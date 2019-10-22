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Все про:граната (485) Київ (6643)

 У центрі Києва на вулиці Пушкінській вибухнула граната - є загиблі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 22 жовтня в центрі Києва стався вибух. За попередніми даними, на вулиці Пушкінській вибухнула граната. Повідомляється про двох загиблих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київ Оперативний у фейсбуці.

"Серйозний вибух щойно стався в центрі міста - за попередньою інформацією, на вулиці Пушкінській внаслідок вибуху (дехто каже, що здетонувала граната) загинуло двоє людей", - наголошується в повідомленні.

Вартові еспресо зазначають: "В центрі Києва на вулиці Пушкінській, від вибуху невідомого вибухового пристрою загинули двоє чоловіків. Жінка, яка перебувала неподалік у кафе, зазнала поранення і була госпіталізована. На місці працюють криміналісти. За словами свідків, один із загиблих чоловіків - охоронець офісу, який розташовано поруч. Удвох з іншим чоловіком вони сиділи на вході в будинок, як раптом щось вибухнуло в одного в руках".

У центрі Києва на вулиці Пушкінській вибухнула граната - є загиблі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155339
 
   
 Топ коментарі
 
Може там зостанеться? У придворному театрі?
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Сводки були коли при порошенкові в центрі Києва підривали в машинах журналістів,контрозвідників та добровольців.А це самопідрив через дебільність
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Може ПеПа лишиться в Рошені і не буде з себе клеіти великого гетьмана? Свиня не може бути Гетьманом - для стецьків це занадто складно?
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Мало зряплаты у мужиков - вот и пыталдись разобрать, наверное, дабы на металл сдать да пивком побаловаться.
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а куда как говорится смотрит президент,по сообщениям Киев ,напоминает сводки с проведения ООС
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а он смотрит в Японии как взошел на престол амператор Нарухито
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Може там зостанеться? У придворному театрі?
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Може ПеПа лишиться в Рошені і не буде з себе клеіти великого гетьмана? Свиня не може бути Гетьманом - для стецьків це занадто складно?
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Неукраїнець нехрещений також не може бути гетьманом, якщо що. Хмельницький, Гонта і Залізняк в могилах перевертаються зараз мабуть...
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Сводки були коли при порошенкові в центрі Києва підривали в машинах журналістів,контрозвідників та добровольців.А це самопідрив через дебільність
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преЗЕдент зараз дивиться в піалу з саке. Піть, ілі нє піть.
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Я харашо знаю усю тваю паднаготную. Ат зоркіх глаз ЧК нє скроєшся.
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Да сейчас различного оружия на руках просто немеряно. Самое печальное что оно в основном стекает в руки различным криминальным элементам. Чего у них сейчас только нет, там автоматы, гранаты, гранатомёты, и так д. Даже у восемнадцатилетних есть сейчас оружие и эти полоумные в соцсетях не стесняясь выкладывают фотки. Что с этим всем будет делать власть непонятно. Хорошо что они его пока только для понта держат.
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Вот интересно, как гранаты попадают к мирным людям?
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А где разбитые стёкла? Какае то мини граната, и крови нет.
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Может это очередное шоу авакова?... на новом уровне?
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"Вдвоем с другим мужчиной они сидели возле входа в дом, как вдруг что-то взорвалось у одного в руках".

Два дебила это сила!
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Ждём хозяина ЗЕбилов Портнова который обьяснит что это провокация парахаботов и все месные ЗЕбики будут аж визжать от счастья поддакивая своему хозяину.
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