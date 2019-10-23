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 Суспільство
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Все про:меморіальна дошка (93) Донецька область (2328)

 Меморіальну дошку проукраїнському активісту Валерію Салу, вбитому в 2014-му, відкрили на Донеччині

У школі села Шандриголове Донецької області відкрили меморіальну дошку Валерію Салу, проукраїнському активісту, вбитому найманцями "ДНР" 7 травня 2014 року.

Про це повідомляє кореспондент hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомив заступник голови відокремленого підрозділу ГО "Честь маю" Віктор Зайцев, який був ініціатором встановлення меморіальної дошки, Валерія вбили за проукраїнську діяльність. Зокрема, він допомагав ЗСУ і передавав дані про терористів "ДНР" українським спецслужбам.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155340
 
 
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Схиляю голову. Справжній Українець..
Дуже важко втрачати таких Громадян..
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Обставини загибелі: 7 травня 2014 року близько 19.00 четверо озброєних чоловіків у камуфляжній формі, прибувши на автомобілі, увірвалися на територію приватного домоволодіння по пров. Совєтський, 11 в с. Шандриголове, здійснили для залякування кілька пострілів з автомата в повітря, після чого посадили В.Сала в його ж автомобіль «Hundai H200» і повезли в напрямку лісосмуги.
Наступного дня, 8 травня, близько 13.00, на відстані 500 м від адміністративного кордону між Луганською і Харківською областями, у лісосмузі с. Петрівське (нині - с. Греківка) Макіївської селищної ради Кремінського району (т.зв. Греківський ліс) на Луганщині, харківські міліціонери виявили спалений автомобіль «Hundai H200», а всередині - обгорілий труп, в якому рідні опізнали викраденого напередодні В.Сала. Було відкрито кримінальну справу, а слідство встановило особи викрадачів - бойовиків із місцевих мешканців тодішнього Краснолиманського району.
Сімейний стан: Залишились мати, дружина та донька.
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