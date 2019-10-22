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Все про:геноцид (91) Німеччина (1300) голодомор (194)

 Слухання з визнання Голодомору в Бундестазі є "великою дипломатичною перемогою", - посол Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав слухання щодо визнання Голодомору в Бундестазі "великою дипломатичною перемогою".

Як передає Цензор.НЕТ, про це дипломат заявив у коментарі LB.ua.

"Те, що впливовий петиційний комітет Бундестагу, статус якого, до речі, закріплений в Основному законі (конституції) Німеччини, 21 жовтня почав офіційні слухання щодо визнання Голодомору - це вже само по собі є великою дипломатичною перемогою України. Адже вперше в історії німецький парламент у такому публічному форматі дуже докладно і предметно дискутує питання Голодомору, яке, на жаль, досі залишається маловідомим для суспільства і громадськості цієї країни", - заявив дипломат.

Він додав, що рішення щодо Голодомору прийматиме не уряд, а саме німецький парламент.

"Тому ми закликаємо депутатів Бундестагу - як з фракцій коаліції, так і з опозиції - максимально відповідально і зважено підійти до розгляду питання про визнання Голодомору. Цей розгляд, очевидно, займе не один тиждень і не один місяць", - сказав посол.

Читайте також: МЗС Німеччини проти визнання Голодомору геноцидом українців, - член петиційного комітету Бундестагу Фаатц

Андрій Мельник повідомив, що українська сторона працює над тим, щоб вже найближчим часом члени петиційного комітету відвідали Київ, щоб на власні очі переконатися у важливості теми Голодомору для суспільства і прийняти таке політичне рішення, "яке відповідатиме їхній совісті".

"На мою думку, незалежно від того, як воно звучатиме, ключовим є те, що у німецької громадськості та ЗМІ кардинально зміниться ставлення до самого Голодомору. І якщо нам вдасться домогтися, щоб ця тема нарешті була включена до шкільних підручників з історії, то це вже буде величезним кроком уперед на шляху відновлення історичної справедливості і поминання мільйонів невинних жертв", - резюмував посол України в Німеччині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розчарована роботою Німецько-української історичної комісії, - посол Мельник

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155335
 
   
 Топ коментарі
 
А вы обратили внимание, что власть набирает руководящих менеджеров ( включая Сивоху ) исключительно малоросов?
Им привычнее это общество - это общество не выросло на песнях украинских колыбельных

КСТАТИ , а ЗЕ был уже в музее Голодомора на Плошади Славы в Киеве?
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Как вы правы. Почему то контрразведку Германии не беспокоит, что Шредер ( Газпром) контролирует Штанмайера.
А ЗНАЧИТ ЗДЕСЬ ЕСТЬ СЕРЬЕЗНАЯ КОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
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Патамушта знає хто організовував тут голодомор.
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Признают голодомор и от сп2 откажутся? Или пофиг всё но сп2 будет, а признание или непризнание всё равно денег не принесёт.
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зелена пліснява все грошима міряє. тьху на вас, гидота зелена.
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Не будьте дебилом и не придётся зелёные сопли глотать.
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Це зелена худоба ковтає зелені шмарклі, ти наплутав , зелений трілобіт. І думає лише про бабло.Що ти ще будеш у гроші конвертувати?
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Вы можете прочитать пост о ком там речь идёт? Или зёлёными соплями глаза замазаны и кроме заученного мычания ничего больше не будет?
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Не совсем понятно, можете шире пояснить свою мысль?
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Так не визнали ж, де ж Зє!пабєда?
Зє!боти - поголовно брехуни!
Зє - синонім брехні.
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А лахтинці і *********, тут вже діаррірує, що «Гєрманія отказалась признать гєноцид россіі в отношеніі украінцев !!!!»
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МЗС Германії відмовилось визнавати геноцид,,а що ключове рішення за парламентом, цього рагулі та лахта не в курсі,їм аби гавкати,зебіли ви це зробили
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Немцы живут как люди не потому что прошли денацификацию, а потому что немцы - умный и работящий народ. Талантливый, упорный, честолюбивый, честный к своим. И, кстати, Вы к этому народу не имеете никакого отношения, потому что Вы не немка.

Вы же и тут провоцируете ненависть ставя знак равенства между "совком" и нацизмом. Не врите мне, я жил при Союзе. Не было там такого что Вы описываете. Хотя и там были чёрные страницы истории, как и в Германии, да как и в других странах.
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Да я ставлю знак равенства между совком и нацизмом потому что это два очень похожих режима. Польшу вместе делили.

Чего не было при Союзе? Репрессий и расстрелов?
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А в США негров завозили в рабство, а Англия то как грабила колонии. Да и сейчас грабит. РФ, Украина - по сути такие же колонии, которые за резанную бумагу продают свои невосполняемые ресурсы.

Я, впрочем, пониманию почему у Вас такое презрение и к Украине, и к РФ. Но не к Германии, или к Англии. У Вас синдром эмигранта. Не устроившись на Родине, Вы уехали на чужбину, не устроились и там. И Вам нужно постоянно оправдывать свой выбор, мол не ошиблись Вы... И поэтому Вы приходите и оскорбляете тех кто остался. Выискивая тут только плохое.

Вы несчастный человек.
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У меня нет презрения к Украине и не может быть.
Я была прекрасно устроена в Украине, а теперь прекрасно устроена в Германии.

Но это не имеет никакого отношения к тому, что нацизм и советский режим - суть одно и то же. Та же тирания, агрессия, наплевательское отношение к человеку, оккупация других государств.
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Да я вижу. Была такая песенка. "Я тебе конечно верю, разве могут быть сомненья". Вы же понимаете, ваши эмигрантские высказывания давно изучены, проанализированы и поняты. Все нюансы знакомы до боли. Но тут не место для разговоров. Видите же сколько крестов выше нарисовано.
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😁 ну я не несу ответственность за ваши выводы. Тем более, что вам с ними жить, а не мне.

Меня если честно очень поражают люди которые в 21 веке остаются настолько зашоренными.
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«Негры» кстати неполиткорректное слово. Культурные люди говорят «чернокожие»

Да, у всех есть тёмные страницы в истории. Не все их оправдывают.

Если вы не в курсе, в Украине закон принят об осуждении коммунистического и нацистских режимов. В этом законе эти режимы тоже уравняли.

Немного вы от жизни отстали.
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Тихонечко-тихонечко... И что украинские законы - это верх разумности, справедливости и мудрости? Почему же Украина такая бедная, что эти законы стоит воспринимать как что-то осмысленное? Ещё тише: Украина - это целая эмигрирующая страна. Все...
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Ключевое в том сообщении
«У всех есть тёмные стороны, не все их оправдывают»

Я не стану тратить своё время на беседы с поклонниками совка, по опыту знаю, это бесполезно.
Столкнулась однажды с такой тетей прошлого поколения, совковая-совковая.

После ее фразы о том как прекрасно в СССР сады цвели и женщины в полях рожали, я серьезно считаю поклонников совка не в себе.
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Как можно оправдывать Голодомор, репрессии, расстрелы, лагеря? Я хз
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Как можно оправдывать Голодомор, репрессии, расстрелы, лагеря? Я хз

А где я их оправдывал? Вы вообще меня читаете? Нет... не читаете.
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После ее фразы о том как прекрасно в СССР сады цвели и женщины в полях рожали

Не представляю себе где Вы нашли такую собеседницу. Впрочем, я же говорил, Вы были неустроены на Родине. Поэтому у Вас такие знакомства. Ну и дальше я во всём прав.

ЗЫ: Я не оправдываю репрессии и сталинский режим. Это была страница истории чернее чёрного.
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Зебіли, ще раз вас 5 місячних запитаю, як там ваш зесєпар сівоха добре влився у ваші лави?
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Не гірше,чим безлєровський гєрасімов
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А вы обратили внимание, что власть набирает руководящих менеджеров ( включая Сивоху ) исключительно малоросов?
Им привычнее это общество - это общество не выросло на песнях украинских колыбельных

КСТАТИ , а ЗЕ был уже в музее Голодомора на Плошади Славы в Киеве?
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😀😀😀

Песня «РУССКОЕ ПОЛЕ»! Слова Инны Гофф, музыка Яна Френкеля, исполняет Иосиф Кобзон.
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Патамушта знає хто організовував тут голодомор.
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Вони беруть кого знають. А українців вони не знають.
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Ти сьогдні виграв головний приз! Деактив! Вітаю тебе свиноматка кацапська!
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Ну чому. Зараз Україна, сама може обідєть:

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У цієї гвинтівки СТП не виходить за межі 1 МОА.
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та ніхрена..слухання по Штанмаєру о..то дипломатична пеемога
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Как вы правы. Почему то контрразведку Германии не беспокоит, что Шредер ( Газпром) контролирует Штанмайера.
А ЗНАЧИТ ЗДЕСЬ ЕСТЬ СЕРЬЕЗНАЯ КОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
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Там у них є свої «донєцкіє» і 73,22% , це - вихідці з НДР.
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Потери ВСУ выше, чем у боевиков впервые с 2016-го: Арестович обвинил во всем команду Зеленского. Официально подтвержденные Генштабом Вооруженных сил Украины летальные и санитарные потери ООС на Донбассе за последний месяц впервые с 2016 года превысили аналогичные потери бандформирований "ЛДНР".

Слушания по признанию Голодомора в Бундестаге являются "большой дипломатической победой", - посол Мельник - Цензор.НЕТ 9567 Слушания по признанию Голодомора в Бундестаге являются "большой дипломатической победой", - посол Мельник - Цензор.НЕТ 7027
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Полную статистику потерь с украинской стороны СМИ ОЛИГАРХОВ ( кстати НЕ УКРАИНЦЕВ) вообще не дают. Только выступления 95 квартала
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Горе уряду, який зі своєю половинчастою політикою і скутим військовим мистецтвом натрапить на противника, який не обтяжує
себе обмеженнями, подібно суворій стихії, для якої немає законів і яка підпорядковується тільки властивим їй самій силам.
- Карл Клаузевиц
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Офигенные "достижения" да:
"Активист Александр Снидалов призывает активнее подписывать петицию о признании Германией геноцидом Голодомор в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3127295"

Лично посол и дипломаты наголосовали 56847 голосов уникальных пользователей?
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У Зеленского напрочь отстутствует одна из базовых функций президента
22.10.2019, 21:56 • 565 • 5

Слухання з визнання Голодомору в Бундестазі є "великою дипломатичною перемогою", - посол Мельник - Цензор.НЕТ 2564
Что я по-прежнему отказываюсь понимать.
В публичном пространстве обсуждается два факта, которые требуют реакции властей.
Первый - это очерняющее полк "Азов" письмо американских конгрессменов. Второй - это официальная позиция МИД ФРГ не признавать Голодомор 1932-1933 гг. актом геноцида.
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Оба факта не подразумевают истерики, но требуют очень чётких взвешенных коммуникаций. Прежде всего - с украинским обществом. Ибо запретить иноземцам вредить Украине нельзя, но хотелось бы знать, что власть предпринимает какие-то меры и вообще что-то думает по обозначенным поводам.
Если власть не считает необходимым реагировать на высоком уровне (что может быть оправдано), то существуют, во-первых, пресс-секретари/спикеры. Они для этого и придуманы. Во-вторых, есть неофициальные "официальные" спикеры. Ещё раз повторю - не надо далеко ходить, надо изучить, как эта система отстроена в России.
Потому что в подобных ситуациях молчание - это знак согласия. Согласия, в первую очередь, президента. Ибо у нас на арене больше никого нет. Все взоры устремлены на него.
Читайте также: "Кварталовцы" либо идиоты, либо подлецы, Зеленскому нельзя отмалчиваться - Казарин
Значит, президент согласен, что "Азов" - террористы.
Значит, президент не считает Голодомор геноцидом.
Если это не так, ну, моргните как-то.
Прошло пять месяцев с момента инаугурации. А одна из базовых функций просто отсутствует.
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Алексей КОПЫТЬКО
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Не мешайте презеденту наслаждаться чайными церемониями 😀😀😀
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Говорят наша дипломатия крупно обгадилась в Японии.

Нарядили супругу президента в желтое платье.
Цвет который в Японии носит только император.
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Так, це правда. Я ж казав, що куди тільки воно непоїде там і обсериться.
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А фото где то печатали?
Да - желтый - это только иператорский цвет . Сомневаюсь , что дипломаты жтого не знали
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А дипломатія там нідо чого. Там "Зепломатія", бо Узеленських вcе вирішується в "офісі", і до дипломатів вони не звертаються.
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Лахта чи петябот,ви однояйцеві і до наряду вже причепились та брешете.Там дуже суворий дресс-код,а якщо ви ще й дальтоніки то зовсім біда

Президент Украины с женой в Японии: яркий образ Елены Зеленской вызвал восторг (ФОТО+ГОЛОСОВАНИЕ)
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Туалетний папір тобі дати? Чи ти як завжди листям лопуха підітрешся?
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«Ещё раз повторю - не надо далеко ходить, надо изучить, как эта система отстроена в России.»

Нахрена в Украине строить подобие рашки?
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почему Украина ,не добивается репарации,как Польша,к примеру,вот это была бы победа,а так из пшика перемога
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...газ дороже правды...но так может вскоре случиться, что не будет ни газа, ни правды...дядя Сэм внимательно смотрит...
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Та що Рибаков, тут через одного памя'таємо це з спогадів рідних ....
«Тільки ж онучку, нікому це не розказуй»...
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Це зрозуміло.
Ала рашистську совкову паскуду бити їх же автором! "Якщо є час та натхнення..."
P.S. До особисто Рибакова мої слова ніяк не стосуються. Добрий автор цікавих книжок.
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Зеля ещё не уволил его за такое выступление ?
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А в ЧЁМ конкретно победа-то будет состоять? В том что вы насильно заставите людей называть ж0пу пальцем? Голодомор не был геноцидом. А Бабий яр- был. А вы норовите перекрутить наоборот- и называете это "дипломатической" победой. Победой ЧЕГО- лжи?
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