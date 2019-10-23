EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  22328  141
Все про:ВР (5930) пропаганда (1264) Слуга народу (361)

 Депутат від "Слуги народу" Шевченко взяв участь у телешоу російських пропагандистів, колеги по партії засудили його

Обраний у 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському Першому каналі.

Про це він сам написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Нардеп уточнив, що рішення далося йому нелегко, а метою було - "донести до громадян Російської Федерації пряму позицію українського народу і влади України щодо створення та виконання всіх умов для забезпечення миру на окупованих територіях".

Також дивіться: "Я одразу відчув, що у мене проблеми зі щелепою. Далі погано пам'ятаю", - в окупованому Сімферополі чеченець у кофті з написом "RUSSIA" побив пропагандиста Уварова. ВIДЕО

Депутат від Слуги народу Шевченко взяв участь у телешоу російських пропагандистів, колеги по партії засудили його 01

Його колега по фракції Єлизавета Богуцька в коментарях уточнила, чим озвучена позиція відрізняється від позиції ОПЗЖ. Шевченко зазначив: "Росіяни вирізали мої тези про Крим".

Також читайте: Пропагандисту Корчевникову не забороняли в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба

Депутат від Слуги народу Шевченко взяв участь у телешоу російських пропагандистів, колеги по партії засудили його 02

Коментарі іншого колеги зі "Слуги народу" Гео Лероса нардеп видалив, опонент повторив на особистій сторінці: "Депутат від СН Євген Шевченко, оскільки вирішив почистити коменти, напишу тут, з такими успіхами костюм двійку може змінювати на костюм матрьошки. І позицію на цьому смітнику викладати йому варто від себе, а ніяк не від українського народу і влади України".

Також читайте: У Гаазі збираються показати фільм російської пропагандистки, "який спростовує" результати розслідування катастрофи МН17, - ІС

Депутат від Слуги народу Шевченко взяв участь у телешоу російських пропагандистів, колеги по партії засудили його 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми не хочемо спілкуватися з російськими пропагандистами": заступник голови ОП Тимошенко повідомив, що Скабєєвій відмовили в акредитації на пресмарафон Зеленського

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155343
 
 
 Топ коментарі
 
Ждём ЗЕбилов которые нам расскажут как его Порошенко заставил насильно.
 показати весь коментар
 
Не удивлюсь, если для этого биомусора и в этот раз Порох виноват будет
 показати весь коментар
 
У моей тещи есть коза , так я с ней не разговариваю и свою позицию не доношу , а зачем если она коза ? Зачем варварам его позиция ? В чем смысл? Русские как были варвари , так и варварами остались
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
В мене вже не перший раз виникає питання - новоспечені "слуги" народу якого народу ви "слуги"???
 показати весь коментар
 
 
а как же?! ещё и за зарплатой вернется.
 показати весь коментар
 
 
Противно все это, нравится наверное этому мандату в дерьме купаться
 показати весь коментар
 
 
Нардеп уточнил, что "...решение далось нелегко..."
Действительно, человек аж измучился весь, пока договорился с владельцами ТВ-канала, что его бла-бла-бла очень дорого стоит. А сколько нервной энергии затрачено на заучивание правильных слов и сохранение умного выражения морды лица! Ну пожурили коллеги по партиии, что мало денег срубил, но ведь не отп........ли.
 показати весь коментар
 
 
«Зеленые человечки»- сказала уважаемая Ирина Геращенко и была права на 100%!
 показати весь коментар
 
 
пятая колонна из слуг народа Коломойского в действии: 26.07.19 Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ Слуцкий.
 показати весь коментар
 
 
Еще один желающий "договориться где то посередине".
 показати весь коментар
 
 
Умиляет , как тут порохоботы из трусняка выпрыгивают , по-дебильному думая , шо падения рейтинга ЗЕ-команды чем-то замедлит падения рейтинга ПЕСа ...
Но все опросы показывают, что у ЗЕ и у Пепы рейтинги падают почти одинаково ...
Бо мыслящим людям очевидно, что с января этого года рейтинг ЗЕ вырос по большей части из рейтингов Юли , Гриценко и Садавого , Ляшка , Сушко, а с другой стороны части бывших рыгоблевотных избирателей .

Что сейчас и показывает рост рейтинга больше у Юли и чуть-чуть и увы у Бойко ...

Пепа и его ПЕС это уже практически политический труп ... Его ждёт судьба НФ , НУНСа и СПУ -- партии и политики явно обманувщие своих избирателей по части коррупции .
 показати весь коментар
 
 
баба ванга Господи!да оставьте Порошенко уже в покое,не президент он уже!а насчет коррупции,где уже посадки?Порошенко величина в политике,а не моника
 показати весь коментар
 
 
о чем ты с ним говоришь? Там реббе вместо крайней плоти чуток мозга отхватил...
 показати весь коментар
 
Вы с одно стороны предлагаете оставить порошка в покое, а с другой ему тут же оды поете.
Он пока не покойник, чтобы о нем говорить "хорошо или никак".
 показати весь коментар
 
кто оды поет?у Пороха есть достижения,а приведите ка мне достижения зели
 показати весь коментар
 
 
Пепа и его ПЕС это уже практически политический труп ... Его ждёт судьба/ пророчит и блажит очередная жертва путинского пропагандона в Израиле Кедми: "Харьков - РУССКИЙ город!" Ошеломляющая ПРАВДА от Кедми! Украинцы не посмели возразить! 3 июн. 2019 г. ./Яков Кедми: Украина уверенно движется к нацистскому государству 01.02.2018
 показати весь коментар
 
 
Понимаешь, идиотина, "порохоботов" волнует не рейтинг ПЕСа, а судьба Украины, в отличии от такх болванов как ты, вся ваша ублюдочная ЗеШобла.
 показати весь коментар
 
 
жид, речь не о рейтингах, а о моей Украине...
 показати весь коментар
 
Да какие там "осуждения", если гонорар превышает все возможные репутационные потери? Смешно же! А вы тут Хор Веревки осуждаете за 30 тысяч...
 показати весь коментар
 
 
Это надо быть семи пядей во лбу, чтоб понять что рашисты оставят только то, что им выгодно. Так какого лешего лезть к ним в шоу и вообще вести с ними беседы. Они оккупанты. Разговор возможен только после возврата Крыма, Донбасса и репараций. Депутат від "Слуги народу" Шевченко взяв участь у телешоу російських пропагандистів, колеги по партії засудили його - Цензор.НЕТ 7009
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
То есть до начала агрессии россии - ты об этом не думало? Или ты было за агрессию - как и каждый петя-бот?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Вот гад пропагандировал капитуляцию непризн ЛДНР - ганьба! Да пета-рашаботы?
 показати весь коментар
 
фракция "слуг" разрешила подработать на стороне Депутат від "Слуги народу" Шевченко взяв участь у телешоу російських пропагандистів, колеги по партії засудили його - Цензор.НЕТ 3578вы еще ковтуна в "слуги" запишите он каждый день там "бьется" за Украину не щадя живота своего Депутат від "Слуги народу" Шевченко взяв участь у телешоу російських пропагандистів, колеги по партії засудили його - Цензор.НЕТ 3578
 показати весь коментар
 
 
Депутат от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов...
З його ж допису у ФБ: "Чтоби настал долгожданний мір нєобходімо ідті на компромісси и ето касаєтся двух сторон."
Ну да, ну да. "Нужна проста пєрєстать стрєлять."
Ще один слуга сусіднього народу виліз, млять.

Депутат від "Слуги народу" Шевченко взяв участь у телешоу російських пропагандистів, колеги по партії засудили його - Цензор.НЕТ 1373
 показати весь коментар
 
 
Манкурт з прізвищем "Шевченко". Такі зараз для ********** "в ціні"... Депутат від "Слуги народу" Шевченко взяв участь у телешоу російських пропагандистів, колеги по партії засудили його - Цензор.НЕТ 7205
 показати весь коментар
 
 
СН пора переименовывать с бОльшей конкретикой в СРН - Слуги Российского Народа.
 показати весь коментар
 
Нуууууу Барига тоже с Ху"ом за руку здоровался і Бутусов не возмущался почему то
 показати весь коментар
 
За руку с противником... А НЕ ЦЕЛОВАЛ В ЖОПУ ПРОПАГАНДОНОВ.
 показати весь коментар
 
А работа Липецкой фабрики в первые годы президенства не смущала? А торговля с оккупантом не смущала? А еженедельные разрешенные полеты Медведчука на Кремль не смущала?? А граждане России в правительстве и на руководящих должностях не смущали? Почему Бутусов тогда не возмущался?
 показати весь коментар
 
 
Липецкая фабрика арестована. Медведчука просила назначить Меркель. Жена Баканова уже получила Украинский паспорт? Сколько шуб партнер Медведчука Суркис ей подарил? Дружина голови зовнишньої розвідки вже отримала український паспорт? Зеленський продав свою квартиру в Москві в одному домі з Медведевим? Офшори на Кіпрі і Віргинах через які виводив гроші з привату закрив? Віллу в Криму продав?
 показати весь коментар
 
Кретин чертовый. Принимает участие в этом шабаше
 показати весь коментар
 
 
І чим далі тим буде гірше, оскільки вони вже зрозуміли що в економіці нуль якщо не мінус, єдине чим вони можуть прославитися це "зупинити війну" капітулювати, і взяти на утримання окупаційні війська в Лугандоні.
 показати весь коментар
 
Таке враження, в ЗеКо_манді почались серйозні змагання за звання найбільш токсичного члена, максимально наближенного до кремлівського пуйла. Від них вже так і не почуєш, що кремль і пуйло вороги, в вороги записані "майданутиє", їх імена чуємо кожного дня, та тут не про це. Безумовно, Євгеній Шевченко зробив свою заявку на звання токсичного, але є більш сильні кандидати в чемпіони по токсичності. Скажімо Богдан. Таким його вважають в Європі. Так віцепрезидент комітету Асоціації "Україна - ЄС", депутат Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель вважає дуже небезпечним голову Офісу президента України Андрія Богдана.Про це вона сказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Я сумніваюся в цілому в оточенні президента Зеленського, в якій мірі президент Зеленський правильно поінформований. Особливу проблему я бачу в пані Богдані, бо він дуже небезпечний", - заявила фон Крамон-Таубадель.
"Як українці, як ми, європейці, можемо довіряти тому, хто приєднався до колишнього прем'єр-міністра Азарова під час переговорів у Росії в кінці листопада 2013 роки? Тому, хто не відчував моральної необхідності піти у відставку з урядового поста в світлі прийняття "законів про диктатуру" на початку 2014 року, а потім зі смертями Майдану?", - зазначила вона.
"Часто ми чуємо, що він професіонал, і тому він потрібен президенту Зеленському. Але він професіонал без морального компаса. І професіонал старого режиму. Як може президент Зеленський побудувати нову Україну з професіоналами старого режиму? Містер Богдан небезпечний", - заявила фон Крамон-Таубадель і підтвердила, що йдеться про відносини України й ЄС.
За словами євродепутата, "це дуже неприємно і матиме наслідки".
"Я була досить наївною. Я думала, що Зеленський - нова фігура, але ні. Сам по собі - так, але не люди, які за ним стоять. Можливо, деякі з його компаній, 95 Кварталу, і є професіоналами, здатними швидко адаптуватися. Те, що вони можуть зробити, так це вчитися і надавати йому (Зеленському) інформацію. Але до тих пір, доки Богдан є найважливішою фігурою в його офісі, іншим буде дуже важко", - сказала фон Крамон-Таубадель.
Вона хотіла б, щоб Богдан пішов із посади.
"Це, звісно, нереально, але донори і західні партнери усвідомили, що Богдан небезпечний, у нього свій порядок денний, ви не знаєте, на кого він працює, не знаєте, які його наміри і якого роду законопроекти він буде подавати", - сказала євродепутатка.
"Перед лицем цих ризиків абсолютно очевидно, наскільки Україні потрібен український парламент, який працює ефективно і усвідомлено на основі реальних демократичних процедур. Ось чого не вистачає в парламенті, що працює в турбо-режимі", - додала фон Крамон-Таубадель. https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/22/7229716/
 показати весь коментар
 
Если у тебя фамилия Шевченко,это еще не значит что ты Шевченко.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору