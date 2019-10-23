 Через операцію Туреччини в Сирії на свободі опинилися десятки бойовиків ІД, - спецпредставник Трампа Джеффрі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".
"Наразі, я б сказав, десятки" - сказав Джеффрі під час слухань у Сенаті, відповідаючи на запитання сенатора-демократа Кріса Кунса про те, чи знає він, скільки "закоренілих" бойовиків "Ісламської держави" опинилися на свободі після вторгнення Туреччини. За деякими відомостями, значно більшу кількість ісламістів було випущено з в'язниць.
Джеймс Джеффрі давав свідчення на відкритих слуханнях, які проводилися Комітетом з міжнародних відносин Сенату з приводу виведення американських військовослужбовців з північного сходу Сирії.
Потім американці сіли у автівки, підірвали базу і виїхали в бік Іракського кордону за наказом Трампа. Курдів вбили і бойовики ігіл втекли.
Зараз йде пошук винуватих і кажуть що то турки . Хоча ті готували операцію більше року і всі про це знали.
умереть за алавитских братьев в песках родной Сирии!" Яхта-Оля Сечина.
А по геноциду армян Штаты пока отказались признавать по политическим мотивам