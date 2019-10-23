 Кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі збільшилася, - ОБСЄ

Про це повідомляється в щоденному звіті СММ ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.
"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 240), якщо порівнювати з попередньою добою (14 вибухів)", - йдеться у звіті.
Як зазначається, більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на захід і південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).
"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 80), якщо порівнювати з попередньою добою (приблизно 30 вибухів)", - повідомили спостерігачі.
Майже половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північ і північний схід від н. п. Мар’їнка (підконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька). Більшість вибухів зафіксовано в районах між н. п. Авдіївка (підконтрольний урядові, 17 км на північ від Донецька) та н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька).
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