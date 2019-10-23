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 Суспільство
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Все про:журналістика (884) Асєєв (12)

 Асєєва потрібно негайно звільнити і дозволити повернутися на підконтрольну Києву територію, - CPJ

Комітет захисту журналістів (CPJ) засудив оголошений терористами "ДНР" "вирок" журналісту Станіславу Асєєву.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Станіслав Асєєв не є ані шпигуном, ані екстремістом. Він є журналістом, який подавав рідкісний погляд на життя простих людей у зоні, що контролюється підтримуваними Росією сепаратистами. Так званий суд, який засудив Асєєва, не є законним; його слід негайно звільнити і дозволити повернутися на підконтрольну Києву територію", – заявила координаторка програми CPJ у Європі та Центральній Азії Гульноза Саїд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейська асоціація журналістів зажадала звільнення Асєєва

Нагадаємо, підтримувані Росією терористи угруповання "ДНР" на своїх ресурсах 22 жовтня повідомили про засудження так званою "прокуратурою ДНР" до 15 років ув'язнення Станіслава Асєєва.

З вимогами звільнити Асєєва після оголошення "вироку" вже виступили Радіо Свобода, МЗС України, посольство США в Україні, журналістські організації в Україні та світі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155341
 
 
 Топ коментарі
 
А что на ето скажет ОБСЕ которое контролирует окупированную территорию? Ну кто там еще хочет поехать в дыныры провести выборы под контролем ОБСЕ?
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а обсе следит за порядком - беспорядки и нарушения закона их не интересуют.
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...Пусть вся фракция Слуги Народа во главе с Главным 73%процентов выборцив, едут ДнрЛнр зоопарк и проводят выборы...агитируют....поставят агитационные палатки...убеждают моторыл.....а мы посмотрим на результат...
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Зараз бібізяни злякаються і віддадуть його.))
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А что на ето скажет ОБСЕ которое контролирует окупированную территорию? Ну кто там еще хочет поехать в дыныры провести выборы под контролем ОБСЕ?
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а обсе следит за порядком - беспорядки и нарушения закона их не интересуют.
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...Пусть вся фракция Слуги Народа во главе с Главным 73%процентов выборцив, едут ДнрЛнр зоопарк и проводят выборы...агитируют....поставят агитационные палатки...убеждают моторыл.....а мы посмотрим на результат...
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А ведь так и будет! Посунут туда с распростёртыми губёхами, Пухи с Пасечками и растают! Пуха в президенты, Ахметку в губернаторы и все довольны. А Хло, как обычно, выставят главным миротворцом.
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Судя по внешнему виду, он явно десантник.
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И к кому этот призыв? "Суд" дыныры должен признать себя незаконным?! Они скорее весь мир сочтут незаконным!
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Нові політв'язні для тиску на Україну, замкнуте коло.
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Якби ж то. Цей Асєєв -- ФСБ-івський аґент. Щось на кшталт "надя_2.0".
Але через весь цей рейвах ще обміняють його на якогось цінного для кацапні в'язня, а дурні хохли ще й квартиру в Києві нададуть Асєєву
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