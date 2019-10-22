 Британський парламент відхилив план Джонсона щодо прискореного виходу з Євросоюзу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

Законопроєкт, який містив план Джонсона з прискореного виходу з Євросоюзу, під час першого читання був прийнятий 329 голосами проти 299-ти. Під час розгляду в другому читанні його підтримали тільки 308 парламентаріїв, проти висловилися 322.

Прем'єр після голосування заявив, що "розчарований" тим, що відбувається. За його словами, парламент таким чином "проголосував за затримку" Brexit.

Джонсон має намір обговорити те, що відбувається з лідерами Євросоюзу.

У червні 2016 року у Великій Британії було проведено референдум про вихід країни з Європейського союзу. Це рішення тоді підтримало 51,9% британців. Дату виходу призначили на 29 березня 2019 року.

Британський парламент 13 березня проголосував проти Brexit за схемою "без угоди". При цьому Палата громад кілька разів відхиляла урядовий варіант угоди щодо Brexit.

На саміті 10 квітня лідери країн Євросоюзу затвердили відстрочку Brexit до 31 жовтня.

Джонсон заявляв, що дата Brexit більше не переглядатиметься, отже, можливий вихід без угоди.

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