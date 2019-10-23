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Все про:Зеленський (3317) Штайнмаєр (221) нормандська четвірка (635)

 Зеленський на зустрічі зі Штайнмаєром: Нормандський формат є ключовим для припинення агресії проти України

У межах робочого візиту до Японії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Сторони обговорили нинішню ситуацію на Донбасі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Досягнення миру на Донбасі та завершення кровопролиття є безумовним пріоритетом для мене та моєї команди. Щиро вдячний вам за докладені зусилля для політико-дипломатичного врегулювання війни на Донбасі, постійну увагу до питання відновлення територіальної цілісності України", – наголосив Володимир Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це варіант плану зі здачі України", - боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Лідери країн погодилися, що нормандський формат сьогодні є ключовим для припинення агресії проти України, і зустріч має бути проведена в найближчому майбутньому.

"Україна виконала свою частину для відновлення роботи "нормандської четвірки". Розраховуємо на проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" найближчим часом, адже всі перепони усунуті", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент запросив Франка-Вальтера Штайнмаєра відвідати Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155350
 
 
 Топ коментарі
 
"Украина выполнила свою часть для возобновления работы "Нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "Нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - отметил Владимир Зеленский. не будет никакой встречи- преграды есть, ты клоун должен внести с радой изменения как хочет пуйло и опять один убитый и трое раненных за сутки опять будут усиливать орки обстрелы чтоб ты ускорился думать и на двух стульях сразу не усидеть или за Украину и унитарность или Ростов
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Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·22 окт.

Степень подчинения Макрона Пу поразительна, он как попугай требует разведения войск в Zolotoye и Petrovskjy . Oн и слов-то этих до звонка Путину не ведал. А в 17-ом размазывал Пу на пресс-конференции. Нашли какой-то ключик.
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Правда. Бо ключовим у припиненні агресії кацапів проти України є ніякі не формули, чи фор ати, а адекватна жорстка відсіч самої України , яка змусить нести кацапів невиправдано великі втрати. І іншого варіанту немає.
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Зовсім не смішно. Зєля, ти вже хоч і хреновий, але президент, а не комік.
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А що то за чувіха поруч з Штайнмайєром стоїть?😕
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На Монику похожа. То ли Зеленски, то ли Зеленская. Неважно. Главное сосёт хорошо и у всех.
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Правда. Бо ключовим у припиненні агресії кацапів проти України є ніякі не формули, чи фор ати, а адекватна жорстка відсіч самої України , яка змусить нести кацапів невиправдано великі втрати. І іншого варіанту немає.
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Он является ключевым, чтоб впихнуть часть России в под названием ДНР ЛНР в нашу страну... и потерять суверенитет...
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Наивность сопли просто убивает...🤦‍♂️
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Не наивность, он просто дебил, посмотрите на него и его окружение
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Клоуна никто в серьез не воспринимает. Лозунг дебилов "главное не стрелять" а сегодня очередной погибший, который не откосил от армии, как это сделал говнокомандующий- наркоша. Главное не стрелять ....
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"Украина выполнила свою часть для возобновления работы "Нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "Нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - отметил Владимир Зеленский. не будет никакой встречи- преграды есть, ты клоун должен внести с радой изменения как хочет пуйло и опять один убитый и трое раненных за сутки опять будут усиливать орки обстрелы чтоб ты ускорился думать и на двух стульях сразу не усидеть или за Украину и унитарность или Ростов
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Для отвлечения внимания мас они очередной дом спалят и подставят Украинский символ чтобы ноги вытирать, как с хором и вы будете ещё целую неделю обсуждать второстепенные вопросы
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Це ж не його діти там. Навіть не його родичі. А син Бені непогано грає собі в баскетбол під патронатом папші. А ви захищайте цю нечисть, вони ще хочуть вас продати в рабство кацапам за можливість тут займатися бізнесом.
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Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·22 окт.

Степень подчинения Макрона Пу поразительна, он как попугай требует разведения войск в Zolotoye и Petrovskjy . Oн и слов-то этих до звонка Путину не ведал. А в 17-ом размазывал Пу на пресс-конференции. Нашли какой-то ключик.
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Ключик это деньги и должность в Газпромме
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Все очень просто. ***** сказал что если Макрон не станет раком то теракты и желтые жилеты опять появятся в Париже.
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Просто ***** сказало, що якщо ні, то жовті желетики заполонять всю Францію і Маркон укакунявся. А треба просто показати пальцем на вихід із країни кацапам, але у них інший шлях. Всі хочуть за Україну отримати собі якісь вигоди. А шишки вам. Кацапи дуже помиляються, ніколи українці не будуть їх рабами, вони будуть їх могильщиками.
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какая встреча?? кацапы сказали, что встречаться не собираются. он совсем е б а н у т ы й!
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Ви знаєте, мені більше усього в ЗЕ вбило його шоу перед виборами. Особливо дебати на стадіоні з засцяного папірця. Воно і слова само не в змозі було казати. А закидало такі високі питання, котрих і саме не розуміло, та й не розуміє.
Команда, то певна справа, повинна бути своя, котрій довіряєш. Та, яке їхало, таке і здибало. У бездарності не може бути сильної команди, по замовчуванню.
Що далі?
Деградація суспільної більшості продовжується, тому, що вони вірують в головного бездаря.
Що далі?
Поки нічого. Буде економічний прорив в сторону ДНА. А звідти ще й постукають. Бізнес буде викатувати гроші з України, бо тут неможливо стає його вести.
Ціни побили усі рекорди передбаченості по відношенню до валюти. Валюта повільно, але впевнено росте і буде рости...
ЗЕбільня, ви ще все ж так упевненні в кінець епохи бідності?
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Я розумію ,що рак головного мозку хвороба не виліковна ,але ти всеж звернися до лікарів .
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Ключ для закінчення агрессіі проти Украіни це відхід ***** у пекло та демократизація мокшанського суспільства , а ці формати до дупи , вони як не діяли так і далі тільки бла бла бла
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сук,еще один міролюбец....
все по-накатаной пэтром тропинке.с пеньками.
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Щось ти пане плутаєш грішне з праведним. При Пороху відповідь була достойна. Майже щодня були якісь "маленькі" перемоги по знешкодженню путомадрекацапських сепарів, а зараз лише загиблі та поранені - жодної гарної новини з передової.
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нічого не плутаю.це приблизно.
давай я тобі нагадаю той та позатой рік,на ротації 25ки майже кожен день втрати від снайперів.десь 3 місяці цей ******* тривав...
достойна,*****,порохнява відповідь.
це ти плутаєш.
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тут в теме ниже "Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения и боевые травмы на Донбассе. За сутки - 24 вражеских обстрела, - штаб ОС" комменты отключены. но это даже лучше. напишу, так сказать, прямо адресату.

у Порошенко путь к победе был устлан трупами врагов, а у Зеленского телами погибших воинов Украины. может это все же разные пути?
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А как же предвыборные вопли о возобновлении Будапештского сходняка?
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"Когда я стал президентом я хотел ... , но мне сказали, что президент этого не может". Вместо многоточия можно подставить любое обещание Зе.
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НИКАКОЙ формат не поможет,если не ЗАСТАВИТЬ Путина прекратить агрессию.Уже были встречив "нормандском формате",которые так и оставили "телегу на дороге".И очень смущает,что Зеленский вбил себе в голову,что его встреча с Путиным "окончит войну".ЧТО Зеленский предложит Путину,чтобы тот "перестал стрелять"?..А ведь уверенность Зеленского и ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ПРЕДОПЛАТА для "нормандской встречи" (в виде принятия "штанов майера" ) может быть истолкована как ЗАРАНЕЕ готовая какая-то уступка Путину и ОРДЛО,могущая повлиять на то,чтобы те "просто перестали стрелять"...Но вот только ЧТО это за предложение,если предоплата для Украины была чрезмерно высокой???...И ещё настораживает "кулуарное принятие решений" командой Коломойского...ой,оговорился.Зеленского...
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Війна закінчується перемогою однієї з сторін, або, це рідко трапляється, повернення до статусу-кво на початок війни
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
Зеленский в Токио встретился со Штайнмайером. Лучше бы с Альцгеймером - этот немец, по крайней мере, никаких формул Украине не навязывал.
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"Украина выполнила свою часть для возобновления работы "Нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "Нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - отметил Владимир Зеленский.
***
х%йло не відмовиться від своїх забаганок. Тому Мінськ 2 буде виконано лише по х%йловські, або не виконано.
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В Кремле мочатся кипятком от страха перед саммитом в Нормандском формате , вьідвигают все новьіе хотелки , чтобьі сорвать встречу , а Зеленский красиво их обнуляет! "Украина вьіполнила все условия"- сказано грамотно , в нужное время и нужному человеку. Респект президенту!
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Я вважаю, що зустрічі скоро не буде, а коли відбудеться то результат ПУСТОТА. Навіть не НУЛЬ.
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Пиши уже "сферический вакуум" , сойдешь за умного...
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Та й так видно що ти зелена шмаркля, тому можеш не тискати задарма клавіатуру
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Считать нормандский формат ключевым - надо быть или идиотом или врагом Украины. И ни слова о Будапештском формате. И ни одного расследования по сдаче Крыма, Луганска и Донецка весной 2014 года...
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вЄлікій міжнародний політік Пєтік проср...в Будапештськи формат.
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"Нормандский формат является ключевым для прекращения агрессии против Украины, - Зеленский на встрече со Штайнмайером" - Помню, кто-то перед выборами распинался, что Минский формат и Нормандский формат, это фигня. Рассказывал, что будет Будапештский формат, будет брать за жопы гарантов безопасности Украины, пусть выполняют свои обещания. Даже Кучма поверил, ушёл из переговорщиков, но ему объяснили, что то всё ерунда, то были обычные предвыборные обещания и Кучма вернулся мусолить Минский формат. Пинчук, зять Кучмы, тоже поверил предвыборным обещаниям бороться с коррупцией и начал продажу активов в Украине, готовиться к переезду в Лондон, но на тайной встрече ему объяснили, что то были предвыборные обещания, он отменил распродажу активов и переезд в Лондон, будет продолжать грабить Украину.
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Нормандский формат ценен тем , что єто ступенька к Будапештскому. А Минск - пустьішка , єто правда.
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Нормандський формат - це не "ступенька", а платформа для нормандського зговору подібного до мюнхенського 1938 року!
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Вьі уж определитесь , "весьмирснами" или "ффсепропало". Истина , наверное , где-то между , но ближе к первому. Политика , єто искуство возможного.
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Ни в коем случае нельзя останавливать войну и тем более ликвидировать непризн ЛДНР ! ДА петя-раша боты?
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Нормандска четвірка - мюнхенська четвірка
Мюнхенський зговір 1938 року - номандський зговір ...? року
Невже хтось ще вірить, що подібні "четвірки" зупиняють агресію?
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Может Зеленский хоть какую то маразматическую версию озвучить почему легализация награбленного и прощение убийств убийце, заставит преступника больше не совершать преступления?
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Зеленський на зустрічі зі Штайнмаєром: Нормандський формат є ключовим для припинення агресії проти України - Цензор.НЕТ 5088
Я готов к Майдану, но заверяю - кровопролития не будет, - прохрипел истошным голосом экс- клоун продажный ...резидент ( кремлёвский) этот Иуда ЗЕбил капитулянт ... И потому что как только появятся первые признаки " Майдана" я зразу же экстренно по сценарию ЗЭКА сбегу в дружественную мене паРашу на хлеба )(уйла .И я уже своей преданностью кремлю и капитуляцией по кремлёвской формуле Швайнмайера честно заработал свои кровавые кремлёвские сребреники для Иуды и безбедное проживание в лапотной паРаше....
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Знову лізе в скандал!!! зЕлений ти хоча би по перше думав а потім відкривав свій поганий рот!!!
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дада, рассчитывай. матиматик х..ев.

А вот Путин так не думает. см. новость от 22.10 2019, 12:00

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают бессмысленным говорить сейчас о конкретных сроках созыва саммита в "нормандском формате".
"Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может. Вы знаете позицию Путина: сначала подготовка, потом саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон", - отметил Песков.
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Уже есть реакция кремля на слова Зе -Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о выполнении обязательств для возобновления работы в «нормандском формате». Об этом сообщает РИА Новости в среду, 23 октября.

«Мы не видим изменений, ведущих к подготовке саммита», - сказал Песков.

Ранее в среду Зеленский заявил в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, что Киев выполнил все условия для проведения нового саммита.
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"Зеленский на встрече со Штайнмайером: Нормандский формат является ключевым для прекращения агрессии против Украины"

В тексті жодної згадки про то хто агрессор.
Моніка Сцикліски вже сциться навіть назвати агрессора на ім'я?
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