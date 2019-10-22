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 Політика України
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Все про:арешт (1016) Антикорупційний суд (473) Максим Микитась (17) ЦПК (21)

 Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для екснародного депутата Максима Микитася, підозрюваного в організації корупційної схеми з квартирами для Нацгвардії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) вирішила змінити запобіжний захід для колишнього народного депутата Максима Микитася, який підозрюється в організації корупційної схеми з квартирами для Нацгвардії на 80 млн грн. Йому обрали утримання під вартою до 14 листопада з альтернативою застави 80 млн грн" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Микитася взяли під варту відразу в залі суду.

Як повідомила пресслужба ВАКС, під час апеляційного перегляду постанови слідчого судді ВАКС прокурор САП надав додаткові матеріали для обґрунтування підозри і ризиків у кримінальному провадженні щодо забудови земель Нацгвардії.

У разі внесення застави Микитась зобов'язаний здати паспорти для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю.

Нагадуємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і САП 2 жовтня повідомили Микитасю про підозру в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн. Його дії кваліфіковано за ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України. Слідство встановило, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодіння нерухомістю Нацгвардії.

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць. У 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

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В НАБУ підкреслили, що вартість "цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей".

В травні 2019 року про підозру у вчиненні злочину повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу. В липні коло підозрюваних поповнилося виконавчим директором згаданої компанії.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155334
 
 
 Топ коментарі
 
Неа, порохобот Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн - Цензор.НЕТ 2109 От БудкиПП. Любый друзь Березенка и Довгого. Так шо запевай про политычни репрессии Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн - Цензор.НЕТ 6172
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Вы че творите, человек теперь будет голодать! Изверги!
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Поедем на свиданку к Порошенко в тюрьму, чтобы поприкалыватся с него.
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Вы че творите, человек теперь будет голодать! Изверги!
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Правильным путём луценковским идёте , таварисчи....
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Микитась від кого депутатом був? Від НФ, здається?
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Неа, порохобот Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн - Цензор.НЕТ 2109 От БудкиПП. Любый друзь Березенка и Довгого. Так шо запевай про политычни репрессии Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн - Цензор.НЕТ 6172
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А коли це Олесик Довгий мав щось спільне з Прорхом?
Це клієнт Черновецького.
Всі Зє!боти - брехуни!
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Та ты шо? То есть член маладой каманды Черновецкого Березенко может быть правой рукой липецкого упыря, бывшим дирехтуром ДУСи и заместителем фракции Будки, а тот же кацманавтский выкормыш Довгий так нет? Во-первых, Лэсык был решалой Свыни по рыгофракциям, которые он завел в Раду по мажоритарке, которую обещал однотуровым лохотурам отменить, а во-вторых, папаша Довгого - друзяка и соратник Свынюкы и того же Космонавта по дрыщавой "Нашей Украине". А так да. Какое отношение эти молодые кацманавтские негодяи имеют отношение к святому лику Кнура? Та никакого
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Ну от брехня на брехні, у кожному реченні по дві-три брехні, ти хоч односу слову можеш надати документальне підтвердження, Зє!бот?
Тобто, якщо тебе упіймали на брехні бреши в десятеро більше?
Це саме цьому мама Рімма синка учила?
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Я спитав, а ти збрехав, до всі Зє!боти - брехуни!
Червень 2014 - депутат Київської міськради. Пройшов як безпартійний за списком партії «УДАР». У Київраді став заступником голови комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування. У жовтні 2015 року напередодні чергових місцевих виборів в Києві депутат заявив, що не балотуватиметься на наступний термін[9].17 липня 2016 - на виборах до Верховної Ради обраний народним депутатом. Пройшов самовисуванцем за одномандатним виборчим округом № 206 (Чернігівська область). Набрав 31,45 % голосів. 8 серпня 2016 року під час засідання Кабінету міністрів звільнений з посади президента корпорації «Укрбуд» у зв'язку з обранням народним депутатом[10].17 серпня 2016 року ЦВК зареєструвала Микитася народним депутатом[11].19 вересня 2017 - увійшов в депутатську групу «Воля народу», яка через недостатню кількість членів перебувала на межі розпуску
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Як у людей з фірташем ото вийшло,просили заставу 10 млн,а суд припаяв 174 млн,що навіть газпрому довелось розкошелится.
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так там судьи, а у нас продажные ублюдки...
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хочеться спросить - ну зелики, как, то забожинье закончилось, что планируйте на Рождество, куда поедите праздновать?
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Поедем на свиданку к Порошенко в тюрьму, чтобы поприкалыватся с него.
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МАУ Клопомойського закрило лоукост-програму, мінімальна вартість квитків виросла вдвічи. ****, епоха бідності уже ж закінчилася, у Зє!білів мають бути гроші! Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн - Цензор.НЕТ 9166
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Был залог 80 млн, через неделю станет 8 млн, как с Гладковским.
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Всі Зє!біли - брехуни.
У Гладковського як був 10,6 млн. так і залишився.
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А ты в курсе, сколько просило САП назначить залог для Гладковского? Я напомню - 100 млн!
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толку с этих дел и арестов ???? никаких посадок и конфискаций.
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А тобі яке щастя?
80 млн.грн./ 42 млн. людей = аж 2 гривні
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