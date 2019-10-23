 Меморіальну дошку проукраїнському активісту Валерію Салу, вбитому в 2014-му, відкрили на Донеччині

Про це повідомляє кореспондент hromadske, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомив заступник голови відокремленого підрозділу ГО "Честь маю" Віктор Зайцев, який був ініціатором встановлення меморіальної дошки, Валерія вбили за проукраїнську діяльність. Зокрема, він допомагав ЗСУ і передавав дані про терористів "ДНР" українським спецслужбам.
Дуже важко втрачати таких Громадян..
Наступного дня, 8 травня, близько 13.00, на відстані 500 м від адміністративного кордону між Луганською і Харківською областями, у лісосмузі с. Петрівське (нині - с. Греківка) Макіївської селищної ради Кремінського району (т.зв. Греківський ліс) на Луганщині, харківські міліціонери виявили спалений автомобіль «Hundai H200», а всередині - обгорілий труп, в якому рідні опізнали викраденого напередодні В.Сала. Було відкрито кримінальну справу, а слідство встановило особи викрадачів - бойовиків із місцевих мешканців тодішнього Краснолиманського району.
Сімейний стан: Залишились мати, дружина та донька.