 Збільшення обов'язкового платежу за комуналку до 20% зменшить на 1 млн кількість домогосподарств, які отримують субсидію, - Рева

Про це в коментарі Цензор.НЕТ завив ексглава Мінсоцполітики Андрій Рева, коментуючи зміну Кабміном правил нарахування субсидій.
"Все як зазвичай у нової зеленої команди. Обіцяли збільшити кількість субсидіантів на 1 млн домогосподарств, а на ділі зміна відсотка обов'язкового платежу з 15% до 20% ЗМЕНШИТЬ кількість домогосподарств, які отримують субсидію, приблизно на таку ж кількість домогосподарств. Кінець епохи бідності. Натурально", - заявив ексміністр.
"У вашій статті є неточність. Ви пишете, що сума на субсидії в бюджеті 2019 року була 55,1 млрд грн, а в бюджеті 2020 року - 47,63 млрд, або зменшення майже на 8 млрд грн. Це не так. У бюджеті 2019 року були передбачені не 55,1 млрд грн, а 58 млрд грн. Ви не врахували, що в бюджеті 2019 року були 3 програми щодо субсидій: дві програми Мінсоцполітики на суму 55,1 млрд і ще одна програма - на тверде паливо та балонний газ на суму - 2,8 млрд грн. Ця програма - Мінфіну. У бюджеті-2020 ці три програми об'єднані в одну на суму 47,63 млрд. Таким чином, скорочення асигнувань на програму житлових субсидій та пільг не на 8 млрд, а на 10,5 млрд грн!" - додав Рева.
"І це при тому, що з 1 січня 2020 року припиняється державне регулювання ціни на природний газ для населення. Ця ціна зрівняється з ціною газу для промисловості. З 1 листопада 2019 року Коболєв підняв ціну на газ для промисловості на 20%. Як вони збираються платити людям монетизовані субсидії - це я хочу почути від #урядсамокатів#", - резюмував ексміністр Рева.
Нагадаємо, раніше Кабмін підвищив на 5% норму витрат на компослуги для отримання субсидій. Також Рада посилила контроль за виплатою субсидій і соцдопомоги.
Началась эпоха НИЩЕТЫ!!!!!
Спасибо Зебилам!
зебіли слали багатіше
Можно в 3 раза больше воровать!
6.25 грн за куб проти ревиних 8.54грн
Ви це зробили зелєбобіки
Поздравляю!
Вартість імпортного газу на кордоні з Україною в порівнянні з минулим роком знизилася з 12,5грн/м3 до 4,5грн/м3
Природно, що зменшилася його вартість і для споживачів, але за це слід дякувати не зєєєлє, а американцям та їхньому сланцевому газу.
Но уже с начала нового года правительство перестанет влиять на цену газа для населения, и до прихода на рынок коммерческих поставщиков она наверняка увеличится.
«Произойти это должно уже от января 2020 года. Поэтому под новогоднюю елку суммы в платежках точно вырастут», - считает Шведкий.
Рост цен прогнозирует и заместитель начальника Департамента энергоэффективности НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Хабатюк: по его мнению, зимой цена будет однозначно двигаться вверх из-за роста спроса в Евросоюзе.
Пока же облгазы выторговали себе новые тарифы за транспортировку газа, которые начнут действовать с ноября. В некоторых областях стоимость перекачки вырастет вчетверо.
«В Киеве рост будет на 15%, а есть города, где в 3,5 раза. Например, в Гадяче», - сообщила Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора». Например, для винничан цена подскочит втрое. Если семья живет в частном доме и за сезон сжигает две тысячи кубов газа, то транзит каждого подорожает на две гривны: с 60 копеек до 2,5 грн за куб. За сезон семья заплатит на 4 тысячи гривен больше.
На Закарпатье тариф повысили на гривну. За две тысячи кубов семья там заплатит на две тысячи гривен больше. Меньше всего подорожание ощутят в Кременчуге. Там тариф подскочил всего на 11 копеек. Повышение выторговали себе облгазы.
В правительстве говорят, что остановить цены не в их компетенции, потому что новые тарифы были предварительно одобрены НКРЭКП (независимый регулятор на рынке энергетики и коммунальных услуг). Там объясняют такую политику старыми трубами и низкими зарплатами работников. На Киевщине, где тариф вырос вдвое, все равно жалуются, что зарабатывают мало. «Относительно тарифа - он не является достаточным. Мы вообще два с половиной года сводили концы с концами и накапливать долги», - убеждает Дмитрий Дронов, председатель правления АО «Киевоблгаз».
«Получать в бедной стране средства за распределение, формировать долги за газ перед поставщиком и удерживать английский сад - это ненормально», - считает аналитик энергорынка Николай Когут.
Как известно премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не будет вмешиваться своими административными решениями в ценообразование - в частности, это касается и энергоносителей.
Ось: людина отримувала, скажімо 1000грн. з них 150грн. платила за ком. послуги. Тепер платитиме 200грн. Де тут Розенко?
Слушайте, сколько лет цивилизованному человечеству, а всегда есть процентов 70% дебилов, которые или всё разрушают, или не дают создать нормальным, думающим, инициативным людям, которые хотят и могут тащить общество вперед. А наши идиоты теперь стараются не замечать и не признавать, что они идиоты и отрицать всё, что происходит
А 73% дурников!?))))))