.
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це не той газовий балончик, що продається в магазинах!!! від тих в реанімацію НЕ ПОПАДЕШ! то схоже на якусь хімічну атаку!
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"Атака" звучит как то не убедительно, но то что "баллончик" не простой говорит 4 человека в реанимации.
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