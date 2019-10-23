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 Політика України
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Все про:Зеленський (3317) Японія (190) Фукусіма-1 (2)

 Відчуваю дружнє ставлення з вашого боку, - Зеленський на зустрічі з японськими парламентаріями

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою парламентської асоціації дружби "Японія-Україна" Ейсуке Морі обговорив можливості для поглиблення економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Японією.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

На зустрічі сторони також обговорили питання співпраці в межах реалізації інфраструктурних проєктів в Україні, а також взаємовигідних проєктів у сферах енергетики, транспорту, сільського господарства, охорони довкілля.

"Сьогодні нам потрібно модернізувати та об’єднати Україну. З цією метою наш парламент ухвалює багато законів. Наприклад, закон про концесію, адже нам треба відновити та модернізувати українську інфраструктуру: порти, залізницю, дороги, мости, дамби", – підкреслив Зеленський.

Також він зауважив, що в новому парламенті створено депутатську групу з міжпарламентських зв’язків з Японією, до складу якої входять 117 депутатів, 80 з яких, серед них співголова групи, представляють політичну партію "Слуга народу".

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Сторони обмінялися досвідом з питань подолання наслідків ядерних надзвичайних ситуацій. Зеленський відзначив ефективність діяльності українсько-японського спільного комітету з питань співробітництва у сфері поліпшення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях.

"Ми підтверджуємо свій намір продовжувати співпрацю з питань подолання наслідків аварії на АЕС "Фукусіма-1" шляхом взаємодії між нашими країнами у рамках так званого механізму "Фукусіма – Чорнобиль".

"Перспективний напрям діяльності – розробка та запровадження нових технологій утилізації радіоактивних відходів", – додав Володимир Зеленський", - додав глава української держави.

Японська сторона високо оцінила результати свого візиту до України у вересні цього року, наголосивши, що він надав нового імпульсу розвитку міжпарламентського діалогу та всього спектру співпраці між країнами.

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Зі свого боку Зеленський подякував за послідовну політику уряду і парламенту Японії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Зокрема в рамках міжнародних організацій, а також за широкомасштабну гуманітарну і фінансову допомогу з боку Японії для проведення структурних реформ.

"Високо цінуємо допомогу вашої країни для відновлення Донбасу і підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України. Відчуваю дружнє ставлення з вашого боку", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155360
 
 
 Топ коментарі
 
156 днів Україна без президента.
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чувствует он - где то глубоко ,глубоко моника чувствует парламентариев Японии - позор та какой - хоть бы уже молчал, шо ли))))
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Ти вже тут уклоніст? Шо там у твоїх сцикопіхотних військах, порядок?
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потеря хозяина для многих животных - очень тяжелый стресс..
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тебе не грозит - ты всегда себе хозяина найдешь.
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Порошенко у вересні 2019-го заплатив 135 млн.грн штрафів до бюджету окупантів
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чувствует он - где то глубоко ,глубоко моника чувствует парламентариев Японии - позор та какой - хоть бы уже молчал, шо ли))))
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Не стоит путать приветливость японцев (по традиции и этикету) и истиным отношением. К примеру, крымскую прокуроршу "няшу" они любят (буквально)! Чувствую дружеское отношение с вашей стороны, - Зеленский на встрече с японскими парламентариями - Цензор.НЕТ 3722


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нахрен ты сюда кацапскую пропаганду притащил?!.. фу, пилят!.. гавном завоняло!!!
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Да, клоун в Японии представляет Украину, которую он сдает уйлу….
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как говорил мой командир: "Чувствуют *ер в заднице, а устав надо ЗНАТЬ!"
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"Чувствую дружеское отношение "
моника оно и есть моника ))))
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