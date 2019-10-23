 Відчуваю дружнє ставлення з вашого боку, - Зеленський на зустрічі з японськими парламентаріями

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

На зустрічі сторони також обговорили питання співпраці в межах реалізації інфраструктурних проєктів в Україні, а також взаємовигідних проєктів у сферах енергетики, транспорту, сільського господарства, охорони довкілля.

"Сьогодні нам потрібно модернізувати та об’єднати Україну. З цією метою наш парламент ухвалює багато законів. Наприклад, закон про концесію, адже нам треба відновити та модернізувати українську інфраструктуру: порти, залізницю, дороги, мости, дамби", – підкреслив Зеленський.

Також він зауважив, що в новому парламенті створено депутатську групу з міжпарламентських зв’язків з Японією, до складу якої входять 117 депутатів, 80 з яких, серед них співголова групи, представляють політичну партію "Слуга народу".

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Сторони обмінялися досвідом з питань подолання наслідків ядерних надзвичайних ситуацій. Зеленський відзначив ефективність діяльності українсько-японського спільного комітету з питань співробітництва у сфері поліпшення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях.

"Ми підтверджуємо свій намір продовжувати співпрацю з питань подолання наслідків аварії на АЕС "Фукусіма-1" шляхом взаємодії між нашими країнами у рамках так званого механізму "Фукусіма – Чорнобиль".

"Перспективний напрям діяльності – розробка та запровадження нових технологій утилізації радіоактивних відходів", – додав Володимир Зеленський", - додав глава української держави.

Японська сторона високо оцінила результати свого візиту до України у вересні цього року, наголосивши, що він надав нового імпульсу розвитку міжпарламентського діалогу та всього спектру співпраці між країнами.

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Зі свого боку Зеленський подякував за послідовну політику уряду і парламенту Японії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Зокрема в рамках міжнародних організацій, а також за широкомасштабну гуманітарну і фінансову допомогу з боку Японії для проведення структурних реформ.

"Високо цінуємо допомогу вашої країни для відновлення Донбасу і підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України. Відчуваю дружнє ставлення з вашого боку", - зазначив він.