 "Це ж де в людини голова, щоб на шостому році війни на уклін до ворога йти?" - Бутусов про виступ "слуги" Шевченка на російському ТБ

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Він з гордістю виклав це у фейсбуці. А на "Першому" як зазвичай ганили Україну, ганили 14 жовтня - День захисника, і тут як раз вдало Шевченко їм підмахнув. Депутат правлячої партії виправдовувався перед агресором за проведення громадських акцій в Україні. Як це буде сприйнято в Москві? "Хохли побігли здаватися". Це ж де у людини голова, щоб на шостому році війни на уклін до ворога йти, і підігравати російській пропаганді, що принижує твою власну країну. Сподіваюся, фракція СН швидко визначить свою позицію щодо колаборантської поведінки Шевченка", - резюмував журналіст.

Як повідомлялося раніше, обраний в 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі".

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