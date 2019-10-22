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Все про:Велика Британія (1078) Brexit (170) Джонсон Борис (119)

 Британський парламент відхилив план Джонсона щодо прискореного виходу з Євросоюзу

22 жовтня парламент Великої Британії не підтримав план прем'єр-міністра Бориса Джонсона про вихід Королівства з Європейського союзу за прискореною процедурою, яка передбачає Brexit до 31 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

Законопроєкт, який містив план Джонсона з прискореного виходу з Євросоюзу, під час першого читання був прийнятий 329 голосами проти 299-ти. Під час розгляду в другому читанні його підтримали тільки 308 парламентаріїв, проти висловилися 322.

Прем'єр після голосування заявив, що "розчарований" тим, що відбувається. За його словами, парламент таким чином "проголосував за затримку" Brexit.

Джонсон має намір обговорити те, що відбувається з лідерами Євросоюзу.

У червні 2016 року у Великій Британії було проведено референдум про вихід країни з Європейського союзу. Це рішення тоді підтримало 51,9% британців. Дату виходу призначили на 29 березня 2019 року.

Британський парламент 13 березня проголосував проти Brexit за схемою "без угоди". При цьому Палата громад кілька разів відхиляла урядовий варіант угоди щодо Brexit.

На саміті 10 квітня лідери країн Євросоюзу затвердили відстрочку Brexit до 31 жовтня.

Джонсон заявляв, що дата Brexit більше не переглядатиметься, отже, можливий вихід без угоди.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155337
 
 
 Топ коментарі
 
Американцы выбрали Трампа, украинцы - Зеленского, а британцы выбрали Брекзит. Результат распространение смартфонов среди населения - беспрецедентные в истории возможности по промывке мозгов плебсу.
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Британський парламент хоче вийти з ЄС так, щоб там залишитися.🤔
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уже даже не смешно читать эту санта барбару
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Нет уже гордых битанцев, есть кучка финансистов......
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уже даже не смешно читать эту санта барбару
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так уже сколько раз борька должен был остыть в канаве? ведь сам так хвастался.
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Британський парламент хоче вийти з ЄС так, щоб там залишитися.🤔
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Американцы выбрали Трампа, украинцы - Зеленского, а британцы выбрали Брекзит. Результат распространение смартфонов среди населения - беспрецедентные в истории возможности по промывке мозгов плебсу.
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Джонсон брат Трампа. На парикмахере экономят оба, старые пердуны. Мозги тоже в дефиците. После выхода из ЕС Британия расколется, как гнилой орех.
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Да и хрен с ней. Там одни омары да мухаммеды живут. Белых не осталось людей.
Боря Джонсон плохо скрывает кацапские корни.
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