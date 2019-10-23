 Зеленський на зустрічі зі Штайнмаєром: Нормандський формат є ключовим для припинення агресії проти України

Сторони обговорили нинішню ситуацію на Донбасі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Досягнення миру на Донбасі та завершення кровопролиття є безумовним пріоритетом для мене та моєї команди. Щиро вдячний вам за докладені зусилля для політико-дипломатичного врегулювання війни на Донбасі, постійну увагу до питання відновлення територіальної цілісності України", – наголосив Володимир Зеленський.
Лідери країн погодилися, що нормандський формат сьогодні є ключовим для припинення агресії проти України, і зустріч має бути проведена в найближчому майбутньому.
"Україна виконала свою частину для відновлення роботи "нормандської четвірки". Розраховуємо на проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" найближчим часом, адже всі перепони усунуті", – зазначив Володимир Зеленський.
Президент запросив Франка-Вальтера Штайнмаєра відвідати Україну.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·22 окт.
Степень подчинения Макрона Пу поразительна, он как попугай требует разведения войск в Zolotoye и Petrovskjy . Oн и слов-то этих до звонка Путину не ведал. А в 17-ом размазывал Пу на пресс-конференции. Нашли какой-то ключик.
Команда, то певна справа, повинна бути своя, котрій довіряєш. Та, яке їхало, таке і здибало. У бездарності не може бути сильної команди, по замовчуванню.
Що далі?
Деградація суспільної більшості продовжується, тому, що вони вірують в головного бездаря.
Що далі?
Поки нічого. Буде економічний прорив в сторону ДНА. А звідти ще й постукають. Бізнес буде викатувати гроші з України, бо тут неможливо стає його вести.
Ціни побили усі рекорди передбаченості по відношенню до валюти. Валюта повільно, але впевнено росте і буде рости...
ЗЕбільня, ви ще все ж так упевненні в кінець епохи бідності?
все по-накатаной пэтром тропинке.с пеньками.
давай я тобі нагадаю той та позатой рік,на ротації 25ки майже кожен день втрати від снайперів.десь 3 місяці цей ******* тривав...
достойна,*****,порохнява відповідь.
це ти плутаєш.
у Порошенко путь к победе был устлан трупами врагов, а у Зеленского телами погибших воинов Украины. может это все же разные пути?
Зеленский в Токио встретился со Штайнмайером. Лучше бы с Альцгеймером - этот немец, по крайней мере, никаких формул Украине не навязывал.
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х%йло не відмовиться від своїх забаганок. Тому Мінськ 2 буде виконано лише по х%йловські, або не виконано.
Мюнхенський зговір 1938 року - номандський зговір ...? року
Невже хтось ще вірить, що подібні "четвірки" зупиняють агресію?
Я готов к Майдану, но заверяю - кровопролития не будет, - прохрипел истошным голосом экс- клоун продажный ...резидент ( кремлёвский) этот Иуда ЗЕбил капитулянт ... И потому что как только появятся первые признаки " Майдана" я зразу же экстренно по сценарию ЗЭКА сбегу в дружественную мене паРашу на хлеба )(уйла .И я уже своей преданностью кремлю и капитуляцией по кремлёвской формуле Швайнмайера честно заработал свои кровавые кремлёвские сребреники для Иуды и безбедное проживание в лапотной паРаше....
А вот Путин так не думает. см. новость от 22.10 2019, 12:00
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают бессмысленным говорить сейчас о конкретных сроках созыва саммита в "нормандском формате".
"Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может. Вы знаете позицию Путина: сначала подготовка, потом саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон", - отметил Песков.
«Мы не видим изменений, ведущих к подготовке саммита», - сказал Песков.
Ранее в среду Зеленский заявил в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, что Киев выполнил все условия для проведения нового саммита.
В тексті жодної згадки про то хто агрессор.
Моніка Сцикліски вже сциться навіть назвати агрессора на ім'я?