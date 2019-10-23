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Все про:Лисичанськ (52) водопостачання (308) ДСНС (2109) вода (295)

 У Лисичанську підключили до електромережі насосні станції: система заповнюється водою, - ДСНС

У Лисичанську підключили до електромережі насосні станції "Лисичанськводоканалу", які відключали у зв'язку із заборгованістю за спожиту електроенергію.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"22 жовтня о 16:50 у м. Лисичанськ насосні станції ЛКСП "Лисичанськводоканалу", які 18 жовтня були відключені у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію, підключено до електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що здійснюється поступове заповнення системи водою.

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Крім того, рятувальники протягом доби підвезли 170,8 куб. м. технічної води населенню та на об'єкти інфраструктури (від початку робіт - 630,3 м3 технічної води).

Як повідомлялося, Лисичанськ із 18 жовтня залишався без водопостачання через обмеження подачі електроенергії у зв'язку із заборгованістю. 22 жовтня спеціальна комісія оголосила надзвичайну ситуацію державного рівня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155353
 
 
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Це приємна новина. Без води а ні туди, а ні сюди..😃
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" Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" поставляти газ на територію ОРДЛО без урахування боргів "


Украинцы будут мерзнуть а гандония бесплатно греться


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особый статус, что поделаешь..., осталось только в Конституцию записать и все - мы им по жизни будем должны, а они нам нет, еще и рашке сдадимся и ей будем должны за то, что столько бабла потратила на войну с нами..., но ведь мир же, любой ценой....
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Гончарук видав постанову про забезпечення ОРДЛО газом на халяву мотивуючи це тим що вони бідні замерзають а всі їх борги які є і які ще будуть в майбутньому перекинути на НАК Нафтогаз це перемога так перемога.
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Так, а почему не освещают вопрос как решился финансовый вопрос и за чей счет?
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то нада по фейсбуку полазить,по форумам, там може бути відповідь.
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