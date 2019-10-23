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 Суспільство
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 Кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі збільшилася, - ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували у понеділок, 21 жовтня, близько 240 вибухів у Луганській області і приблизно 80 - у Донецькій.

Про це повідомляється в щоденному звіті СММ ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 240), якщо порівнювати з попередньою добою (14 вибухів)", - йдеться у звіті.

Як зазначається, більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на захід і південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованому Донбасі помічено дві колони вантажівок із російською "гуманітаркою", - звіт ОБСЄ

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 80), якщо порівнювати з попередньою добою (приблизно 30 вибухів)", - повідомили спостерігачі.

Майже половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північ і північний схід від н. п. Мар’їнка (підконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька). Більшість вибухів зафіксовано в районах між н. п. Авдіївка (підконтрольний урядові, 17 км на північ від Донецька) та н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155365
 
 
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Как увеличилось? Зелупень грит - тишина, никаких обстрелов. ОБСЕ - порохоботы? )))
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Таки да порохоботы. Это у зебила на Банковой устойчивое перемирие а на линии фронта без перемен.
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Доложите об этом преЗеденту и Ко..........
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Ну а клоун при встрече с Штайнмайером хочет мира а можна было сказать что российкая агрессия усиливается почти каждый день погибшие,что россия именно она в этом виновна акцентировать именно на этом как это делал порох,а клоун думает если он не будет злить пуйла такими словами он не встретится,да нет вовка,ты хоть на колени встань а мира на укр условиях не будет пока пуйло не захочет,надо освобождать земли,не сдавать и куска земли, настаивать на санкциях слова подбирать россия агрессор сколько лидеров стран мира в Японии ты хоть раз сказал про войну России а не конфликт? сказал там что россия агрессор ? Чей ты президент ?не доходит никак войну Украина сама не может закончить
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Если даже эти слепоглухие это заметили, то там лютый песец. А Моника, даже используя телескопический перископ, ничего не видит. Может, ей стоит вынуть его изо рта? Ее опыт плохой помощник.
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коли гине Воїн України, та ще е поранення інших, за минулу добу((( то це не дивно що значно рогаті посилили обстріли... смерть клятой расії та путін-*****!!!!
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