 У центрі Києва на вулиці Пушкінській вибухнула граната - є загиблі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київ Оперативний у фейсбуці.

"Серйозний вибух щойно стався в центрі міста - за попередньою інформацією, на вулиці Пушкінській внаслідок вибуху (дехто каже, що здетонувала граната) загинуло двоє людей", - наголошується в повідомленні.

Вартові еспресо зазначають: "В центрі Києва на вулиці Пушкінській, від вибуху невідомого вибухового пристрою загинули двоє чоловіків. Жінка, яка перебувала неподалік у кафе, зазнала поранення і була госпіталізована. На місці працюють криміналісти. За словами свідків, один із загиблих чоловіків - охоронець офісу, який розташовано поруч. Удвох з іншим чоловіком вони сиділи на вході в будинок, як раптом щось вибухнуло в одного в руках".