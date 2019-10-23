EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  2130  13
Все про:вибух (1786) граната (485) Київ (6643) смерть (3589)

 Вибух на Пушкінській у Києві розслідуватимуть як умисне вбивство

Інцидент із вибухом у центрі Києва по вулиці Пушкінській, унаслідок якого загинули дві людини, розслідуватимуть як умисне вбивство.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це повідомив начальник кримінальної поліції Києва Герман Приступа.

За його словами, поліція ініціювала кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Зараз чекають на висновки експертів.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини інциденту.

Відомо, що вибух на Пушкінській, який стався в ніч з 22-го на 23 жовтня, був спричинений гранатою. В результаті інциденту загинули двоє чоловіків. Один з них помер на місці події, інший - в кареті швидкої допомоги.

Дивіться також: Один загиблий унаслідок вибуху в Києві служив на Донбасі, інший - охоронець офісу, - поліція. ФОТОрепортаж

Одним із загиблих був ветеран війни на Сході України Віктор Дегтярьов - командир підрозділу "Купол" з позивним Сенсей. Іншим загиблим був охоронець однієї з офісних будівель, розташованої на вулиці Пушкінській. У поліції зазначили, що чоловіки сиділи на сходах і розмовляли, коли поруч вибухнула граната.

Відомо також, що дівчина, яка в момент вибуху перебувала неподалік, дістала легкі тілесні ушкодження. Її на швидкій відвезли в лікарню, проте зазначили, що її життю і здоров'ю нічого не загрожує.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155363
 
 
 Топ коментарі
 
Патріотів знищують на фронті і дома.
 показати весь коментар
 
Скорее всего в них бросили гранату.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
для того, чтобы его убить, не нужно бросать гранату в центре Киева..
 показати весь коментар
 
И как долго будет расследоваться?
Пока не выяснится что подозреваемый погиб?
 показати весь коментар
 
тут всего два (скорее всего) варианта - неосторожное обращение и умышленное убийство
(говорят, что граната была в руках у Сенсея... и это он погиб на месте....но такое поведение... не в характере и привычках этого Человека... )
 показати весь коментар
 
 
если так, то какого хера он с собой носит гранату?
или, ему все можно?
 показати весь коментар
 
Вот этого я не знаю.
Встретитесь с ним и спросите.
 показати весь коментар
 
Интересное время провождение, вечерком ковыряться в гранате.
 показати весь коментар
 
Самоубийство в расчет не принимаете?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору