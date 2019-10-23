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Все про:пропаганда (1264) Росія (20220) ТБ (191) Бутусов Юрій (1083) Слуга народу (361) Шевченко Євген Слуга народу (1)

 "Це ж де в людини голова, щоб на шостому році війни на уклін до ворога йти?" - Бутусов про виступ "слуги" Шевченка на російському ТБ

Депутат "Слуги народу" Євген Шевченко виступив на "Першому каналі" російського ТБ і розповів, що протести в Києві 14 жовтня організували "націоналісти на замовлення", і замовників шукають правоохоронні органи.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Він з гордістю виклав це у фейсбуці. А на "Першому" як зазвичай ганили Україну, ганили 14 жовтня - День захисника, і тут як раз вдало Шевченко їм підмахнув. Депутат правлячої партії виправдовувався перед агресором за проведення громадських акцій в Україні. Як це буде сприйнято в Москві? "Хохли побігли здаватися". Це ж де у людини голова, щоб на шостому році війни на уклін до ворога йти, і підігравати російській пропаганді, що принижує твою власну країну. Сподіваюся, фракція СН швидко визначить свою позицію щодо колаборантської поведінки Шевченка", - резюмував журналіст.

Як повідомлялося раніше, обраний в 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі".

Дивіться також: Керівництво "Слуги народу" перднуло в калюжу. Сука, давайте проходити детектор, бл#дь, а то п#зданули - і в кущі, - депутат від СН Дубінський. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155364
 
   
 Топ коментарі
 
Какая неожиданность, Бенины слуги - предатели! Та ты шо...
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Вибачте Юрій, але і Ви особисто приклали руку до приходу у владу відвертих кАлоборантів.
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Заявленный Зе на выборах отзыв нардепа, уже необходим больше чем проверка на полиграфе.
Но удивительно другое, ни одна партия не хочет досрочных выборов .. Может украинцы что то не знают, или все партии не переживают за сложившуюся ситуацию в государстве .
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Всём партиям , ситуация складывающаяся в стране , пофиг . Слышно лишь СН и ЕС , остальные ( бют , Голос , Свобода , внепарламентские ) словно воды в рот набрали . Активность нулевая ,, изредка вылезут , шо то там промолвят и снова - в нору . Похоже , падение страны в прорву , их не касается . ! "Це ж де в людини голова, щоб на шостому році війни на уклін до ворога йти?" - Бутусов про виступ "слуги" Шевченка на російському ТБ - Цензор.НЕТ 5553 .
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В Батькивщине вчера увидел рыга - Николаенко, который при ВФЯ был начальником Кировоградской ОДА ,. Добавить Волынец,Тарута- у ЮВТ последний бенефис в ВР ..
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Я тихо удивляюсь , с такими фамилиями Шевченко , Руденко , и хаять Украину 😞. Это, как если бы Рабинович , начал бы прословлять фашистов😐 Хоть бы фамилию сменили или бы взяли рабочий псевдоним 😟
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Aбо прізвище міняти ,або вишиванку на касаваротку -)
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Сразу было понятно что т.н. "Слуги Народа" - это партия предателей Украины. Все уже заметили, что то, что они декларируют, в корне отличается от того, что они делают.
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Т.е. ничем не отличаются от нардепов предыдущих ВР .
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Як казала місцева елітарна і поважна допісувачка - москалики теж від ***** страждають.
Вони бідні та нещасні, браття наші, обмануті фуйлом, насправді, ******* та шанують українців, і війна ця їм непотрібна.
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