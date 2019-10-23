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 Політика України
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Все про:ВР (5930) законопроект (819) Зеленський (3317) спирт (141)

 Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП

Президент України Володимир Зеленський подає до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до закону України "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Впродовж останніх 10 років виробництво легального харчового спирту в Україні скоротилось у чотири рази. Водночас частка тіньового обороту харчового спирту зросла з 10% у 2007-му до 55% від загального споживання харчового спирту у країні у 2019 році. Тож цей проєкт закону покликаний скасувати державну монополію на виробництво спирту та сприяти детінізації ринку спирту й лікеро-горілчаної продукції", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, документом з 1 січня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту.

Згідно із законопроєктом, передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми власності здійснювати провадження діяльності з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії.

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Оптова торгівля на території України харчовим спиртом здійснюється за наявності ліцензії.

"Оптову торгівлю етиловим спиртом для медичних та ветеринарних цілей можуть здійснювати заклади охорони здоров'я та суб'єкти господарювання (організації) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності за наявності ліцензії. Порядок ведення реєстру зазначених закладів встановлює Кабінет Міністрів України", - зазначає пресслужба глави держави.

Також проєкт закону запроваджує повну лібералізацію експорту спирту з України.

Так, згідно з документом, експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюють суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на виробництво.

Крім того, з метою захисту вітчизняного товаровиробника законопроєктом передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом Міністрів України державні підприємства.

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"Очікується, що ухвалення документа забезпечить становлення в Україні цивілізованого конкурентного ринку спирту та лікеро-горілчаних виробів", - підсумували в пресслужбі президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155366
 
   
 Топ коментарі
 
Табачников уже побороли, - пора взяться за спиртовиков!
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Уря! Курить уже бросили,теперь бросим пить! Слава молодым реформаторам!
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Этот дурачек думает что если раздробить отрамль на сотню мелких ее будет легче контролировать...и количество контрофакта уменьшится..？ Он идиот...
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Игорь Д Энергетика - стратегическая отрасль? Лучше Вам не знать, в каком она состоянии находится. Живите в уверенности об "эффективных частных собственниках."
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Если вы хотели узнать, кто главный в стране, то вот вам ответ

Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП - Цензор.НЕТ 5187

Напомню, что Коломойский публично обозвал министра экономики "дебилом", а министра культуры Бородянского "подонком" и потребовал их отставки, за то, что им не понравилась заказанная Коломойским песня 95 квартала про "хату Гонтаревой".

В ответ министры согласились, помахали хвостом и преданно посмотрели в глаза.

Премьер-министр Гончарук и всенародный презЕдент Зеленский продолжают делать вид, что ничего не произошло.
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В заповедной зоне Киева нашли незадекларированную виллу "Слуги народа"

У народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Ткаченко нашли незадекларированную виллу в заповедной зоне Киева.

Экс-директор холдинга "1+1", народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко проживает на вилле в заповедной зоне Киева на Трухановом острове. Об этом сообщает блогер Ярослав Бондаренко в видео на своем YouTube канале.
По информации блогера, 7 октября народный депутат от "Слуги народа", экс-гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы Киевской городской государственной администрации, но в декларации не указана вилла, расположенная на берегу Днепра в заповедной части Киева - на Трухановом острове.

"Территория находится в рекреационной зоне и перекрывает свободный проход граждан к реке Днепр, что запрещено законодательством Украины. Я подал заявление о коррупционной деятельности Александра Ткаченко в НАБУ и Нацполицию", - сказал Бондаренко.
У Ткаченко эту информацию отрицают.
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Да то простая беседка для работы с помощниками...
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Во, это дело. Самогонный аппарат - в каждый дом !
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С 1991 г. умники все прихватизируют всяческими путями, когда предприятие в госсобственности то большая часть прибыли идёт в казну, а частное-только малая часть в виде налогов, в итоге бюдеж не пополняется в должной мере и не хватает финансирования.
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А вот и Кременчуг получает порцию #хуженебудет

Один из крупнейших производителей сигарет в Украине компания "JTI Украина" подала заявление в Государственную фискальную службу по возврату уплаченного акцизного налога на 350 млн гривен из-за содержащейся в законопректе №1049 нормы о фиксированной марже для продавцов сигарет.
Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе компании. По словам директора по корпоративным вопросам и коммуникациям "JTI Украина" Гинтаутас Диргела, компания во второй половине октября снизила производство на 73% по сравнению с планами.
источник
В 2018 году компания JTI Украина уплатила 8,35 млрд грн акцизного налога. Завод работает в Кременчуге более 20 лет и не был закрыт даже с началом российской агрессии. Для бизнеса Зеленский оказался страшнее Путина.

Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП - Цензор.НЕТ 9202
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совершенно верно, закончилась "монополька"
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Не-е-е! Она только начинается! Или продолжается (как Вам будет угодно). Только теперь командовать парадом будет Коломойский.
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можно и так. кто о чем, а вшивый про бЕню. Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП - Цензор.НЕТ 7715
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у вас порохоботовских баранов есть хоть один аргумент без бени и зедебилов? Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП - Цензор.НЕТ 3811
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про твоего Петю все бы давно забыли, еси бы он по привычке не гавал из будки.
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дык он и раньше ничего не решал для государства, только для своих офшоров.
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Ця галузь і повинна бути в монополії держави
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Кінець епохи бідності (c)

За п'ять років правління Зеленського борщ може стати святковою стравою.

Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП - Цензор.НЕТ 3763
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Пить...курить...и жрать будет Дорого!)))
Вы НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!)))
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бл,это сколько же за "маладыми литсами" подтирать придётся,когда они на КZ переедут.. Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП - Цензор.НЕТ 8335
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Херасе магарыч захотел Беня за Приват...
Песня от хора им Мотузки о том, что в магазе сигареты и водка втридорога и все думают на Валерьича будет? Ох и смешно ж будет зебильным зрителям...
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Инвесторы потянулись из Украины грустным клином ... наверное, это осень виновата)))

Авіакомпанія Brussels Airlines прийняла рішення щодо припинення виконання рейсів, прямуючих до Києва та у зворотньому напрямку починаючи з 18 листопада 2019 року з комерційних причин.
Нагадаємо, що раніше подібне рішення про скасування своїх рейсів з/до Києва (з 3 жовтня 2019) також прийняла авіакомпанія British Airways.
_________________________
Один из крупнейших производителей сигарет в Украине, компания Japan Tobacco Inc Украина, подала заявление в Государственную фискальную службу по возврату уплаченного акцизного налога на 350 млн гривен из-за содержащейся в законопректе №1049 нормы о фиксированной марже для продавцов сигарет.
Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе компании.
"Мы отзываем 350 млн грн уплаченного акциза за принятие Верховной Радой законопроекта об установлении фиксированной торговой маржи на сигареты", - отметил директор по корпоративным вопросам и коммуникациям JTI Украина Гинтаутас Диргела.
По его словам, компания во второй половине октября снизила производство на 73% по сравнению с планами.
В 2018 году, компания уплатила в бюджет 8,35 млрд грн акцизного налога.
_________________________
Тобто, вже дві величезні табачні компанії з чотирьох, вже зупинили виробництво.
Як наслідок - ТИСЯЧІ БЕЗРОБІТНИХ, БЮДЖЕТ НЕОТРИМАЄ МІЛЬЯРДИ ГРИВЕНЬ ПОДАТКІВ.
Що, в свою чергу, призведе до невиплат пенсій, стипендій, соц. виплат, субсидій…
«Хуже нє будєт»)))
Далі буде...

Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП - Цензор.НЕТ 7771

Тобто, з 60 млрд грн запланованих доходів до бюджету з тютюнових виробників в 2020 році, точно до бюджету не дійде 60-70%
Тобто, 25-30 млрд грн - вже недоотримує бюджет...плюс 3000 безробітних, які теж платять податки, включаючи ПДВ. Дірка може сягнути і більшого - під 50 млрд грн.
Зєлєбобікі, то вам треба молитися, щоб не почалися массові заборгованності по зп.
Про підвищеня зарплати - просто забудьте, починайте сушити сухарі.
Ви зробили це разом!

Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП - Цензор.НЕТ 9552

Я вважаю - так і повинно бути.
Треба нести відповідальність за те, що робиш.
Pavlo Vovk
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Хочите, щоб росли пенсії, зарплати, економіка, як за Юлі? Так Юля ж популистка.
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А я так поняла эту статью,что теперь государственой монополии на спирт и спитосодежанщие не будет ,а значит цена на всю эту продукцию упадет,конечно любителям ужраться это подарок ,только очень напоминает методы путлера,когда жизнь в стране становиться невозможной и народ начинает что то подозревать и возмущаться ,***** всегда заваливал прилавки дешевым алкоголем , спивайтесь себе с горя ,всем станет весело, не будет желания майданить ,тем более с бодуна.Зеля копирует ***** как послушный ученик.
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"Да. Да. Но нет" (с)
А когда это у нас цена на важные товары падала? Не было такого! И быть не может! Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП - Цензор.НЕТ 180
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Вообще то закон рынка ,перенасыщение товара ведет к снижению цены,ну и задавить конкурентов,я так понимаю ,государственные предпрития не выдержат конкуренции и снижения цен, самогонщики победят выпуская много и дешево., Зеля пускает государство с молотка.
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Вартість дешевого спирту - 47 грн літр при замовлені 100 літрів. Тепер почнеться Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП - Цензор.НЕТ 6137
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Пішла вода в хату ! Бий набат кароче.......
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Теперича спирт будут делать в кожному сели,абы лицензия была не сильно дорогая.В ход пойдёть и буряк и кукуруза и многое другое.Даже горючку будут делать.
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ну, так время пришло Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП - Цензор.НЕТ 1461что тут думать,взять и поделить!

Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП - Цензор.НЕТ 2438
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Неужели! Наконец то как во всём мире даже не большие фермы смогут выпускать свои ликёрчики, вина и так далее, а ужратся самогоном, кто хочет, тот всегда сможет - в каждом посёлке такие "бабки" есть...
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Действительно,какое счастье привалило!!!вот все думали что не хватает воюющей тране с дебильным президентом?Наконец то есть выход,- обилие ликерчиков и вина спасет Украину от войны , дефолта и безработицы.Жить будем не долго ,но - весело.
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З огляду всіх останніх подій, я дійшов висновку, що при владі зараз дилетанти, клоуни, прислужники Бєні і зрадники.
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производство электроинергии у алигархов,металургия у алигархов,нефте-газодобыча у алигархов,табак у алигархов,спирт у алигархов,земля у алигархов
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