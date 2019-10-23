 Депутат від "Слуги народу" Шевченко взяв участь у телешоу російських пропагандистів, колеги по партії засудили його

Про це він сам написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Нардеп уточнив, що рішення далося йому нелегко, а метою було - "донести до громадян Російської Федерації пряму позицію українського народу і влади України щодо створення та виконання всіх умов для забезпечення миру на окупованих територіях".
Його колега по фракції Єлизавета Богуцька в коментарях уточнила, чим озвучена позиція відрізняється від позиції ОПЗЖ. Шевченко зазначив: "Росіяни вирізали мої тези про Крим".
Коментарі іншого колеги зі "Слуги народу" Гео Лероса нардеп видалив, опонент повторив на особистій сторінці: "Депутат від СН Євген Шевченко, оскільки вирішив почистити коменти, напишу тут, з такими успіхами костюм двійку може змінювати на костюм матрьошки. І позицію на цьому смітнику викладати йому варто від себе, а ніяк не від українського народу і влади України".
Действительно, человек аж измучился весь, пока договорился с владельцами ТВ-канала, что его бла-бла-бла очень дорого стоит. А сколько нервной энергии затрачено на заучивание правильных слов и сохранение умного выражения морды лица! Ну пожурили коллеги по партиии, что мало денег срубил, но ведь не отп........ли.
Но все опросы показывают, что у ЗЕ и у Пепы рейтинги падают почти одинаково ...
Бо мыслящим людям очевидно, что с января этого года рейтинг ЗЕ вырос по большей части из рейтингов Юли , Гриценко и Садавого , Ляшка , Сушко, а с другой стороны части бывших рыгоблевотных избирателей .
Что сейчас и показывает рост рейтинга больше у Юли и чуть-чуть и увы у Бойко ...
Пепа и его ПЕС это уже практически политический труп ... Его ждёт судьба НФ , НУНСа и СПУ -- партии и политики явно обманувщие своих избирателей по части коррупции .
Он пока не покойник, чтобы о нем говорить "хорошо или никак".
З його ж допису у ФБ: "Чтоби настал долгожданний мір нєобходімо ідті на компромісси и ето касаєтся двух сторон."
Ну да, ну да. "Нужна проста пєрєстать стрєлять."
Ще один слуга сусіднього народу виліз, млять.
"Я сумніваюся в цілому в оточенні президента Зеленського, в якій мірі президент Зеленський правильно поінформований. Особливу проблему я бачу в пані Богдані, бо він дуже небезпечний", - заявила фон Крамон-Таубадель.
"Як українці, як ми, європейці, можемо довіряти тому, хто приєднався до колишнього прем'єр-міністра Азарова під час переговорів у Росії в кінці листопада 2013 роки? Тому, хто не відчував моральної необхідності піти у відставку з урядового поста в світлі прийняття "законів про диктатуру" на початку 2014 року, а потім зі смертями Майдану?", - зазначила вона.
"Часто ми чуємо, що він професіонал, і тому він потрібен президенту Зеленському. Але він професіонал без морального компаса. І професіонал старого режиму. Як може президент Зеленський побудувати нову Україну з професіоналами старого режиму? Містер Богдан небезпечний", - заявила фон Крамон-Таубадель і підтвердила, що йдеться про відносини України й ЄС.
За словами євродепутата, "це дуже неприємно і матиме наслідки".
"Я була досить наївною. Я думала, що Зеленський - нова фігура, але ні. Сам по собі - так, але не люди, які за ним стоять. Можливо, деякі з його компаній, 95 Кварталу, і є професіоналами, здатними швидко адаптуватися. Те, що вони можуть зробити, так це вчитися і надавати йому (Зеленському) інформацію. Але до тих пір, доки Богдан є найважливішою фігурою в його офісі, іншим буде дуже важко", - сказала фон Крамон-Таубадель.
Вона хотіла б, щоб Богдан пішов із посади.
"Це, звісно, нереально, але донори і західні партнери усвідомили, що Богдан небезпечний, у нього свій порядок денний, ви не знаєте, на кого він працює, не знаєте, які його наміри і якого роду законопроекти він буде подавати", - сказала євродепутатка.
"Перед лицем цих ризиків абсолютно очевидно, наскільки Україні потрібен український парламент, який працює ефективно і усвідомлено на основі реальних демократичних процедур. Ось чого не вистачає в парламенті, що працює в турбо-режимі", - додала фон Крамон-Таубадель. https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/22/7229716/