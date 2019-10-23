 Через розпилення газового балончика в гуртожитку Львова постраждали 13 осіб: четверо підлітків у реанімації, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook.

"22 жовтня, близько 22:45 у м. Львові в гуртожитку Ставропігійського вищого професійного училища на вул. Випасовій,11 внаслідок розпилення газового балончика у стані різного ступеня важкості з діагнозом: "токсична дія невстановленої речовини" у медичні заклади м. Львова госпіталізовано 13 осіб - 12 дітей у МДКЛ та 1 доросла особа в ОКЛ", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що станом на 6 ранку 23 жовтня в лікарні залишаються 7 дітей (віком 15-16 років): 4 дитини в реанімації, 3 дитини в терапевтичному відділенні. Решта постраждалих лікуються амбулаторно.

Обставини події встановлюються.