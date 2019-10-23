 Меморіальну дошку проукраїнському активісту Валерію Салу, вбитому в 2014-му, відкрили на Донеччині

Про це повідомляє кореспондент hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомив заступник голови відокремленого підрозділу ГО "Честь маю" Віктор Зайцев, який був ініціатором встановлення меморіальної дошки, Валерія вбили за проукраїнську діяльність. Зокрема, він допомагав ЗСУ і передавав дані про терористів "ДНР" українським спецслужбам.

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