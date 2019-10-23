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 Події, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:бойовик (3084) Сирія (1366) США (5693) Туреччина (946) Джеффрі (1)

 Через операцію Туреччини в Сирії на свободі опинилися десятки бойовиків ІД, - спецпредставник Трампа Джеффрі

Джеймс Джеффрі, спецпредставник президента Дональда Трампа щодо Сирії, заявив у вівторок про те, що "десятки" бойовиків самопроголошеної "Ісламської держави" були звільнені з місць позбавлення волі внаслідок вторгнення Туреччини в північно-східну Сирію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

"Наразі, я б сказав, десятки" - сказав Джеффрі під час слухань у Сенаті, відповідаючи на запитання сенатора-демократа Кріса Кунса про те, чи знає він, скільки "закоренілих" бойовиків "Ісламської держави" опинилися на свободі після вторгнення Туреччини. За деякими відомостями, значно більшу кількість ісламістів було випущено з в'язниць.

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Джеймс Джеффрі давав свідчення на відкритих слуханнях, які проводилися Комітетом з міжнародних відносин Сенату з приводу виведення американських військовослужбовців з північного сходу Сирії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155349
 
 
 Топ коментарі
 
"Нет лучшей участи для русского человека, чем
умереть за алавитских братьев в песках родной Сирии!" Яхта-Оля Сечина.
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Трампушка за мить просрав Сирію і 5 років боротьби з Іділом . А фулє...Лавочнік.
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Кремлевский Окурок с турецким Пашой разостуться ... потом.... привет от сбитого кацапского летчика....
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Трампушка за мить просрав Сирію і 5 років боротьби з Іділом . А фулє...Лавочнік.
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Емм... Їх же перевезли в Ірак? Бо тюрми з ІГІЛ-овцями охороняли якраз курди.
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Там було щось типу концтабору біля американської бази. Охороняли його курди і американці.
Потім американці сіли у автівки, підірвали базу і виїхали в бік Іракського кордону за наказом Трампа. Курдів вбили і бойовики ігіл втекли.
Зараз йде пошук винуватих і кажуть що то турки Через операцію Туреччини в Сирії на свободі опинилися десятки бойовиків ІД, - спецпредставник Трампа Джеффрі - Цензор.НЕТ 9648 . Хоча ті готували операцію більше року і всі про це знали.
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"Нет лучшей участи для русского человека, чем
умереть за алавитских братьев в песках родной Сирии!" Яхта-Оля Сечина.
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Кому-то же надо отрезать пацакам их пустые калганы
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На Донбассе таких боевиков тысячи и Россия их вряд ли заберёт к себе, растворяться в Украине,кто в депутаты пойдёт,а кто в 95 квартал Через операцію Туреччини в Сирії на свободі опинилися десятки бойовиків ІД, - спецпредставник Трампа Джеффрі - Цензор.НЕТ 1888
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Почему немцев осудили за нацизм, а турок весьма мало осуждают и нацистами вообще-то не считают. Но они ведь армян и греков убивали миллионами, теперь взялись за курдов. Действуют по принципу: "Если не можешь победить оппонента в споре, убей его". Говорят, что это принцип Магомета, но я Коран плохо знаю, так что нет уверенности, это действительно Магомет сформулировал, или это турецкое ноу-хау.
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Потому что был Нюрнбергский процесс где нацизм официально осудили
А по геноциду армян Штаты пока отказались признавать по политическим мотивам
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Все банки в Турецкой империи были отданы арабохаям( а не ЭрМэн=МэнУш=ПэриУш=Пэриджан-другое назв.Др.Персии со ст.в Дербенде-половина ИндоПэриджана=ОдЭрБэйДжана) и грекам.В одэрском городе Карсе арабохаи,при попустительстве российской армии,в церквях заживо сжигали одэров(азэров) в 1918г(Карская азэрская *********).Ты из ФСБ?.Вчера был клон-сайт Цензора,тоже про Турцию пел.Потом исчез. В Москве,Тбилиси,Иреване ?где эти клоны сидят и врут?
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Чому тюрму для ігіловців не збудували десь подалі від Сирії? А тепер починай все спочатку і курдська Пєшмарга вже навряд буде виконувати операції пехотинців. Ай да Трамп!
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А когда курды(в нач.20в. в Сирии по словам местных,вообще не жили) выгоняли на севере из домов ИСТИННЫХ СОЗДАТЕЛЕЙ ШАМА (а не Сирия) одэов=азэров-остатки "9 легиона ИндоПэриджанской Кавказской Империи).а не туркоман сталинское,заодно и арабов ГДЕ БЫЛ ЭТОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ?
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