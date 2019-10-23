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 Директора інтернату, якого підозрюють в експлуатації неповнолітніх у Запорізькій області, відпустили під нічний домашній арешт

Запорізький апеляційний суд призначив нічний домашній арешт директору школи-інтернату "Надія", пастору баптистської церкви, якого підозрюють у трудовій експлуатації вихованців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Судове засідання відбувалося в режимі відеоконференції. Підтримати обвинуваченого, пастора церкви Євангельських християн-баптистів, прийшли кількасот людей, які заявляють, що справу сфабриковано, а директора інтернату обмовили навмисно.

61-річного Івана Дем'яненка підозрюють у тому, що він здавав "в оренду" вихованців школи-інтернату віком від 14 до 17 років. У матеріалах слідства зазначається, що діти виконували важку роботу на приватних подвір'ях.

Кілька депутатів Запорізької обласної ради заявили, що готові взяти на поруки директора інтернату.

Запорізький апеляційний суд розглянув матеріали справи й ухвалив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 22:00 до 06:00 терміном до 9 грудня.

10 жовтня працівники Управління боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми, слідчі ГУНП в Запорізькій області із залученням спецпризначенців "КОРД", під процесуальним керівництвом прокуратури, викрили підозрюваного після отримання грошової винагороди в сумі 1000 гривень за надання 4 неповнолітніх дітей віком до 14 років, хлопчиків, сторонній особі для виконання будівельних робіт у приватному домоволодінні селища міського типу Приазовське.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під час одержання 109 тисяч відкату на Луганщині затримано чиновника ОДА та директора інтернату, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155362
 
 
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"сдавал в аренду"? так половина армии "в аренде" у офицеров и генералов! Директора интерната, которого подозревают в эксплуатации несовершеннолетних в Запорожской области, отпустили под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 2706
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Тут надо разбираться.Если дети зарабатывали свою денежку и приучались к труду -это одно.Деньги полученные пастором врядли шли на личное обогащение,они шли на на интернат или на общину.В любом случае они во благо детей.Мусора просто лютуют.
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Досить часто можновладці пропонують якісь мутні схеми очільникам дитячих інтернатів - в основному, це матеріальна допомога від закордонних фондів: "Тобі 15-20%, решта - нам". Християнські заклади, як правило, відмовляються, ще й погрожують обнародувати цю інфу - їх починають щемити.
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