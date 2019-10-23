 Зеленський на зустрічі зі Штайнмаєром: Нормандський формат є ключовим для припинення агресії проти України

Сторони обговорили нинішню ситуацію на Донбасі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Досягнення миру на Донбасі та завершення кровопролиття є безумовним пріоритетом для мене та моєї команди. Щиро вдячний вам за докладені зусилля для політико-дипломатичного врегулювання війни на Донбасі, постійну увагу до питання відновлення територіальної цілісності України", – наголосив Володимир Зеленський.

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Лідери країн погодилися, що нормандський формат сьогодні є ключовим для припинення агресії проти України, і зустріч має бути проведена в найближчому майбутньому.

"Україна виконала свою частину для відновлення роботи "нормандської четвірки". Розраховуємо на проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" найближчим часом, адже всі перепони усунуті", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент запросив Франка-Вальтера Штайнмаєра відвідати Україну.