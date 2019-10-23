 Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Впродовж останніх 10 років виробництво легального харчового спирту в Україні скоротилось у чотири рази. Водночас частка тіньового обороту харчового спирту зросла з 10% у 2007-му до 55% від загального споживання харчового спирту у країні у 2019 році. Тож цей проєкт закону покликаний скасувати державну монополію на виробництво спирту та сприяти детінізації ринку спирту й лікеро-горілчаної продукції", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, документом з 1 січня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту.
Згідно із законопроєктом, передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми власності здійснювати провадження діяльності з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії.
Оптова торгівля на території України харчовим спиртом здійснюється за наявності ліцензії.
"Оптову торгівлю етиловим спиртом для медичних та ветеринарних цілей можуть здійснювати заклади охорони здоров'я та суб'єкти господарювання (організації) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності за наявності ліцензії. Порядок ведення реєстру зазначених закладів встановлює Кабінет Міністрів України", - зазначає пресслужба глави держави.
Також проєкт закону запроваджує повну лібералізацію експорту спирту з України.
Так, згідно з документом, експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюють суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на виробництво.
Крім того, з метою захисту вітчизняного товаровиробника законопроєктом передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом Міністрів України державні підприємства.
"Очікується, що ухвалення документа забезпечить становлення в Україні цивілізованого конкурентного ринку спирту та лікеро-горілчаних виробів", - підсумували в пресслужбі президента.
Напомню, что Коломойский публично обозвал министра экономики "дебилом", а министра культуры Бородянского "подонком" и потребовал их отставки, за то, что им не понравилась заказанная Коломойским песня 95 квартала про "хату Гонтаревой".
В ответ министры согласились, помахали хвостом и преданно посмотрели в глаза.
Премьер-министр Гончарук и всенародный презЕдент Зеленский продолжают делать вид, что ничего не произошло.
У народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Ткаченко нашли незадекларированную виллу в заповедной зоне Киева.
Экс-директор холдинга "1+1", народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко проживает на вилле в заповедной зоне Киева на Трухановом острове. Об этом сообщает блогер Ярослав Бондаренко в видео на своем YouTube канале.
По информации блогера, 7 октября народный депутат от "Слуги народа", экс-гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы Киевской городской государственной администрации, но в декларации не указана вилла, расположенная на берегу Днепра в заповедной части Киева - на Трухановом острове.
"Территория находится в рекреационной зоне и перекрывает свободный проход граждан к реке Днепр, что запрещено законодательством Украины. Я подал заявление о коррупционной деятельности Александра Ткаченко в НАБУ и Нацполицию", - сказал Бондаренко.
У Ткаченко эту информацию отрицают.
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Victor Tregubov
Один из крупнейших производителей сигарет в Украине компания "JTI Украина" подала заявление в Государственную фискальную службу по возврату уплаченного акцизного налога на 350 млн гривен из-за содержащейся в законопректе №1049 нормы о фиксированной марже для продавцов сигарет.
Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе компании. По словам директора по корпоративным вопросам и коммуникациям "JTI Украина" Гинтаутас Диргела, компания во второй половине октября снизила производство на 73% по сравнению с планами.
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В 2018 году компания JTI Украина уплатила 8,35 млрд грн акцизного налога. Завод работает в Кременчуге более 20 лет и не был закрыт даже с началом российской агрессии. Для бизнеса Зеленский оказался страшнее Путина.
За п'ять років правління Зеленського борщ може стати святковою стравою.
Вы НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!)))
Песня от хора им Мотузки о том, что в магазе сигареты и водка втридорога и все думают на Валерьича будет? Ох и смешно ж будет зебильным зрителям...
Авіакомпанія Brussels Airlines прийняла рішення щодо припинення виконання рейсів, прямуючих до Києва та у зворотньому напрямку починаючи з 18 листопада 2019 року з комерційних причин.
Нагадаємо, що раніше подібне рішення про скасування своїх рейсів з/до Києва (з 3 жовтня 2019) також прийняла авіакомпанія British Airways.
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Один из крупнейших производителей сигарет в Украине, компания Japan Tobacco Inc Украина, подала заявление в Государственную фискальную службу по возврату уплаченного акцизного налога на 350 млн гривен из-за содержащейся в законопректе №1049 нормы о фиксированной марже для продавцов сигарет.
Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе компании.
"Мы отзываем 350 млн грн уплаченного акциза за принятие Верховной Радой законопроекта об установлении фиксированной торговой маржи на сигареты", - отметил директор по корпоративным вопросам и коммуникациям JTI Украина Гинтаутас Диргела.
По его словам, компания во второй половине октября снизила производство на 73% по сравнению с планами.
В 2018 году, компания уплатила в бюджет 8,35 млрд грн акцизного налога.
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Тобто, вже дві величезні табачні компанії з чотирьох, вже зупинили виробництво.
Як наслідок - ТИСЯЧІ БЕЗРОБІТНИХ, БЮДЖЕТ НЕОТРИМАЄ МІЛЬЯРДИ ГРИВЕНЬ ПОДАТКІВ.
Що, в свою чергу, призведе до невиплат пенсій, стипендій, соц. виплат, субсидій…
«Хуже нє будєт»)))
Далі буде...
Тобто, з 60 млрд грн запланованих доходів до бюджету з тютюнових виробників в 2020 році, точно до бюджету не дійде 60-70%
Тобто, 25-30 млрд грн - вже недоотримує бюджет...плюс 3000 безробітних, які теж платять податки, включаючи ПДВ. Дірка може сягнути і більшого - під 50 млрд грн.
Зєлєбобікі, то вам треба молитися, щоб не почалися массові заборгованності по зп.
Про підвищеня зарплати - просто забудьте, починайте сушити сухарі.
Ви зробили це разом!
Я вважаю - так і повинно бути.
Треба нести відповідальність за те, що робиш.
Pavlo Vovk
А когда это у нас цена на важные товары падала? Не было такого! И быть не может!