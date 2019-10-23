 Один український воїн загинув, ще троє зазнали поранень і бойових травм на Донбасі. За добу - 24 ворожі обстріли, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та протитанковими керованими ракетами (ПТКР). Крім того, фіксувався вогонь ворожих снайперів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів:

- тричі неподалік Павлополя - із гранатометів, великокаліберних кулеметів і ПТКР;

- поблизу Новотроїцького - з ручних протитанкових гранатометів;

- біля Новоселівки Другої - із СПГ і великокаліберних кулеметів;

- двічі поблизу Водяного - з мінометів калібру 82 мм, станкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- біля Пищевика - з автоматичних гранатометів;

- неподалік Красногорівки - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- поблизу Мар'їнки - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 14 обстрілів:

- чотири рази неподалік Золотого - зі стрілецької зброї і гранатометів різних систем;

- тричі біля Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Південного - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- двічі в районі Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;

- двічі в районі Хутора Вільного - з підствольних та автоматичних гранатометів;

- неподалік Луганського - з великокаліберних кулеметів;

- біля Новотошківського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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"За минулу добу внаслідок обстрілу загинув один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил, двоє - зазнали поранень, а ще один – бойової травми", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли:

- поблизу Водяного на Приазов'ї - з артилерії калібру 122 мм;

- двічі поблизу Пищевика і один раз неподалік Павлополя - зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- біля Пісків - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано ворожі обстріли з автоматичних гранатометів неподалік Зайцевого і з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів поблизу Луганського.

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.



