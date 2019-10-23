 "Це ж де в людини голова, щоб на шостому році війни на уклін до ворога йти?" - Бутусов про виступ "слуги" Шевченка на російському ТБ

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Він з гордістю виклав це у фейсбуці. А на "Першому" як зазвичай ганили Україну, ганили 14 жовтня - День захисника, і тут як раз вдало Шевченко їм підмахнув. Депутат правлячої партії виправдовувався перед агресором за проведення громадських акцій в Україні. Як це буде сприйнято в Москві? "Хохли побігли здаватися". Це ж де у людини голова, щоб на шостому році війни на уклін до ворога йти, і підігравати російській пропаганді, що принижує твою власну країну. Сподіваюся, фракція СН швидко визначить свою позицію щодо колаборантської поведінки Шевченка", - резюмував журналіст.
Як повідомлялося раніше, обраний в 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі".
Но удивительно другое, ни одна партия не хочет досрочных выборов .. Может украинцы что то не знают, или все партии не переживают за сложившуюся ситуацию в государстве .
Вони бідні та нещасні, браття наші, обмануті фуйлом, насправді, ******* та шанують українців, і війна ця їм непотрібна.