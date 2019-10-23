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 Одна людина загинула, семеро постраждали внаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція

Поліцейські з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі Н-24, унаслідок якої одна людина загинула і семеро зазнали тілесних ушкоджень.

22 жовтня близько 22:30 на 116 км автодороги Н-24 "Благовіщенське - Миколаїв" в Арбузинському районі зіткнулися Mercedes Vito, у якому було шість осіб, і Fiat Qubo з водієм і пасажиром, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області.

Попередньо, внаслідок ДТП пасажир Fiat від тілесних ушкоджень загинув на місці. Інших учасників ДТП доставили до найближчого медичного закладу.

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Зараз на місці працюють групи реагування патрульної поліції Арбузинського та Южноукраїнського відділень поліції, слідчі та криміналісти Слідчого управління.

Одна людина загинула, семеро постраждали внаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155346
 
 
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Если произошло столкновение 2 автомобилей- это значит- что по крайней мере 1 из них ехал неправильно.
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За сегодня: 30 обстрелов. Потери: Один погибший (28 бригада), три раненых (58 бригада)
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По версии 95 квартала и Зеленского перемирие сохраняется.
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Водятлів розвелося занадто, а тут ще й туман густий, практично усю добу.
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