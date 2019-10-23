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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:нагорода (553) Польща (1969) Сенцов (810)

 "За відвагу і незламність": Сенцов отримав у Варшаві спеціальну нагороду Польської кіноакадемії. ФОТОрепортаж

Польська кіноакадемія нагородила українського режисера Олега Сенцова спеціальною нагородою - Орлом за "Відвагу і незламність".

Нагороду вручив голова Польської кіноакадемії Даріуш Яблонський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Виступаючи на церемонії, відома кінорежисерка Агнєшка Голланд зазначила, що Сенцов може й надалі розрахувати на польську кіноспільноту.

За відвагу і незламність: Сенцов отримав у Варшаві спеціальну нагороду Польської кіноакадемії 01

Посол України в Польщі Андрій Дещиця подякував кінематографістам цієї країни за підтримку, зауваживши, що без постійного нагадування про Олега Сенцова й інших українських політичних в’язнів визволити їх не вдалося б.

За відвагу і незламність: Сенцов отримав у Варшаві спеціальну нагороду Польської кіноакадемії 02

"Те, що ви робите як митці, поширюєте цю інформацію на весь світ, – дуже нам допомогло у переговорах і тиску, який, як виявляється, є результативним. Адже в результаті це привело до звільнення Олега і це показало що разом, спільно, ми можемо досягти успіху", - підкреслив Дещиця.

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За відвагу і незламність: Сенцов отримав у Варшаві спеціальну нагороду Польської кіноакадемії 03

Віцемаршалок Сейму Малгожата Кідава-Блонська зазначила, що період перебування Сенцова у в’язниці також був часом випробовувань для багатьох поляків: наскільки вони готові бути солідарними з іншими. Вона нагадала, що саме від Польської кіноакадемії у світ пішов сигнал про необхідність підтримки Сенцова та українських політв’язнів, а Сейм ухвалив спеціальну резолюцію з цього приводу.

За відвагу і незламність: Сенцов отримав у Варшаві спеціальну нагороду Польської кіноакадемії 04

Сенцов подякував за нагороду, наголосивши, що свобода є найбільшою цінністю на землі. І аби нею володіти, треба бути готовим заплатити всім, що маєш.

За відвагу і незламність: Сенцов отримав у Варшаві спеціальну нагороду Польської кіноакадемії 05
Фото: "Укрінформ"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155348
 
   
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Одужання пораненим!
Горить у пеклі москалі !!! "За отвагу и несокрушимость": Сенцов получил в Варшаве специальную награду Польской киноакадемии - Цензор.НЕТ 6956
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Це він лише виглядає на живого - живоподібний. Його слова про братерські корені Українців і мокшан свідчать, що у його тілі поселилось ФСБ.
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"Агнєшка Голланд зазначила, що Сенцов може й надалі розрахувати на польську кіноспільноту."- краще б другий "кіношедевр" допомогла зняти!
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я довольно осторожно отношусь к освобожденным рашей заключенным. помните как за Ходорковского вся прогрессивная общественность топила? а за Савченко? так ото ж...
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От і я щось підозріло ставлюся до безперервних поїздок "сеннцова". Здавалося б, пройшов такі випробовування, повернувся -- відпочинь, роздивися. Аж ні. Зразу поїздки, почесний_призЬЄн, премії. І результат: ...мишебратЬя...
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а ты посиди 5 лет на колыме..и тебя позовут и премию вручат
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Після 5-ті_лЄт_колЬІмЬІ я ніколи не назвав би кацапню братЙАмі.
А він називає. Напевне, не така вже й та страшна "колЬІма" була, якщо не дійшло.
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А что там Американская киноакадемия думает? Сроки то поджимают уже. Как там насчет "Оскара"? Непорядок! Или Трампа надо подключить?
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