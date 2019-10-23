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 Політика України
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Все про:держбюджет (238) субсидія (326)

 Збільшення обов'язкового платежу за комуналку до 20% зменшить на 1 млн кількість домогосподарств, які отримують субсидію, - Рева

У Держбюджеті-2020 на субсидії передбачено 47,63 млрд грн, що на 10,5 млрд грн менше, ніж у Держбюджеті-2019, у якому на субсидії було закладено 58 млрд грн.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ завив ексглава Мінсоцполітики Андрій Рева, коментуючи зміну Кабміном правил нарахування субсидій.

"Все як зазвичай у нової зеленої команди. Обіцяли збільшити кількість субсидіантів на 1 млн домогосподарств, а на ділі зміна відсотка обов'язкового платежу з 15% до 20% ЗМЕНШИТЬ кількість домогосподарств, які отримують субсидію, приблизно на таку ж кількість домогосподарств. Кінець епохи бідності. Натурально", - заявив ексміністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін підвищив на 5% норму витрат на компослуги для отримання субсидій

"У вашій статті є неточність. Ви пишете, що сума на субсидії в бюджеті 2019 року була 55,1 млрд грн, а в бюджеті 2020 року - 47,63 млрд, або зменшення майже на 8 млрд грн. Це не так. У бюджеті 2019 року були передбачені не 55,1 млрд грн, а 58 млрд грн. Ви не врахували, що в бюджеті 2019 року були 3 програми щодо субсидій: дві програми Мінсоцполітики на суму 55,1 млрд і ще одна програма - на тверде паливо та балонний газ на суму - 2,8 млрд грн. Ця програма - Мінфіну. У бюджеті-2020 ці три програми об'єднані в одну на суму 47,63 млрд. Таким чином, скорочення асигнувань на програму житлових субсидій та пільг не на 8 млрд, а на 10,5 млрд грн!" - додав Рева.

"І це при тому, що з 1 січня 2020 року припиняється державне регулювання ціни на природний газ для населення. Ця ціна зрівняється з ціною газу для промисловості. З 1 листопада 2019 року Коболєв підняв ціну на газ для промисловості на 20%. Як вони збираються платити людям монетизовані субсидії - це я хочу почути від #урядсамокатів#", - резюмував ексміністр Рева.

Також читайте: Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів (оновлено)

Нагадаємо, раніше Кабмін підвищив на 5% норму витрат на компослуги для отримання субсидій. Також Рада посилила контроль за виплатою субсидій і соцдопомоги.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155370
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно. Теперь же порошенко не ворует, так что эпоха бидности закинчилась. Какие субсидии? Теперь все могут платить коммуналку полностью.
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Эпоха бедности прошла!!!!

Началась эпоха НИЩЕТЫ!!!!!

Спасибо Зебилам!
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Правильно. Теперь же порошенко не ворует, так что эпоха бидности закинчилась. Какие субсидии? Теперь все могут платить коммуналку полностью.
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а что тебе не нравится? у нас декоммунизация или нет. сколько лет должны через ренту,если верить яценюку, платить за субсидиантов все остальные? заплати налоги и оплати через свою комуналку еще и потребности соседа? в транспорте заплати 8грн,потому что каждый второй льготник и меньше 8 в итоге не рентабельно. и т.п. так декоммунизация же должна заключаться не только в переименовании улиц или нет?
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Петераст, вас хоча б 0.8% залишилось?
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Эпоха бедности прошла!!!!

Началась эпоха НИЩЕТЫ!!!!!

Спасибо Зебилам!
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І все то у, що Порошенка не краде! Уряяяя!!!
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пришла власть напёрсточников которые знают, что зебилы читают только заголовки
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Теорию Надо меньше есть Гончарук внедрил в практику.
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Порошенко: ...я вам покажу, як за мене не голосувати... і це лише початок ... Увеличение обязательного платежа за коммуналку до 20% уменьшит на 1 млн количество домохозяйств, получающих субсидию, - Рева - Цензор.НЕТ 1847
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А якщо збільшити до 100% то субсидію платити взагалі не треба
зебіли слали багатіше Увеличение обязательного платежа за коммуналку до 20% уменьшит на 1 млн количество домохозяйств, получающих субсидию, - Рева - Цензор.НЕТ 5384
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И это правильно. Субсидии это кормушка.
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Идея: Если увеличить цену на газ и воду на 100% и отменить субсидии.
Можно в 3 раза больше воровать!
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Вчора приходили перевіряти лічильник газу,повідомили про нову ціну на газ яку потрібно сплачувати з 1 жовтня
6.25 грн за куб проти ревиних 8.54грн
Ви це зробили зелєбобіки
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Навіщо ти знущаєшся з альтернативно обдарованих?)))
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"И это при том, что с 1 января 2020 г. прекращается государственное регулирование цены на природный газ для населения. Эта цена сравняется с ценой газа для промышленности. С 1 ноября 2019 года Коболев поднял цену на газ для промышленности на 20%. Как они собираются платить людям монетизированную субсидии - это я хочу услышать от #урядсамокатів#", - резюмировал экс-министр Рева.Источник: https://censor.net.ua/n3155370
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https://market.censor.net.ua/

Вартість імпортного газу на кордоні з Україною в порівнянні з минулим роком знизилася з 12,5грн/м3 до 4,5грн/м3
Природно, що зменшилася його вартість і для споживачів, але за це слід дякувати не зєєєлє, а американцям та їхньому сланцевому газу.
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Цену на голубое топливо должен диктовать только рынок, пока же она сильно зарегулирована чиновниками, поэтому коммерческие поставщики не спешат выходить на газовый рынок. Об этом ТСН рассказал Владимир Шведкий, генеральный директор независимого провайдера энергии.
Но уже с начала нового года правительство перестанет влиять на цену газа для населения, и до прихода на рынок коммерческих поставщиков она наверняка увеличится.
«Произойти это должно уже от января 2020 года. Поэтому под новогоднюю елку суммы в платежках точно вырастут», - считает Шведкий.
Рост цен прогнозирует и заместитель начальника Департамента энергоэффективности НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Хабатюк: по его мнению, зимой цена будет однозначно двигаться вверх из-за роста спроса в Евросоюзе.
Пока же облгазы выторговали себе новые тарифы за транспортировку газа, которые начнут действовать с ноября. В некоторых областях стоимость перекачки вырастет вчетверо.
«В Киеве рост будет на 15%, а есть города, где в 3,5 раза. Например, в Гадяче», - сообщила Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора». Например, для винничан цена подскочит втрое. Если семья живет в частном доме и за сезон сжигает две тысячи кубов газа, то транзит каждого подорожает на две гривны: с 60 копеек до 2,5 грн за куб. За сезон семья заплатит на 4 тысячи гривен больше.
На Закарпатье тариф повысили на гривну. За две тысячи кубов семья там заплатит на две тысячи гривен больше. Меньше всего подорожание ощутят в Кременчуге. Там тариф подскочил всего на 11 копеек. Повышение выторговали себе облгазы.
В правительстве говорят, что остановить цены не в их компетенции, потому что новые тарифы были предварительно одобрены НКРЭКП (независимый регулятор на рынке энергетики и коммунальных услуг). Там объясняют такую политику старыми трубами и низкими зарплатами работников. На Киевщине, где тариф вырос вдвое, все равно жалуются, что зарабатывают мало. «Относительно тарифа - он не является достаточным. Мы вообще два с половиной года сводили концы с концами и накапливать долги», - убеждает Дмитрий Дронов, председатель правления АО «Киевоблгаз».
«Получать в бедной стране средства за распределение, формировать долги за газ перед поставщиком и удерживать английский сад - это ненормально», - считает аналитик энергорынка Николай Когут.
Как известно премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не будет вмешиваться своими административными решениями в ценообразование - в частности, это касается и энергоносителей.
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Ціни газ встановлює тільки Зеленський,правильно я кажу задрот
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Ліга сміху поповнилась двома новими командами, рнбо тренер сівоха, та хор верьовки тренер кошовий
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Там с теми субсидиями при Розенко надо ещё разобраться сколько к липким ручкам чинуш прилипало пока доходило до людей
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Ти само зрозуміло, що написало, разбіратєль Увеличение обязательного платежа за коммуналку до 20% уменьшит на 1 млн количество домохозяйств, получающих субсидию, - Рева - Цензор.НЕТ 4804
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Але доходило, а тепер навіть виходити не буде
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пані, а до чого тут збільшення до 20% від прибутків порогу отримання субсидії? Можете пояснити свою "логіку"?
Ось: людина отримувала, скажімо 1000грн. з них 150грн. платила за ком. послуги. Тепер платитиме 200грн. Де тут Розенко?
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Не вимагай неможливого- там замісь мозку соя!
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Отакої. Ні, добродію. Якраз у цієї пані мозок цілком зЄлений.
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Утім, я -- "за". З комунізмом треба закінчувати.
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Вот умнички зеленые мудозвоны, добились всё-таки своего - эпоха бедности семимильными шагами подходит к концу.
Слушайте, сколько лет цивилизованному человечеству, а всегда есть процентов 70% дебилов, которые или всё разрушают, или не дают создать нормальным, думающим, инициативным людям, которые хотят и могут тащить общество вперед. А наши идиоты теперь стараются не замечать и не признавать, что они идиоты и отрицать всё, что происходит Увеличение обязательного платежа за коммуналку до 20% уменьшит на 1 млн количество домохозяйств, получающих субсидию, - Рева - Цензор.НЕТ 4550
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Покойный чечетов сказал бы: Зебилов развели как кАтят
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Когда правительство (Коболев) поднимает цену на газ, то это называется "рыночная цена"? Так когда у нас барыги при власти?
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Домохозяйки любят "95-й" и Вовку ...вот он для них и старается... Увеличение обязательного платежа за коммуналку до 20% уменьшит на 1 млн количество домохозяйств, получающих субсидию, - Рева - Цензор.НЕТ 6711
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Если учесть ,что озвученные % вовсе не от реальных расходов ,а от т.н. "расчетных норм" ,которые сильно занижены ,и народ всегда платил вдвое больше ,теперь же жизнь станет совсем веселой.... Смеяться будем до упада....над собой!
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Молодці жиди, знають арифметику. 1млн.субсидіантів х 2000грн. = 2млрд.грн. "заощаджених" коштів кожного місяця. Якраз вистачить щоб покрити імпорт кацапської електрики для Бєні (він же принципово не буде платити митний збір) та на зелений тариф для вітряків і соляр.блях Ахметова. Жеріть і давіться ЗЕйолопи: вайна прєкратілась (на якій ви ніколи небули і голосували за ЗЕсоплю щоб взагалі не служити), свинарчуків пересажали, тарифи знизили, гасударство в смартфонє (для гіпер.тупих що навіть не здатні правильно написати заяву на роботу). Вас ішаків Зроблять ще раз, чекайте уже незабаром (скоро, уже нєдолго) .
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нужно вообще потихоньку уходить от этого позора по названием субсидия. всех кто подает на субсидию жестко проверять. когда заходишь в дом к субсидианту то сразу понимаешь нуждается ли он в помощи гос-ва или желает его нае*ать
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Был такой себе тов. Плюшкин, сейчас бы он получал субсидию, по-вашей методологии, а он помещиком и аграрным латифундистом был
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Заодно и кушать украинцы станут меньше. Ведь для ленинградского политрука Ревы это основная проблема.
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Це же закинчення эпохи БИДНОСТИ та ЗУБОЖИННЯ? Чи ще ни?

А 73% дурников!?))))))
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Все тільки-тільки починається! Не перемикайтесь(та не тікайте в інші країни), далі -цікавіше! (після невеличкої реклами)
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Розенко уже похудел. Оно понятно - у него жена молодая. А как Рева?
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Оце вже і я скажу що при лавочнику такого не було.
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