 Трамп хотів від Зеленського публічної заяви про розслідування щодо Байдена і втручання України у вибори в США, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

Тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор заявляє у своїх свідченнях у Палаті представників Конгресу, що посол Сполучених Штатів у ЄС Сондланд заявив йому: підтримка України залежить від того, чи Володимир Зеленський публічно оголосить про розслідування щодо компанії Burisma, де працював син колишнього віцепрезидента США Гантер Байдена, а також про буцімто втручання у вибори у США в 2016 році з території України.

Повний текст вступного слова Вільяма Тейлора опублікувала низка американських видань, включно із The Washington Post.

Критики президента США наполягають, що він використовував затримування військової допомоги Україні, щоб підштовхнути уряд до розслідувань, які могли б зашкодити його супернику на майбутніх виборах президента - демократу Джо Байдену. Натомість у Трампа закидають, що, перебуваючи на посаді віцепрезидента, Байден домігся відставки прокурора Шокіна через буцімто його розслідування щодо Burisma, в якій працював син Байдена.

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У Трампа також бажають перевірки Києвом закидів про те, що з території України втручались у вибори президента США 2016 року. Йдеться про обставини оприлюднення в Україні інформації про отримання ексменеджером виборчої кампанії Трампа Полом Манафортом готівкових платежів від "Партії Регіонів". Надання цієї інформації НАБУ американському виданню The New York Times стало важливою віхою у повідомленнях ЗМІ та подальшому розслідуванні у США щодо буцімто зв'язків штабу Трампа із Росією.

Відповідно до тексту заяви Тейлора, у розмові із ним посол США в ЄС Сондланд повідомив, що Трамп сказав йому, що він хоче "щоб Зеленський публічно заявив, що України буде розслідувати Burisma та буцімто українське втручання у вибори у США у 2016 році".

"Посол Сондланд також заявив мені, що він усвідомлює, що раніше припустився помилки, коли заявив українським урядовцям, що проведення зустрічі у Білому домі між Зеленським та Трампом залежатиме від публічної заяви про розслідування - насправді, заявив мені посол Сондланд, "все" залежатиме від такої заяви, включно із безпековою допомогою. Він заявив, що президент Трамп хотів, щоб Зеленський "вголос і публічно" заявив, що він наказує провести такі розслідвання", - йдеться у тексті заяви Тейлора.

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Нагадаємо, восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ, які посилаються на інформатора, про те, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, щоб той почав розслідування щодо одного з основних кандидатів у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Гантера. ЗМІ також стверджували, що Трамп, щоб отримати від Зеленського бажане, затримував виділення Україні матеріальної допомоги і не давав згоди на організацію офіційного візиту Зеленського в США. У результаті США виділили Україні обіцяну допомогу, Зеленський Вашингтон поки не відвідав, зате провів переговори з Трампом у Нью-Йорку.

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Розслідування, за твердженням ЗМІ, мало торкнутися ролі Байдена в звільненні генерального прокурора України Віктора Шокіна, який вів розслідування щодо української нафтогазової компанії Burisma, в якій працював син Байдена - Гантер. Розслідування щодо Burisma стосується періоду між 2010 і 2012 роком, а Гантер Байден почав працювати в компанії в 2014 році, проте низка ЗМІ стверджує, що Шокін готувався поставити питання щодо діяльності компанії і Гантеру Байдену.

Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США на тлі скандалу, викликаного ЗМІ, опублікував скаргу інформатора, в якій той дійсно стверджує, що Трамп тиснув на Зеленського, щоб український президент почав розслідування. Інформатор заявляє, що про це йому розповіли кілька співробітників Білого дому, обізнаних із ситуацією.

Білий дім, зі свого боку, опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, в якій президент США справді просить звернути увагу на інформацію про те, що Джо Байден завадив розслідуванню щодо свого сина, проте в цій стенограмі Трамп не ставить Зеленському жодних умов.

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Значну роль в "українській справі" відіграв особистий адвокат Трампа Руді Джуліані, стверджують ЗМІ. Сам Джуліані заявляв, що він дійсно обговорював з українськими чиновниками питання розслідування, але діяв як приватна особа. Потім він визнав, що організувати зустріч з українською стороною йому допоміг спецпредставник США в Україні Курт Волкер. У результаті Волкера викликали в Конгрес, де він дав свідчення з "українського скандалу", а американські ЗМІ наприкінці вересня повідомили, що Волкер подав у відставку.

У результаті "українського скандалу" демократи в Палаті представників 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.