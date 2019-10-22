 Слухання з визнання Голодомору в Бундестазі є "великою дипломатичною перемогою", - посол Мельник

Як передає Цензор.НЕТ, про це дипломат заявив у коментарі LB.ua.
"Те, що впливовий петиційний комітет Бундестагу, статус якого, до речі, закріплений в Основному законі (конституції) Німеччини, 21 жовтня почав офіційні слухання щодо визнання Голодомору - це вже само по собі є великою дипломатичною перемогою України. Адже вперше в історії німецький парламент у такому публічному форматі дуже докладно і предметно дискутує питання Голодомору, яке, на жаль, досі залишається маловідомим для суспільства і громадськості цієї країни", - заявив дипломат.
Він додав, що рішення щодо Голодомору прийматиме не уряд, а саме німецький парламент.
"Тому ми закликаємо депутатів Бундестагу - як з фракцій коаліції, так і з опозиції - максимально відповідально і зважено підійти до розгляду питання про визнання Голодомору. Цей розгляд, очевидно, займе не один тиждень і не один місяць", - сказав посол.
Андрій Мельник повідомив, що українська сторона працює над тим, щоб вже найближчим часом члени петиційного комітету відвідали Київ, щоб на власні очі переконатися у важливості теми Голодомору для суспільства і прийняти таке політичне рішення, "яке відповідатиме їхній совісті".
"На мою думку, незалежно від того, як воно звучатиме, ключовим є те, що у німецької громадськості та ЗМІ кардинально зміниться ставлення до самого Голодомору. І якщо нам вдасться домогтися, щоб ця тема нарешті була включена до шкільних підручників з історії, то це вже буде величезним кроком уперед на шляху відновлення історичної справедливості і поминання мільйонів невинних жертв", - резюмував посол України в Німеччині.
Зє!боти - поголовно брехуни!
Зє - синонім брехні.
Вы же и тут провоцируете ненависть ставя знак равенства между "совком" и нацизмом. Не врите мне, я жил при Союзе. Не было там такого что Вы описываете. Хотя и там были чёрные страницы истории, как и в Германии, да как и в других странах.
Чего не было при Союзе? Репрессий и расстрелов?
Я, впрочем, пониманию почему у Вас такое презрение и к Украине, и к РФ. Но не к Германии, или к Англии. У Вас синдром эмигранта. Не устроившись на Родине, Вы уехали на чужбину, не устроились и там. И Вам нужно постоянно оправдывать свой выбор, мол не ошиблись Вы... И поэтому Вы приходите и оскорбляете тех кто остался. Выискивая тут только плохое.
Вы несчастный человек.
Я была прекрасно устроена в Украине, а теперь прекрасно устроена в Германии.
Но это не имеет никакого отношения к тому, что нацизм и советский режим - суть одно и то же. Та же тирания, агрессия, наплевательское отношение к человеку, оккупация других государств.
Меня если честно очень поражают люди которые в 21 веке остаются настолько зашоренными.
Да, у всех есть тёмные страницы в истории. Не все их оправдывают.
Если вы не в курсе, в Украине закон принят об осуждении коммунистического и нацистских режимов. В этом законе эти режимы тоже уравняли.
Немного вы от жизни отстали.
«У всех есть тёмные стороны, не все их оправдывают»
Я не стану тратить своё время на беседы с поклонниками совка, по опыту знаю, это бесполезно.
Столкнулась однажды с такой тетей прошлого поколения, совковая-совковая.
После ее фразы о том как прекрасно в СССР сады цвели и женщины в полях рожали, я серьезно считаю поклонников совка не в себе.
А где я их оправдывал? Вы вообще меня читаете? Нет... не читаете.
Не представляю себе где Вы нашли такую собеседницу. Впрочем, я же говорил, Вы были неустроены на Родине. Поэтому у Вас такие знакомства. Ну и дальше я во всём прав.
ЗЫ: Я не оправдываю репрессии и сталинский режим. Это была страница истории чернее чёрного.
Им привычнее это общество - это общество не выросло на песнях украинских колыбельных
КСТАТИ , а ЗЕ был уже в музее Голодомора на Плошади Славы в Киеве?
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Песня «РУССКОЕ ПОЛЕ»! Слова Инны Гофф, музыка Яна Френкеля, исполняет Иосиф Кобзон.
А ЗНАЧИТ ЗДЕСЬ ЕСТЬ СЕРЬЕЗНАЯ КОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Фулє.
себе обмеженнями, подібно суворій стихії, для якої немає законів і яка підпорядковується тільки властивим їй самій силам.
- Карл Клаузевиц
"Активист Александр Снидалов призывает активнее подписывать петицию о признании Германией геноцидом Голодомор в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3127295"
Лично посол и дипломаты наголосовали 56847 голосов уникальных пользователей?
22.10.2019, 21:56 • 565 • 5
Что я по-прежнему отказываюсь понимать.
В публичном пространстве обсуждается два факта, которые требуют реакции властей.
Первый - это очерняющее полк "Азов" письмо американских конгрессменов. Второй - это официальная позиция МИД ФРГ не признавать Голодомор 1932-1933 гг. актом геноцида.
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Оба факта не подразумевают истерики, но требуют очень чётких взвешенных коммуникаций. Прежде всего - с украинским обществом. Ибо запретить иноземцам вредить Украине нельзя, но хотелось бы знать, что власть предпринимает какие-то меры и вообще что-то думает по обозначенным поводам.
Если власть не считает необходимым реагировать на высоком уровне (что может быть оправдано), то существуют, во-первых, пресс-секретари/спикеры. Они для этого и придуманы. Во-вторых, есть неофициальные "официальные" спикеры. Ещё раз повторю - не надо далеко ходить, надо изучить, как эта система отстроена в России.
Потому что в подобных ситуациях молчание - это знак согласия. Согласия, в первую очередь, президента. Ибо у нас на арене больше никого нет. Все взоры устремлены на него.
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Значит, президент согласен, что "Азов" - террористы.
Значит, президент не считает Голодомор геноцидом.
Если это не так, ну, моргните как-то.
Прошло пять месяцев с момента инаугурации. А одна из базовых функций просто отсутствует.
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Алексей КОПЫТЬКО
Нарядили супругу президента в желтое платье.
Цвет который в Японии носит только император.
Да - желтый - это только иператорский цвет . Сомневаюсь , что дипломаты жтого не знали
Президент Украины с женой в Японии: яркий образ Елены Зеленской вызвал восторг (ФОТО+ГОЛОСОВАНИЕ)
Нахрена в Украине строить подобие рашки?
«Тільки ж онучку, нікому це не розказуй»...
Ала рашистську совкову паскуду бити їх же автором! "Якщо є час та натхнення..."
P.S. До особисто Рибакова мої слова ніяк не стосуються. Добрий автор цікавих книжок.